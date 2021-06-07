Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası

Sözleşme Siz ("Siz") ve MEXC Alım Satım Platformu ("MEXC") arasında yapılır. MEXC web sitesini (https://www.MEXC.com), Uygulamaları ve MEXC'nin iştirakleri/bağlı şirketleri ("Hizmetler") tarafından sağlanan diğer hizmetleri ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız durumlarda, bu Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikasında ("Sözleşme") belirtilen tüm hüküm ve koşulların yanı sıra zaman zaman bu Sözleşmede yapabileceğimiz değişiklikleri ve güncellemeleri okuduğunuz ve kabul ettiğiniz varsayılacaktır.

MEXC Özel Beyanı Lütfen varlıkların alım satımı ve likiditesi için kullanılan bilgisayarın güvenli olduğundan emin olun. Web sayfası görüntüleme ve güvenlik hususlarına dayanarak, kullanıcıların MEXC'de oturum açmak için Google Chrome'un en son sürümünü kullanmaları şiddetle tavsiye edilir. İşletim hatalarından kaynaklanan kayıplardan kullanıcıların kendileri sorumludur.

Risk Bildirimi Dijital varlık alım satımıyla ilişkili riskleri daha iyi anlamanız için, MEXC size şunu ciddiyetle hatırlatır: Herhangi bir alım satım yapmadan önce dijital varlık alım satımındaki riskleri tam olarak anlamanız ve değerlendirmeniz gerekir; Kriptopara alım satımına girmeden önce risk tolerans yeteneğinizi çok dikkatli bir şekilde değerlendirmelisiniz. MEXC'de alım satım yaparken politika, mevzuata uygunluk, yatırım getirisi, alım satım ve mücbir sebepler vb. risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu risklerin detayları aşağıdaki gibidir: (a) Politika riski: MEXC kullanıcıları, kriptopara birimlerinin normal işlemlerini etkileyebilecek ulusal yasaların, yönetmeliklerin veya makro politikaların değiştirilmesi nedeniyle kayıplarla karşılaşabilir. b. Uyumluluk riski: Kullanıcının kripto para birimi işlemi ulusal yasaları veya düzenlemeleri ihlal ederse, MEXC kullanıcıları kayıplarla karşılaşabilir. (c) Yatırım getirisi riski: Kriptopara piyasası kendine özgüdür ve kriptopara fiyatları çok geniş bir aralıkta seyredebilir. Kullanıcılar kayıplarla karşılaşabilirler. d. Alım satım riski: Platform kullanıcıları arasındaki bir transfer işleminin başarısı, işlemi gerçekleştiren her iki kullanıcı tarafından transfer davranışının karşılıklı olarak anlaşmasına dayanır. MEXC platformu herhangi bir işlemin başarısını vaat etmez veya garanti etmez. (e) Mücbir sebep riski: Doğal afet, savaş, grev, bilgisayar korsanı saldırısı ve diğer öngörülemeyen, kaçınılmaz ve çözülemez durumlar meydana geldiğinde, MEXC normal çalışmayabilir ve kullanıcılar çeşitli kayıplar yaşayabilir. Kullanıcının mücbir sebeplerden kaynaklanan kayıpları için, MEXC herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmeyecektir. (f) Listeden çıkarma riski: Kriptopara proje ekibi iflas, likidasyon ve dağılma/yok olma ile karşı karşıya kaldığında veya ulusal yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiğinde veya proje tarafının talebi üzerine MEXC, kullanıcılar için kayıplara neden olabilecek kriptopara birimini listeden çıkaracaktır. (g) Teknik risk: Kriptopara birimi işlemi sırasında teknik arıza olasılığı uzak olsa da, bu olasılığı göz ardı edemeyiz. Olursa, kullanıcının çıkarları etkilenebilir. (h) İşlem riski: Kullanıcılar, yanlış hesaba varlık aktarma, işlem/operasyon düzenlemelerini ihlal etme vb. hatalardan dolayı çeşitli varlık kaybı riskleriyle karşı karşıya kalabilirler. (i) Hesabın devre dışı bırakılma riski: Kullanıcının hesabı, borç dolandırıcılığı veya suç iddiası halinde yargı kurumları tarafından devre dışı bırakılabilir veya zorla el konulabilir. Sözleşmeyi kabul etmek için tıkladığınızda, alım satım risklerini ve kayıplarını anladığınızı ve üstlenmek niyetinde olduğunuzu gösterir. MEXC, dijital sermayenin ve gelirlerin iadesi için herhangi bir garanti veya müşterek sorumluluk üstlenmez.

I. Genel Bu Sözleşme, Genel, Müşterinizi Tanıyın, Kara Para Aklamayı Önleme Politikası, Gizlilik Politikası ve MEXC'nin yayınladığı veya gelecekte yayınlayabileceği tüm kuralları içerir. MEXC Hizmetlerini kullanmadan önce tüm sözleşmeyi dikkatlice okumalısınız. Bu Sözleşmeyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa, MEXC'ye danışmalısınız. Sözleşmeyi okumadığınız veya MEXC'den yanıt alamadığınız gerekçesiyle bu Sözleşmenin geçersiz olduğunu iddia etmemelisiniz veya bu Sözleşmenin iptalini talep etmemelisiniz. MEXC, işbu Sözleşmeyi ve/veya her türlü kuralı zaman zaman ekleme ve değiştirme hakkına sahiptir. Değiştirilen anlaşma ilan edildiğinde, öncekinin yerini alır ve derhal yürürlüğe girer. Kullanıcılar istedikleri zaman en güncel sözleşmeyi bulabilirler. MEXC hizmetlerini herhangi bir kimlik üzerinden ziyaret ettiğinizde, kullandığınızda veya kullanmaya çalıştığınızda, en son baskının hüküm ve koşullarını kabul ettiğiniz varsayılacaktır. Kabul etmiyorsanız, lütfen MEXC tarafından sağlanan hizmetleri ziyaret etmeyin veya kullanmayın.

Kayıt Yaptıranın Yeterliliği 1. Kayıt prosedürlerini tamamladıktan veya MEXC tarafından izin verilen diğer hizmetleri fiilen kullandıktan sonra, medeni haklar ve davranışlar için tam kapasiteye sahip bir gerçek kişi, tüzel kişi veya başka bir kuruluş olduğunuzu onaylarsınız. Yukarıda belirtilen niteliklere sahip değilseniz, siz ve vasiniz bundan kaynaklanan tüm sonuçlara katlanacaksınız ve MEXC hesabınızı iptal etme veya kalıcı olarak devre dışı bırakma ve sizden ve vasinizden tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Kayıt ve Hesap 2. Kayıt sayfasında istenen bilgileri doldurarak, bu Sözleşmeyi okuyup kabul ederek veya aktivasyon sayfasında istenen bilgileri doldurarak aktivasyon işlemini tamamlayarak kayıt işlemini tamamladığınızda, bu Sözleşmeyi okuyup kabul ettiğinizde veya Hizmeti gerçekten MEXC tarafından izin verilen başka bir şekilde kullandığınızda bu Sözleşme'ye bağlı olacaksınız. Sağladığınız veya onayladığınız e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız veya MEXC tarafından izin verilen diğer yöntemler, giriş yapmak için kullanılabilir. Gerçek adınız, kimlik türünüz ve kimlik numaranız gibi yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği bilgileri sağlamalısınız. Kayıt sırasında verdiğiniz bilgilerin yanlış olması durumunda, MEXC bunun için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve bundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı her türlü kayıp ve olumsuz sonuçları üstlenirsiniz. MEXC, iş yapmak için pazarları ve yargı bölgelerini seçme hakkını saklı tutar ve kendi takdirine bağlı olarak Hizmetlerin belirli ülkelerde veya bölgelerde sağlanmasını kısıtlayabilir veya reddedebilir.

