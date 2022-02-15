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Size özel çözümler sunan profesyonel teknik hizmetler

MEXC Broker Projesi

MEXC, sektör lideri ve yüksek oranlı kâr paylaşım sistemine sahiptir. Brokerların işlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, likidite ve piyasa derinliğinden yararlanarak tek elden teknik hizmetler ve özelleştirilmiş çözümler sağlar.

Ürünlerimiz

API Brokerları

Kullanıcı MEXC'de hesap açar
Kullanıcı API anahtarına başvurur ve API anahtarını brokera sağlar
Brokerlar, Broker Kimliği ve Kullanıcı API Anahtarını kullanarak emir verir
  • Kullanıcı tarafından yapılandırılmış işlem yapılabilir kripto çiftlerini destekler
  • Tekrarlanan bağlantıları önlemek için API Anahtarı yenileme desteği

Bağımsız Brokerlar

Brokerler kendi markaları ve bağımsız hesap sistemleri ile yeni kullanıcıları ilgisini çekmektedir
Brokerler, kullanıcıların MEXC ana hesapları altında işlem yapmaları için bağımsız alt hesaplar oluşturur
  • Alt hesap para yatırma ve çekme desteği
  • Alt hesap transfer desteği

Müşterilerimiz

BorsalarAlım Satım BotlarıVarlık Yönetim PlatformlarıMedya SiteleriCüzdan Platformlarıİşlem Kopyalama PlatformlarıForex PlatformlarıBrokerlar

Avantajlarımız

  • Yüksek Komisyon Oranları

    %50'den başlayan komisyonlarla sektör lideri kâr paylaşım sistemi

  • Özelleştirilmiş Çözümler

    İster müşteriler adına emir veren bir alım satım stratejisi platformu ister kendi markasına sahip bir alım satım platformu olsun, özelleştirilmiş çözümler ve özel teknik hizmetler sağlayabiliriz

  • Zengin API işlevleri

    Çeşitli teknik destekleri bireysel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilen, diğer platformlarda öne çıkan çeşitlendirilmiş API işlevleri

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