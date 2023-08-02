MEXC Platformuna Kripto Yatırma Rehberi (Websitesi)





Diğer cüzdanlarda veya platformlarda kripto paranız mevcutsa, alım satım yapmak için bu varlıkları MEXC platformuna yatırabilirsiniz.









1. Adım: Tarayıcınızı açın ve sağ üst köşedeki [Giriş Yap] seçeneğine tıklayarak resmi MEXC websitesinde oturum açın. Oturum açtıktan sonra sağ üst köşedeki [Cüzdan] seçeneğine tıklayın ve ardından [Spot]'ni seçin.









2. Adım: Açılan sayfanın sağ tarafında yer alan [Yatırma] seçeneğine tıklayın.









3. Adım: Yatırılacak kripto para birimini seçin, ardından [Adres oluşturmak için tıklayın] seçeneğine tıklayın. Örnek olarak, ERC20 ağını kullanarak MX Token yatırma sürecini inceleyelim. MEXC yatırma adresini kopyalayın ve varlıkların çekileceği platforma yapıştırın.





Seçtiğiniz ağın, varlıkların çekileceği platformda seçilen ağla eşleştiğinden emin olun. Yanlış ağı seçmeniz durumunda varlıklarınızı kalıcı olarak kaybedebilirsiniz ve varlıklarınızı geri alamayabilirsiniz.





Farklı ağların farklı işlem ücretleri vardır. Varlık çekme işlemleriniz için daha düşük işlem ücretine sahip bir ağ seçebilirsiniz.









EOS gibi belirli ağlarda, varlık yatırırken adrese ek olarak bir MEMO bilgisi sağlamanız gerekir. Aksi takdirde, adresiniz algılanamaz.









MX Tokeni MEXC platformuna nasıl çekebileceğinizi göstermek için MetaMask cüzdanını örnek olarak kullanalım.





4. Adım: MetaMask cüzdanınızda [Send] butonuna dokunun.









Kopyalanan para yatırma adresini MetaMask'taki para çekme adresi alanına yapıştırın ve para yatırma adresinizle aynı ağı seçtiğinizden emin olun.









5. Adım: Çekmek istediğiniz miktarı girin ve [Next] butonuna dokunun.









MX Token çekim miktarını gözden geçirin, mevcut ağ işlem ücretini kontrol edin, tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından MEXC platformuna MX çekme işlemini tamamlamak için [Confirm] butonuna dokunun. MX varlıklarınız kısa süre içinde MEXC hesabınıza yatırılacaktır.