Kullanıcı Bilgisi 3. Kayıt veya etkinleştirme işlemini tamamlarken, yasaların ve düzenlemelerin gerekliliklerine ve ilgili ipuçları sayfasına uygun olarak, bilgilerinizi doğru bir şekilde sağlamalı ve güncellemeli ve doğru, zamanında, eksiksiz ve doğru hale getirmelisiniz. Sağladığınız bilgilerin hatalı, güncelliğini yitirmiş veya eksik olduğundan şüphelenmek için makul bir neden varsa, MEXC size bir soruşturma bildiriminde bulunma veya düzeltme talebinde bulunma ve ilgili materyalleri doğrudan silme ve kısmen veya tamamen askıya alma veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır, size sağlanan MEXC hizmeti. MEXC bu konuda herhangi bir sorumluluk taşımaz ve bundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı kayıplara ve olumsuz sonuçlara katlanırsınız. MEXC veya diğer kullanıcıların sizinle etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi için e-posta adresinizi, telefon numaranızı, adresinizi, posta kodunuzu, iletişim bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurup güncellemelisiniz. Hizmetleri kullanma süreciniz sırasında belirtilen iletişim yöntemleri aracılığıyla sizinle iletişim kuramamanız nedeniyle yaşanabilecek kayıp veya ek masraflardan siz sorumlu olacaksınız. Sağladığınız iletişim bilgilerinin geçerliliğini korumakla yükümlü olduğunuzu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Herhangi bir değişiklik veya güncelleme varsa, MEXC'nin gerektirdiği şekilde hareket etmelisiniz.

Hesap Güvenliği 4. MEXC hesabınızın ve şifrenizin gizliliğini korumaktan yalnızca siz sorumlusunuz ve MEXC hesabınız tarafından yürütülen tüm faaliyetlerden (bilginin ifşası, bilgilerin serbest bırakılması, izin veya başvuru için çevrimiçi tıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlusunuz. çeşitli kural sözleşmeleri, sözleşmelerin çevrimiçi olarak yenilenmesi veya hizmet satın alma vb.). Şunları kabul ediyorsunuz:

(a) MEXC hesabınızı yetkisiz bir kişi kullanırsa veya gizlilik hükmünü ihlal eden herhangi bir başka durumu derhal MEXC'ye bildireceksiniz. (b) Web sitesinin/hizmetin güvenlik, sertifika,alım satım, birikim ve çekim mekanizması/sürecine kesinlikle uyacaksınız; (c) Her oturumun sonunda siteden/hizmetten doğru adımlarla ayrıldığınızdan emin olun. MEXC, bu paragrafın hükümlerine uymamanızdan kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır. MEXC'nin talebiniz üzerine harekete geçmesinin makul bir süre alacağını ve MEXC'nin harekete geçmeden önce meydana gelen sonuçlardan (herhangi bir kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir sorumluluk kabul etmediğini anlıyorsunuz.

Hizmet İçeriği 5. Bu hizmet aracılığıyla, kullanıcılar MEXC'deki dijital varlık ürünlerinin gerçek zamanlı piyasa ve alım satım bilgilerini arayabilir ve bunlara göz atabilir, alım satım emirleri gönderebilir, dijital varlık alım satımını tamamlayabilir, MEXC tarafından düzenlenen etkinliklere katılabilir ve diğer bilgi ve teknik hizmetleri kullanabilir.

Hizmet Kuralları 6. MEXC'deki işleminiz sırasında siz ve diğer kullanıcılar arasında herhangi bir ticari anlaşmazlık varsa, siz veya diğer kullanıcılar anlaşmazlığı arabuluculuk için MEXC'ye gönderdikten/sunduktan sonra, MEXC tek taraflı olarak bir arabuluculuk kararı verme hakkına sahip olacaktır. MEXC'nin böyle bir kararını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 7. MEXC'nin, devlet dairelerinden (adli ve idari departmanlar dahil) gelen taleplere yanıt olarak, tarafınızca MEXC'ye sağlanan kullanıcı bilgileri ve alım satım kayıtları gibi gerekli bilgileri sağlama hakkına sahip olduğunu anlıyor ve kabul ediyorsunuz. Fikri mülkiyet haklarını ve başkalarının diğer meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiğinizden şüpheleniyorsanız, MEXC, şüphelenilen ihlalin varlığını tespit eden bir ön yargı durumunda hak sahibine gerekli kimlik bilgilerinizi sağlama hakkına sahiptir. 8. MEXC hizmetinin kullanımı sırasında elde edilen vergilendirilebilir gelirin yanı sıra tüm donanım, yazılım, hizmetler ve diğer masraflardan yalnızca siz sorumlusunuz. 9. MEXC'de hizmetleri kullandığınızda, aşağıdaki sözleşmeye uyacağınızı taahhüt edersiniz:

(a) Hizmeti kullanırken gerçekleştirilen tüm eylemler ülkenizin yasalarına, yönetmeliklerine ve diğer düzenleyici belgelerine uygun olmalıdır, kamu menfaatini veya genel ahlakı ihlal etmemelidir, başkalarının meşru hak ve menfaatlerine zarar vermemeli, ödenecek vergilerden kaçınmamalı ve bu Sözleşmeyi ve ilgili kuralları ihlal etmemelidir. Yukarıdaki taahhütleri ihlal ederseniz ve herhangi bir yasal sonuç ortaya çıkarsa, tüm yasal sorumlulukları bağımsız olarak üstlenecek ve bunun sonucunda ortaya çıkan her türlü zarar için MEXC'ye tazminat ödeyeceksiniz. (b) İşlem yaparken iyi niyet ilkesine uyunuz, haksız rekabete girmeyiniz, online işlemlerin normal düzenini bozmayınız, online işlemlerle ilgisi olmayan davranışlarda bulunmayınız. MEXC sitesinde görüntülenen verilerin herhangi bir şekilde, örneğin MEXC'nin önceden yazılı izni olmadan çoğaltılması, dağıtılması vb. MEXC'nin normal çalışmasına veya MEXC'deki herhangi bir işlem ve faaliyete müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak için herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanmayınız. MEXC'nin ağ cihazlarında makul olmayan ölçüde büyük veri yüküne neden olacak herhangi bir işlem yapmayınız.

