MEXC, sektör lideri ve yüksek oranlı kâr paylaşım sistemine sahiptir. Brokerların işlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, likidite ve piyasa derinliğinden yararlanarak tek elden teknik hizmetler ve özelleştirilmiş çözümler sağlar.
%50'den başlayan komisyonlarla sektör lideri kâr paylaşım sistemi
İster müşteriler adına emir veren bir alım satım stratejisi platformu ister kendi markasına sahip bir alım satım platformu olsun, özelleştirilmiş çözümler ve özel teknik hizmetler sağlayabiliriz
Çeşitli teknik destekleri bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilen, diğer platformlarda öne çıkan çeşitlendirilmiş API işlevleri