10. Şunları anlıyor ve kabul ediyorsunuz:

(a) MEXC, yukarıda belirtilen taahhütleri ihlal edip etmediğinize dair tek taraflı bir karar verme ve bu tür tek taraflı bir karara dayanarak size Hizmetlerin sunulmasını işleme veya sona erdirmede onayınız olmadan veya size önceden bildirmeden bu Sözleşmenin kurallarını uygulama hakkına sahip olacaktır. MEXC'de alım satım emrini ve alım satım güvenliğini korumak amacıyla, MEXC, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kötü niyetli satışlar veya satın almalar nedeniyle piyasanın normal alım satım düzeninin bozulması durumunda uygun risk kontrol önlemlerini alma hakkına sahip olacaktır. (b) Yasadışı veya haksız fiil veya MEXC'ye sahip olduğunuzu teyit etmek için devletin idari ve yargı organlarının etkili yasal belgelerine göre, davranışınızın bu Anlaşmanın ve / veya kuralların hükümlerini ihlal ettiğinden şüphelenildiğini veya şüphelendiğinizi düşünün. yasa ve yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda, MEXC, söz konusu ihlal veya sözleşme ihlali iddialarınızı ve size alınan MEXC önlemlerini yayınlama hakkına sahip olacaktır. MEXC'de yayınladığınız ve yasaları ihlal ettiğinden veya başkalarının meşru haklarını ihlal ettiğinden veya bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinden şüphelenilen bilgilerle ilgili olarak, MEXC bu tür bilgileri size bildirmeden silme ve bu Sözleşme uyarınca ceza uygulama hakkına sahip olacaktır. (c) MEXC üzerinde gerçekleştirmediğiniz ancak MEXC kullanıcıları üzerinde bir tür etkide bulunduğunuz eylemler de dahil olmak üzere, MEXC üzerindeki eylemlerinize ilişkin olarak, MEXC, davranışınızın ve niteliğinin bu Sözleşmenin ve/veya kuralların ihlalini teşkil edip etmediğine tek taraflı olarak karar verme ve buna göre uygun cezayı uygulama hakkına sahip olacaktır. Eylemlerinizle ilgili tüm kanıtları saklayacak ve yeterli kanıt gösterememenizin olumsuz sonuçlarına katlanacaksınız. Taahhütleri ihlal ettiğinizden şüphelendiğiniz için herhangi bir üçüncü şahsa verilen herhangi bir zarar için kendi adınıza herhangi bir yasal yükümlülükten yalnızca siz sorumlu olacaksınız. Yürürlükteki yasaları veya bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizden, MEXC'ye herhangi bir kayba neden olduğunuzdan veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından herhangi bir hak talebine yol açtığınızdan şüpheleniyorsanız veya herhangi bir idari makam tarafından uygulanan herhangi bir cezaya tabiyseniz, makul avukatlık ücreti de dahil olmak üzere MEXC'ye tüm zararları tazmin edeceksiniz.

Sorumluluğun Sınırlandırılması ve İstisnalar

11. MEXC, bu hizmeti size "olduğu gibi" ve "mevcut" durumuna göre sağlamaktan sorumludur. Ancak MEXC, hizmetin uygulanabilirliği, hata veya eksiklik olmaması, süreklilik, doğruluk, güvenilirlik ve belirli bir amaca uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu hizmet için açık veya zımni hiçbir garanti vermez. Aynı zamanda, MEXC, bu hizmette yer alan teknoloji ve bilgilerin geçerliliği, doğruluğu, doğruluğu, güvenilirliği, kalitesi, kararlılığı, eksiksizliği ve güncelliği konusunda herhangi bir söz ve garanti vermemektedir. 12. MEXC'deki bilgi sisteminin kullanıcıların kendileri tarafından yayınlandığını ve riskler ve kusurlar olabileceğini anlıyorsunuz. 13. MEXC sadece alım satım platformu olarak kullanılmaktadır. MEXC yalnızca dijital varlıklar hakkında bilgi alabileceğiniz, karşı tarafları tanımlayabileceğiniz, dijital varlıklar üzerinde pazarlık yapabileceğiniz ve alım satım yapabileceğiniz bir platform olarak hizmet eder ve MEXC, işlemlere dahil olan dijital varlıkların kalitesini, güvenliğini veya yasallığını, ticaret bilgilerinin gerçekliğini veya doğruluğunu ve ticaret taraflarının ticaret anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyetini kontrol eder. İlgili dijital varlıkların ve/veya bilgilerin gerçekliğini, meşruiyetini ve geçerliliğini kendi takdirinize bağlı olarak belirlemeli ve bunlardan kaynaklanan her türlü sorumluluğu ve zararı masrafları size ait olmak üzere üstlenmelisiniz. Yasalar ve yönetmelikler tarafından açıkça gerekmedikçe, MEXC'nin aşağıdaki durumlar dışında tüm Müşteri verilerini, dijital varlık bilgilerini, ticari faaliyetleri ve ticaretle ilgili diğer konuları önceden inceleme yükümlülüğü yoktur: MEXC, belirli kullanıcılar veya belirli işlemler tarafından büyük yasa dışı eylemler veya yasa ihlalleri olabileceğine inanmak için makul gerekçelere sahip olduğunda; veya MEXC'nin, bir kullanıcının MEXC'deki davranışının yasa dışı veya uygunsuz olduğundan şüphelenildiğine inanmak için makul gerekçeleri varsa. 14. MEXC veya MEXC tarafından yetkilendirilen veya sizin tarafınızdan mutabık kalınan bir üçüncü taraf ve MEXC, sizinle diğer Kullanıcı Üyeler arasındaki İşlemlerden doğabilecek ihtilafları geri alınamaz yetkinize dayalı olarak değerlendirme ve gerçekleri ve kuralları tek taraflı olarak belirleme hakkına sahip olacaktır. İlgili emirlerin işlem durumunun ayarlanması, üçüncü taraf ödeme şirketine veya müşteri hizmetlerine talimat verilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tür anlaşmazlıklar için geçerli ve işleme kararları almak sizi bağlayıcı olacaktır. Bu tür işleme kararları sizin için bağlayıcıdır. İşleme kararını son tarih içinde uygulamazsanız, MEXC, MEXC hesabınızda bulunan fonlardan veya MEXC ve bağlı kuruluşlarında yaptığınız depozitodan doğrudan size ödeme yapma hakkına (ancak yükümlülüğüne değil) sahip olacaktır. Teminatı/Marjı derhal yerine getirecek ve MEXC ve iştiraklerinin zararlarını telafi etmelisiniz, aksi takdirde MEXC ve iştirakleri, diğer sözleşmeler kapsamındaki haklarınızı ve menfaatlerinizi doğrudan mahsup etme ve tazminat almaya devam etme hakkına sahiptir. Ne MEXC'nin ne de MEXC tarafından yetkilendirilen herhangi bir üçüncü şahsın veya sizin ve MEXC arasında karşılıklı olarak mutabık kalınan herhangi bir üçüncü şahsın bir adli makam olmayacağını ve delillerin yalnızca sıradan kişiler sıfatıyla doğrulanacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz. MEXC veya MEXC tarafından yetkilendirilen herhangi bir üçüncü taraf veya sizin ve MEXC tarafından üzerinde mutabık kalınan herhangi bir üçüncü taraf, yalnızca anlaşmazlığı çözmek için geri alınamaz yetkinize dayanır ve anlaşmazlığın çözümünün sonucunun aşağıdakilerle uyumlu olacağını garanti edemez. anlaşmazlığın sonucundan sorumludur. Sonuç olarak zarara uğrarsanız, doğrudan hak sahibinden talepte bulunmayı kabul edersiniz. 15. MEXC'nin, kar kaybı, iyi niyet, kullanım, veri veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir zarardan sorumlu olmayacağını anlıyor ve kabul ediyorsunuz (MEXC'e böyle bir olasılık hakkında bilgi verilmiş olsun veya olmasın). Aşağıdakilerden herhangi birinden kaynaklanan zararlar): MEXC'nin belirli bir kullanıcı ve belirli bir işlemin yasayı veya sözleşmeyi esaslı olarak ihlal edebileceğine inanmak için makul gerekçeleri vardır; MEXC, bir kullanıcının MEXC ile olan davranışının yasa dışı veya uygunsuz olduğundan şüphelenildiğine inanmak için makul gerekçelere sahiptir; MEXC Hizmetleri veya alternatif davranış yoluyla herhangi bir veri, bilgi veya işlemin satın alınmasından veya bunlara erişimden kaynaklanan maliyetler ve zararlar; MEXC Hizmetlerinin tarafınızca yanlış anlaşılması; ve MEXC Hizmetleriyle bağlantılı olarak ortaya çıkan diğer zararlar MEXC'ye atfedilemez. 16. MEXC hiçbir durumda normal ekipman bakımı, ağ bağlantılarının bozulması, bilgisayarların, iletişimlerin veya diğer sistemlerin arızalanması, elektrik kesintisi, grevler, iş anlaşmazlıkları, isyanlar, ayaklanma, isyanlar, üretim veya üretim için malzeme kıtlığı, yangın, sel, fırtına, patlama, savaş, hükümet eylemleri, adli veya idari kurumların emirleri veya üçüncü bir şahsın harekete geçmemesi nedeniyle herhangi bir hizmetin sağlanmasındaki herhangi bir arıza veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.

Sözleşmenin Feshi

17. MEXC'nin, önceden bildirimde bulunmaksızın, tamamen ve mutlak takdirine bağlı olarak, herhangi bir nedenle MEXC hizmetlerinin bir kısmını veya tamamını askıya alma, sona erdirme ve ayrıca MEXC hesabınızı askıya alma veya kalıcı olarak dondurma (iptal etme) hakkına sahip olacağını kabul edersiniz. MEXC bu eylemler için size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır ancak MEXC, hesapla ilgili ticari verileri, kayıtları, diğer bilgileri ve ayrıca bu tür uygulamaların kullanımı hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahiptir. Aşağıdaki durumlarda, MEXC, hesabı iptal ederek bu Sözleşmeyi doğrudan feshetme hakkına sahiptir ve hesabınızın MEXC üzerindeki yetkisini kalıcı olarak dondurma (iptal etme) hakkına sahiptir:

(a) MEXC size hizmet sağlamayı sona erdirdikten sonra, doğrudan veya dolaylı olarak veya başkaları adına bir MEXC kullanıcısı olarak yeniden kayıt olduğunuzdan şüpheleniliyorsa; (b) Verdiğiniz e-posta adresi mevcut değil veya e-posta alamıyor ve sizinle iletişim kurmanın başka bir yolu yoksa veya MEXC e-posta bilgilerinizdeki bir değişikliği diğer iletişim araçlarıyla size bildirirse ve MEXC'nin bildiriminden itibaren üç iş günü içinde geçerli bir e-posta adresi değiştirmezsiniz. (c) Sağladığınız kullanıcı bilgilerinin ana içeriği doğru veya yanlış veya eksik değildir; (d) Sözleşme (kurallar dahil) değiştiğinde, MEXC'yi yeni hizmet sözleşmesini kabul etmeye istekli olmadığınızı açıkça bildirirsiniz; ve (e) MEXC'nin hizmetin sonlandırılması gerektiğine inandığı diğer durumlar. Hesap hizmetlerinizin sona ermesi veya MEXC'deki hesabınızın kalıcı olarak devre dışı bırakılması (iptal edilmesi) üzerine, MEXC'nin hesabınızdaki herhangi bir bilgiyi saklama veya size ifşa etme veya sahip olduğunuz okunmamış veya gönderilmemiş veya iletilmemiş herhangi bir bilgiyi size veya üçüncü bir tarafa iletme yükümlülüğü olmayacaktır.

18. Şunları kabul ediyorsunuz:

(a) MEXC ile sözleşme ilişkinizin sona ermesinden sonra, MEXC hala aşağıdaki haklara sahiptir: MEXC hizmetini kullanımınız sırasında kullanıcı bilgilerinizi ve tüm işlem bilgilerini kaydetmeye devam edin. (b) Hizmeti kullandığınız süre boyunca bu Sözleşmeyi ihlal eden herhangi bir yasadışı davranışınız veya eyleminiz varsa, MEXC yine de bu Sözleşme uyarınca size karşı talepte bulunabilir. (c) MEXC, hizmetleri sizin için askıya aldığında veya sona erdirdiğinde, hizmetin askıya alınmasından veya feshedilmesinden önce kaydedilen ticari verilerinizi aşağıdaki ilkelere göre işleyecektir. Karşılaştığınız tüm anlaşmazlıkları, kayıpları veya masrafları kendiniz halledecek veya üstleneceksiniz ve MEXC'nin herhangi bir kayıp veya herhangi bir masraftan muaf olmasını sağlayacaksınız. (d) Hizmetin askıya alınmasından veya feshedilmesinden önce diğer üyelerle bir satın alma sözleşmesi imzaladığınız ancak sözleşmenin fiilen yerine getirilmediği durumlarda, MEXC, söz konusu satın alma sözleşmesinin ve bunlara ilişkin ticari dijital varlıkların ilgili bilgilerini silme hakkına sahip olacaktır. (e) Hesap hizmetlerinizin sona ermesi veya hesabınızın MEXC’de kalıcı olarak devre dışı bırakma (iptali) üzerine, MEXC’nin hesabınızdaki herhangi bir bilgiyi saklama veya size ifşa etme veya size veya üçüncü bir şahsa iletme yükümlülüğü olmayacaktır. Okumadığınız, göndermediğiniz veya iletmediğiniz bilgiler; ve (f) Hizmetin askıya alınması veya sona ermesinden önce başka bir üye ile alım satım sözleşmesi akdetmiş ve kısmen ifa etmişseniz, MEXC işlemi silemez, ancak MEXC, hizmetin askıya alınması veya feshedilmesiyle aynı anda ilgili koşulları karşı tarafınıza bildirme hakkına sahiptir.

Fikri Mülkiyetin Korunması 19. Web sitesi logoları, veritabanları, web sitesi tasarımı, metin ve grafikler, yazılım, fotoğraflar, videolar, müzik, sesler ve yukarıda belirtilen dosyaların tüm kombinasyonları ve fikri mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere MEXC'ye dahil edilen tüm fikri başarılar yazılım derlemesinin, ilgili kaynak kodunun ve yazılımın (küçük uygulamalar ve komut dosyaları dahil) mülkiyeti MEXC'ye aittir. Yukarıdaki materyalleri veya içeriği ticari amaçlarla kopyalayamaz, değiştiremez, kopyalayamaz, iletemez veya kullanamazsınız. 20. Bu Sözleşmeyi kabul ettiğinizde, kendi özgür iradeniz temelinde, MEXC'de yayınladığınız her türlü bilginin telif haklarını münhasıran ve ücretsiz olarak MEXC'ye aktardığınız ve temlik ettiğiniz kabul edilecektir; Telif hakları, dağıtım hakları, kiralama hakları, sergileme hakları, performans hakları, projeksiyon hakları, yayın hakları, bilgi ağı yayma hakları, çekim hakları, uyarlama hakları, çeviri hakları, derleme hakları ve telif hakkı sahiplerinin sahip olduğu diğer devredilebilir haklar ile sınırlı olmamak üzere, ve MEXC, söz konusu telif hakkına ilişkin herhangi bir ihlal için dava açma ve bu tür ihlal için tam tazminat alma hakkına sahip olacaktır. Bu Sözleşme, sizin tarafınızdan MEXC'de yayınlanan ve içeriğin bu Sözleşmenin imzalanmasından önce veya sonra oluşturulmuş olmasına bakılmaksızın telif hakkı yasasıyla korunan tüm içerikler için geçerli olacaktır. 21. MEXC tarafından sunulan hizmetleri kullanımınız sırasında, MEXC'nin veya başka herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını yasa dışı olarak kullanmayacak veya elden çıkarmayacaksınız. MEXC'de yayınladığınız herhangi bir bilgi için, başka web sitelerini (veya medyayı) bu tür bilgileri herhangi bir şekilde kullanmak için yayınlayamaz veya yetkilendiremezsiniz. 22. MEXC'de oturum açmanız veya MEXC tarafından sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmanız, size herhangi bir fikri mülkiyetin devredilmesi olarak kabul edilmeyecektir.

Yürürlükteki Yasalar 23. Bu Anlaşma bütünüyle Singapur Cumhuriyeti kanunlarına göre yapılmış bir sözleşmedir ve kurulması, yorumlanması, içeriği ve uygulanmasında Singapur Cumhuriyetinin ilgili kanunları uygulanacaktır; Bu Sözleşmede kararlaştırılan Hizmetlerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir iddia veya dava, Singapur Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve uygulanacaktır. Şüpheye mahal vermemek için, bu Madde bize karşı herhangi bir haksız fiil iddiasına açıkça uygulanacaktır. Bize karşı veya bizimle ilgili herhangi bir iddia veya dava için yetkili mahkeme veya forum Singapur Cumhuriyeti'nde olacaktır. Singapur Cumhuriyeti mahkemelerindeki mahkeme işlemlerinde ve temyizlerde münhasır yargı yetkisine koşulsuz erişiminiz vardır. Ayrıca, bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya sorun veya bu Sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir talep ve takibat için yargı yeri veya yetkili mahkemenin münhasıran Singapur Cumhuriyeti olacağını da koşulsuz olarak kabul etmektesiniz. Bu Web Sitesinin başka herhangi bir işi, yargı yetkisine ilişkin herhangi bir özel anlaşmaya tabi ise, bu anlaşma geçerli olacaktır. Uygun olmayan forum ilkesi, bu Hizmet Koşulları kapsamında tercih edilen mahkeme için geçerli değildir.

II. Müşterinizi Tanıyın ve Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

1. Müşterinizi Tanıyın ve Kara Para Aklamayı Önleme yasalarına ve yönetmeliklerine uyduğumuzdan emin oluruz ve müşterilerinizi tanımayı ve kara para aklamayı önleme politikalarını bilerek ihlal etmeyiz. Makul denetimimiz ölçüsünde, kara para aklamanın neden olduğu kayıplara karşı mümkün olan en üst düzeyde sizi korumak için size güvenli ve emniyetli hizmetler sunmak için gerekli önlemleri ve teknolojiyi benimseyeceğiz. Müşterinizi Tanıyın ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi politikalarının içeriği:

(a) İlgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları karşılamak için müşterilerinizi tanıyın (KYC) ve kara para aklamayı önleme (AML) politikalarını yayınlıyor ve güncelliyoruz; (b) Personelimizin bu yönerge ve kurallara uygun olarak hizmet sunacağı bu Web Sitesinin işleyişi ile ilgili yönerge ve kuralların bazı bölümlerini yayınlıyor ve güncelliyoruz; (c) Sıkı kimlik doğrulama prosedürleri gibi dahili izleme ve işlem kontrolü prosedürlerini tasarlıyor ve tamamlıyoruz ve kara para aklamayla mücadeleden sorumlu profesyonel bir ekip oluşturuyoruz; (d) Müşterilerle bağlantılı olarak durum tespiti ve sürekli denetim yürütmek için risk önlemeye dayalı bir yaklaşım benimsiyoruz; (e) Mevcut işlemleri gözden geçirmek ve düzenli olarak teftiş etmek; (f) Şüpheli işlemleri yetkili makamlara bildirmek;

Kimlik Bilgileri 2. Farklı yargı alanlarındaki farklı düzenlemelere ve farklı kuruluş türlerine bağlı olarak, hakkınızda topladığımız bilgilerin içeriği tutarlı olmayabilir ve ilke olarak aşağıdaki bilgiler kayıtlı kişilerden toplanacaktır.

(a) Temel kişisel bilgiler: Adınız soyadınız, adresiniz (ve ikisi farklıysa daimi adresiniz), doğum tarihiniz ve uyruğunuz ve mevcut diğer bilgiler. Kimlik doğrulama, resmi makamlar veya diğer benzer makamlar tarafından verilen pasaport, kimlik kartı veya ilgili yargı mercileri tarafından istenen ve düzenlenen diğer kimlik belgeleri gibi belgelere dayandırılır. (b) Geçerli fotoğraf: Kaydolmadan önce, kimlik belgenizi göğsünüzün önünde tuttuğunuzu gösteren bir fotoğraf sunmalısınız; (c) İletişim bilgileri: telefon/cep telefonu numarası ve geçerli e-posta adresi.

3. Bir şirket veya başka bir tüzel kişilik iseniz, hesabınızın veya güven hesabınızın nihai lehtarını belirlemek için aşağıdaki bilgileri toplayacağız.

(a) Şirket kayıt ve şirket tescil sertifikalarınız; şirket ana sözleşmesi ve muhtırasının bir nüshası; (b) Şirketin mülkiyet yapısı ve mülkiyet tanımına ilişkin ayrıntılı belgelendirme materyalleri ve şirketin internet sitesindeki hesabının açılması ve yürütülmesinden sorumlu şirketin yetkili acentesinin belirlenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı; (c) Yöneticilerin, şirketin ana hissedarlarının ve şirketin web sitesindeki hesabı için imza yetkilisinin, ilgili kurallara uygun olarak sağlanması gereken kimlik belgeleri; (d) Şirketin asıl iş adresi ve şirketin asıl iş adresinden farklı ise şirketin posta adresi. Şirketin yerel adresinin ana iş adresinden farklı olması durumunda, şirket yüksek riskli müşteri olarak kabul edilecek ve dolayısıyla şirketten ek belgeler sunması istenecektir; ve (e) Diğer tasdik belgeleri, yetkili makamlar tarafından düzenlenen belgeler ve ilgili yargı mercilerinin kanun ve yönetmelikleri ve kurumunuzun özel yapısı ışığında gerekli görebileceğimiz diğer belgeler.

4. Kimlik bilgilerinizin yalnızca İngilizce ve Çince versiyonlarını kabul ediyoruz; Kimlik bilgileriniz iki dilden birinde değilse, kimlik bilgileriniz İngilizceye çevrilmeli ve usulüne uygun olarak notere tasdik ettirilmelidir. 5. Kimlik doğrulama gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

(a) Kimlik belgelerinizin hem ön hem de arka yüzünü sağlamanız gerekmektedir. (b) Bize kimlik belgelerinizi göğsünüzün önünde tuttuğunuzu gösteren bir fotoğraf sunmanız gerekmektedir. (c) Belgelendirme belgelerinin kopyaları, asılları ile kontrol edilecektir. Bununla birlikte, güvenilir ve uygun bir tasdikli kişi bu nüshaların aslının doğru ve kapsamlı nüshaları olduğunu ispatlayabilirse, bu nüshalar kabul edilebilir sayılır. Bu tür onaylayıcılar arasında büyükelçiler, yargı mensupları, sulh hakimleri vb.; ve (d) Nihai lehdarın ve hesabın kontrolörünün belirlenmesi, nihai olarak doğrudan müşteriye sahip olan veya doğrudan müşteriyi kontrol eden kişilerin belirlenmesine ve/veya devam eden alım satımın başkaları adına yapıldığının belirlenmesine dayalı olacaktır. Bir ticari işletmeyseniz, ana hissedarlarının kimliği (örneğin, söz konusu ticari işletmede oy hakkının %10 veya daha fazlasına sahip olanlar) doğrulanacaktır.

İşlem Denetimi 6. Günlük alım satım ve nakit çekme limitlerini, güvenlik gereksinimlerine ve işlemlerin fiili durumuna göre sürekli olarak belirler ve ayarlarız; 7. İşlem, tarafınızca kaydedilen bir hesapta sık sık meydana gelirse veya makul koşulların ötesinde gerçekleşirse, profesyonel ekibimiz bu tür bir işlemin şüpheli olup olmadığını değerlendirecek ve belirleyecektir; 8. MEXC'nin kendi takdirine bağlı olarak bir işlemin şüpheli olduğunu belirlemesi durumunda, MEXC, bildirimde bulunurken işlemin askıya alınması, işlemin reddedilmesi, hatta mümkünse en kısa sürede işlemin geri alınması gibi kısıtlayıcı tedbirler alabilir, size haber vermeden yetkili makamlara haber verebilir; 9. Kara para aklamaya karşı uygulanan uluslararası yasalara uygun hareket etmeyen başvuru sahiplerinin ya da siyasi ve politik kişilerin başvurularını reddetme hakkımızı saklı tutmaktayız. Kendi değerlendirmelerimiz ışığında, şüpheli işlemleri askıya alma ve sonlandırma hakkımızı korumaktayız. Yine de, size karşı yükümlülüklerimizi ve görevlerimizi yerine getireceğiz. Bugüne kadar, MEXC aşağıdaki ülkelerdeki kullanıcılara ait alım satım ve kayıt başvurularını reddetmiştir: Kuzey Kore, Küba, Sudan, Suriye, İran, Yemen, Zimbabve, Myanmar, Lübnan, Libya, Bolivya, Ekvador, Bangladeş, Somali, Irak, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kırgızistan, Burundi, Afganistan, Makedonya, Etiyopya, Gine-Bissau, Gine, Liberya, Trinidad ve Tobago, Venezuela, Sırbistan, Kırım, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Kanada.

III. Gizlilik Politikası

Bilgi Kullanımı 1. MEXC, bu Sözleşmeye uygun olarak aşağıdaki kişisel bilgilerinizi kullanacak ve ifşa edecektir:

(a) MEXC ve iş ortaklarına sağlanan kişisel bilgiler (işletme adı ve diğer ilgili endüstriyel ve ticari tescil bilgileri ile kanun ve yönetmelikler uyarınca açıklanması gereken gerçek kişi operatörlerin bilgileri hariç) platformumuza giriş yapabilen bir hesap açın veya etkinleştirin; (b) MEXC'yi kullandığınızda platform, IP adresiniz, tarayıcı türü, kullandığınız dil, tarih ve erişim süresi, donanım ve yazılım özellikleri ve ihtiyaç duyduğunuz web sayfaları ve kayıtlar; ve (c) MEXC'nin yasal yollarla iş ortaklarından aldığı kullanıcıların kişisel verileri.

Yukarıda belirtilen kişisel bilgileri toplamamızı istemiyorsanız, Veri Koruma Görevlimize yazılı olarak bildirimde bulunarak istediğiniz zaman vazgeçebilirsiniz. Devre dışı bırakma ile ilgili daha fazla bilgi, aşağıdaki "Bize Sağladığınız Bilgileri Geri Çekme, Kaldırma, Erişim Talep Etme veya Değiştirme" başlıklı bölümde bulunabilir. Bununla birlikte, kişisel verilerinizi toplamamız, kullanmamız veya işlememiz için bize verdiğiniz izni iptal etmenin veya geri çekmenin, Hizmetleri kullanımınızı etkileyebileceğini unutmayın. 2. Bilgilerinizi nasıl topluyoruz

Topladığımız kişisel bilgilerin çoğunu bize doğrudan sağlayacaksınız. Aşağıdaki durumlarda bilgilerinizi toplayıp işleyeceğiz: (a) Çevrimiçi kaydolduğunuzda, oturum açtığınızda veya MEXC'ye eriştiğinizde veya herhangi bir MEXC hizmetini kullandığınızda; (b) Herhangi bir kullanıcı anketini gönüllü olarak tamamladığınızda veya bize e-posta veya başka bir kanal aracılığıyla geri bildirimde bulunduğunuzda; (c) Web sayfalarımızı veya müşterilerimizi kullandığınızda veya bunlara göz attığınızda tarayıcınız veya yazılımınız aracılığıyla verilen çerezler. (d) Bu sözleşmede belirtilen diğer bilgi toplama durumları. Ayrıca, sizinle ilgili toplanan diğer bilgileri güncellemek veya tamamlamak da dahil olmak üzere reklam ve pazar araştırması ortaklarımız gibi kamu kanallarından veya üçüncü taraf kanallardan da bilgi edinebiliriz.

3. Kişisel bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki şekillerde kullanabiliriz:

(a) Yasalara ve düzenlemelere uygunluk Hizmetlerimizin çoğu, kişisel bilgilerinizi belirli bir şekilde toplamamızı, kullanmamızı ve saklamamızı gerektiren yasa ve düzenlemelere tabidir. Örneğin, MEXC, yetki alanları arası kara para aklamayla mücadele yasalarına uymak için hizmetlerimizi kullanan müşterileri tanımlamalı ve doğrulamalıdır. Bu, kimliğinizin fotoğraflarını toplamayı ve depolamayı içerir. Yasaların gerektirdiği kişisel bilgileri sağlamazsanız hesabınızı kapatmak zorunda kalacağız. (b) Bu sözleşmenin şartlarını uygulamak Yasaklanmış veya yasa dışı olabilecek her türlü faaliyeti aktif olarak izler, araştırır, önler ve hafifletir, üçüncü taraflarla olan sözleşmelerimizi uygular ve bu Sözleşmenin ihlallerini önler ve denetleriz. Ayrıca, hizmetlerimizi kullanımınız için sizden ücret almamız gerekebilir. Hesap kullanımınız hakkında bilgi topluyoruz ve hizmetlerimizle olan etkileşimlerinizi yakından izliyoruz. Hakkınızda topladığımız tüm kişisel bilgileri bu amaçlar için kullanabiliriz. (c) Dolandırıcılığın ve/veya fon kaybının tespiti ve önlenmesi Kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizdeki dolandırıcılığı ve kötüye kullanımı tespit etmeye, önlemeye ve azaltmaya yardımcı olmak ve hesap güvenliğinizi korumak için işliyoruz. (d) Hizmet sağlamak Size hizmet sunmak için kişisel bilgilerinize erişeceğiz. Örneğin, platformumuzun OTC hizmetini kullanmak istediğinizde kimliğiniz, iletişim bilgileriniz ve ödeme bilgileriniz gibi belirli bilgilere ihtiyacımız var, bu bilgiler olmadan size hizmet sağlayamayız. Kimlik doğrulama hizmeti sağlayıcıları gibi üçüncü taraflar, kimlik doğrulama ve/veya dolandırıcılık önleme hizmetleri sağlarken kişisel bilgilerinizi de toplayabilir. (e) Servis iletişimi sağlamak Hizmetlerimizle ilgili en son bilgileri size bildirmek, ilgili güvenlik sorunları veya güncellemeleri hakkında sizi bilgilendirmek veya alım satımla ilgili diğer bilgileri sağlamak için size yönetim veya hesapla ilgili bilgiler göndereceğiz. Bu bilgiler olmadan, hizmetlerimizi kullanımınızı etkileyebilecek hesabınızla ilgili önemli gelişmelerden haberdar olmayabilirsiniz. Yasal veya güvenlik amaçlarıyla gönderilen e-postalar veya metin mesajları gibi kritik hizmet mesajlarını almayı reddetmeyi seçemezsiniz. (f) Müşteri hizmetleri sunmak Herhangi bir sorunu çözmek için bizimle iletişime geçtiğinizde kişisel bilgilerinize erişeceğiz. Kişisel bilgilerinizi işlemediğiniz takdirde talebinize yanıt veremeyecek ve hizmeti kesintisiz kullanmanızı sağlayamayacağız. (g) Ağ ve bilgi güvenliğini sağlamak Güvenliği artırmak, kimliğinizi izlemek ve doğrulamak ve hizmetlerimize erişiminizi sağlamak, spam veya diğer kötü amaçlı yazılım veya güvenlik riskleriyle mücadele etmek ve geçerli güvenlik yasalarına ve düzenlemelerine uymak için kişisel bilgilerinizi işleyeceğiz. Hizmetlerimizi nasıl kullandığınız hakkında zamanında ve doğru bilgi almamız özellikle önemlidir. Kişisel bilgilerinizi işlemezseniz hizmetlerimizin güvenliğini sağlayamayabiliriz. (h) Araştırma ve geliştirme için Hizmetlerimizi nasıl kullandığınızı ve hizmetlerimizle nasıl etkileşim kuracağınızı daha iyi anlamak için kişisel bilgilerinize erişeceğiz. Ek olarak, bu bilgileri hizmetlerimizin içeriğini ve düzenini özelleştirmek ve iyileştirmek ve daha fazla hizmet geliştirmek için de kullanacağız. Kişisel bilgilerinizi işleme geçirmezseniz, hizmetlerimizden yararlanmaya devam etmenizi garanti edemeyebiliriz. (i) Deneyiminizi geliştirmek Size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için kişisel bilgilerinize erişeceğiz. Örneğin, üçüncü taraflarca saklanan belirli kişisel bilgilere erişmemize izin verebilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi işlemezseniz hizmetlerimizin bir kısmından veya tamamından yararlanamayabilirsiniz. (j) Şirket satın almalarını, birleşmelerini veya ticaretlerini kolaylaştırmak Kurumsal satın alma, birleşme veya diğer kurumsal işlemler bağlamında hesabınız ve hizmetlerimizin kullanımıyla ilgili her türlü bilgiye erişebiliriz. Kişisel bilgilerinizin bu amaçlar için işlenmesini istemiyorsanız, hesabınızı kapatmayı seçebilirsiniz. (k) Pazarlama faaliyetlerinde bulunmak Etkinliklerimiz veya ortaklarımızın faaliyetleri hakkında sizi bilgilendirmek, hedefe yönelik pazarlama sağlamak ve size promosyon teklifleri sunmak için size pazarlama mesajları (e-postalar veya metin mesajları gibi) gönderebiliriz. Pazarlama stratejimiz, reklamcılık ve pazarlama tercihlerinize ve geçerli yasaların izin verdiği şekilde olacaktır. Size pazarlama bilgilerini göndermemizi istemiyorsanız, lütfen dataprotect@mexc.com adresinden Kişisel Verileri Koruma görevlimize bir talep gönderin. (l) Başka herhangi bir amaçla Kişisel bilgilerinizi, izin verdiğiniz herhangi bir amaç için ifşa edebiliriz.

4. MEXC, önceden onayınızı almadıkça, üçüncü taraf ve MEXC (iş ortaklarımız dahil) tek başına veya müşterek olarak hizmeti sağlamadıkça, kişisel bilgilerinizi ilgisiz üçüncü taraflara vermeyecek, satmayacak, kiralamayacak, paylaşmayacak veya ticaretini yapmayacaktır. Hizmetin sona ermesinden sonra, daha önce erişilebilir olan tüm bilgiler dahil olmak üzere bu tür bilgilere erişim reddedilecektir. MEXC ayrıca hiçbir üçüncü şahsın kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde toplamasına, düzenlemesine, satmasına veya dağıtmasına izin vermez. Herhangi bir MEXC kullanıcısı yukarıdaki faaliyetlerde bulunursa, keşfedilmesi üzerine MEXC, kullanıcı ile olan hizmet sözleşmesini derhal feshetme hakkına sahiptir. 5. Medeni haklar ve medeni davranış konusunda tam kapasiteye sahip gerçek bir kişi değilseniz, hizmeti kullanma hakkınız yoktur. Bu nedenle, MEXC kişisel bilgilerinizi paylaşmamanızı ummaktadır.

Bilgilerin İfşa Edilmesi 6. Aşağıdaki durumlarda, kişisel bilgilerinizi tamamen veya kısmen kişisel isteklerinize veya yasa hükümlerine göre ifşa edeceğiz:

(a) Önceden onayınızı alarak üçüncü bir tarafa ifşa etmek; (b) Nitelikli bir fikri mülkiyet şikayetçisiyseniz ve davalı tarafından gerekli görüldüğünde bir şikayette bulunduysanız, kişisel bilgilerinizi şikayet sahibine ifşa edebiliriz, böylece her iki taraf da olası hak anlaşmazlığını çözebilir; (c) Kanunun ilgili hükümlerine veya idari veya adli bir organın gereklerine uygun olarak üçüncü bir kişiye veya idari veya adli organa açıklama yapmak; (d) İlgili yasaları, düzenlemeleri veya bu Sözleşmeyi ihlal ettiğinizde bunları üçüncü bir tarafa ifşa etmek; (e) İhtiyaç duyduğunuz ürün ve hizmetleri sağlamak için kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmak; (f) MEXC'de oluşturulan bir ticarette, ticaretin herhangi bir tarafı ticari yükümlülüklerini yerine getirir veya kısmen yerine getirir ve bilgilerin açıklanması için talepte bulunursa, MEXC, ticaretin tamamlanmasını veya uyuşmazlıkların çözülmesini kolaylaştırmak için kullanıcıya karşı tarafın iletişim bilgilerinin ve ve diğer gerekli bilgilerin verilip verilmeyeceğine dair karar verme hakkına sahip olacaktır. (g) MEXC yasalara, düzenlemelere veya web sitesi politikalarına göre uygun açıklamaları uygular.

Bilgi Depolama ve Aktarma 7. Hakkınızda topladığımız bilgi ve materyaller MEXC ve/veya bağlı şirketlerinin sunucularında tutulacak ve MEXC tarafından bilgi ve materyallerin toplandığı ülke dışındaki ülkelere, bölgelere veya yerlere aktarılabilecektir ve bu bilgi ve materyaller ülke dışında ziyaret edilebilir, saklanabilir ve görüntülenebilir. AB'de bulunan kullanıcılarla ilgili kişisel verilerin ve/veya bilgilerin AB dışına aktarılması hakkında daha fazla bilgi, "Yalnızca AB Kullanıcıları için Ek Hükümler" başlıklı bölümde bulunabilir.

Çerezlerin Kullanımı 8. Çerezlerin kullanımını reddetmezseniz, oturum açabilmeniz veya bu tür çerezlere dayanan platform hizmetlerimizi veya işlevlerimizi kullanabilmeniz için bilgisayarınıza çerezleri yerleştireceğiz veya kullanacağız. Promosyon hizmetleri de dahil olmak üzere size daha düşünceli kişiselleştirilmiş hizmetler sunmak için çerezleri kullanıyoruz. Çerezleri kabul etme veya reddetme hakkına sahipsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri reddedebilirsiniz. Ancak çerezleri reddetmeyi seçerseniz, oturum açamayabilir veya bu tür çerezlere dayanan platform hizmetlerimizi veya işlevlerimizi kullanamayabilirsiniz. Bu paragraf, MEXC tarafından ortaya konan çerezler aracılığıyla elde edilen tüm ilgili bilgiler için geçerli olacaktır.

Bilgi Güvenliği 9. Hesabınız güvenli ve korumalıdır, lütfen hesap ve şifre bilgilerinizi düzgün bir şekilde saklayın. Diğer sunucuların yedeklerini depolayarak ve kullanıcı şifrelerini şifreleyerek bilgilerinizin kaybolmamasını, kötüye kullanılmamasını ve değiştirilmemesini sağlayacağız. Yukarıda belirtilen güvenlik önlemlerine rağmen, bilgi ağında "mükemmel güvenlik önlemleri" bulunmadığını lütfen unutmayın. Çevrimiçi işlemler için platform hizmetlerimizi kullanırken, iletişim bilgileri veya posta adresi gibi kişisel bilgilerinizi olas karşı taraflara kaçınılmaz olarak ifşa edebilirsiniz. Lütfen kişisel bilgilerinizi koruyun ve yalnızca gerektiğinde başkalarına verin. Kişisel bilgilerinizin, özellikle de hesabınızın ve şifrenizin sızdırıldığını tespit ederseniz, uygun önlemleri alabilmemiz için lütfen derhal müşteri hizmetlerimizle iletişime geçin. 10. Kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Yasası ve/veya diğer geçerli yasalara uygun olarak saklayacağız. Yani, (i) kişisel verilerin toplanma amacının artık bu tür kişisel verilerin saklanmasına hizmet etmediğini; (ii) herhangi bir yasal veya ticari amaç için saklama artık gerekli değildir; ve (iii) başka hiçbir meşru menfaat, bu tür kişisel verilerin daha fazla saklanmasını garanti etmez. Hizmetlerimizi kullanmayı bırakırsanız, kişisel verilerinizi bu Gizlilik Politikasına ve Kişisel Verilerin Korunması Yasası ve/veya diğer geçerli yasalar kapsamındaki yükümlülüklerimize uygun olarak saklamaya, kullanmaya ve/veya ifşa etmeye devam edebiliriz.

Bize Sağladığınız Bilgileri Geri Çekme, Kaldırma, Erişim Talep Etme veya Değiştirme 11. Veri koruma görevlimize dataprotect@mexccorp.com adresinden bir e-posta göndererek elimizdeki veya kontrolümüz altında bulunan kişisel verilerinizin toplanması, kullanılması ve/veya ifşa edilmesi için verdiğiniz izni geri çekebilirsiniz. 12. Ancak, izninizi geri çekmeniz, Hizmetleri size sağlamaya devam edemeyeceğimiz anlamına gelebilir ve bizimle olan sözleşmenizi feshetmemiz gerekebilir. 13. Halihazırda elimizde bulunan veya kontrolümüz altındaki kişisel verilerinize yazılı bir talepte bulunarak erişmeyi ve/veya düzeltmeyi talep edebilirsiniz. Talebinizi yerine getirebilmek için kimliğinizi ve talebinizin niteliğini tespit etmek için sizden yeterli bilgiye ihtiyacımız olacak. Bu nedenle, lütfen dataprotect@mexc.com adresinden Kişisel Verileri Koruma Görevlimize bir e-posta göndererek yazılı talebinizi iletin. 14. Kişisel verilerinize erişim taleplerinizin işlenmesi için sizden makul bir ücret talep edebiliriz. Eğer böyle bir ücret almayı seçersek, size tahsil edeceğimiz ücretin yazılı bir tahminini vereceğiz. Ücreti ödemeyi kabul etmediğiniz sürece erişim talebinize yanıt vermemiz veya ilgilenmemiz gerekmediğini lütfen unutmayın. 15. Kişisel verilerinizi Kişisel Verilerin Korunması Yasasında ve/veya diğer geçerli yasalarda belirtilen hükümlere uygun olarak düzeltmeyi reddetme hakkını saklı tutarız, burada gerekli ve / veya bir kuruluşa kişisel verileri belirtilen koşullarda düzeltmeyi reddetme yetkisi veririz.

Hesap silme: 16. MEXC hesabınızı herhangi bir zamanda silebilirsiniz. Hesap silmenin sonuçları burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerir:

Bu hesapta bulunan tüm veri ve dijital varlıkları kaybedersiniz. Bu hesaba ait kişisel bilgilerinizi, işlem geçmişinizi, iş verilerinizi ve geçmiş bilgilerinizi kurtaramazsınız. MEXC hizmetlerine giriş yapmak için bu hesabı kullanamazsınız. Dikkat: Hesap bir defa silindikten sonra kurtarılamaz. Haklarınızı korumak için 'Hesabı Sil' seçeneğine tıkladıktan sonra yaşanabilecek riskleri size hatırlatıyoruz.

17. Hesabınız silinse de, hesap silme işleminden önce gerçekleştirdiğiniz tüm hesap işlemleri ve yükümlülükleriniz geçerliliğini koruyacaktır. Hesap silme, işlemleriniz ve yükümlülükleriniz için muafiyet veya hafifletici bir unsur olarak değerlendirilmeyecektir. Hesabınızla ilişkili tüm kayıtlar ve veriler, hesabınızla beraber silinecektir. Bununla beraber, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler uyarınca hesabınıza ait belirli bazı bilgileri saklı tutabiliriz.

Yalnızca AB Kullanıcıları için Ek Hükümler 18. Bu bölümdeki hükümler, yalnızca Avrupa Birliği'nde ("AB") ikâmet eden bir kullanıcı olduğunuzda geçerlidir. Bu hükümler, bu Gizlilik Politikasının geri kalanındaki bağdaşmayan hükümlere göre önceliğe sahip olacaktır. 19. Kişisel Verileriniz AB sınırlarının dışına transfer edilebilir. Bu tür durumlarda, GDPR tarafından belirlenen yerinde veya uygun önlemleri uygulamak amacıyla tüm gerekli tedbirleri alırız. Örneğin, bu tür bir transferin alıcılarının kişisel verilerinizi yürürlükteki tüm kişisel veri koruma yasalarına uygun olarak koruyacağından ve ele alacağından emin olmak için uygun sözleşme hükümleri gibi tedbirleri uyguladık. 20. GDPR şartları uyarınca aşağıda belirtilen hakları kullanma yetkiniz mevcuttur: