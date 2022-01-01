MEXC, çıkarlarınızı sağlamak için kripto para piyasasının büyük risklere tabi olduğunu size hatırlatır, bu nedenle lütfen kripto para birimi işlemlerine başlamadan önce risk toleransınızı çok dikkatli bir şekilde değerlendirin.
MEXC'de işlem yapmak istiyorsanız, şunları yapmalısınız:
(1) MEXC platformundaki Spot işlemler, OTC, Türev işlemler, PoS Havuzu ve listeye başvuru gibi hizmetler yalnızca KYC doğrulamasını tamamlamış geçerli MEXC kullanıcıları (Bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) tarafından kullanılabilir.
(2) MEXC hesabınızı cep telefonu numaranız veya Google Authenticator ile bağlayın.
(3) Hesabınızı ve şifrenizi uygun şekilde saklayın ve hesabınızı başkalarına emanet etmeyin, hesabınızı ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Aksi takdirde, meydana gelen her türlü zarar kullanıcının kendisi tarafından karşılanacaktır.
(4) MEXC kullanıcıları aşağıdaki risklere tabi olabilir:
(a) Politika riski: MEXC kullanıcıları, kripto para birimlerinin normal işlemlerini etkileyebilecek ulusal yasaların, yönetmeliklerin veya makro politikaların değiştirilmesi nedeniyle kayıplarla karşılaşabilir.
b. Uyumluluk riski: Kullanıcının kripto para birimi işlemi ulusal yasaları veya düzenlemeleri ihlal ederse, MEXC kullanıcıları kayıplarla karşılaşabilir.
(c) Yatırım getirisi riski: Kriptopara piyasası kendine özgüdür ve kriptopara fiyatları çok geniş bir aralıkta seyredebilir. Kullanıcılar kayıplarla karşılaşabilirler.
d. Alım satım riski: Platform kullanıcıları arasındaki bir transfer işleminin başarısı, işlemi gerçekleştiren her iki kullanıcı tarafından transfer davranışının karşılıklı olarak anlaşmasına dayanır. MEXC platformu herhangi bir işlemin başarısını vaat etmez veya garanti etmez.
(e) Mücbir sebep riski: Doğal afet, savaş, grev, bilgisayar korsanı saldırısı ve diğer öngörülemeyen, kaçınılmaz ve çözülemez durumlar meydana geldiğinde, MEXC normal çalışmayabilir ve kullanıcılar çeşitli kayıplar yaşayabilir. Kullanıcının mücbir sebeplerden kaynaklanan kayıpları için, MEXC herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmeyecektir.
(f) Listeden çıkarma riski: Kriptopara proje ekibi iflas, likidasyon ve dağılma/yok olma ile karşı karşıya kaldığında veya ulusal yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiğinde veya proje tarafının talebi üzerine MEXC, kullanıcılar için kayıplara neden olabilecek kriptopara birimini listeden çıkaracaktır.
(g) Teknik risk: Bir kriptopara işlemi sırasında teknik bir hata olasılığı düşük olsa da, böyle bir olasılığı göz ardı edemeyiz. Teknik bir hata meydana gelirse, kullanıcının çıkarları etkilenebilir.
(h) İşlem riski: Kullanıcılar, yanlış hesaba varlık aktarma, işlem/operasyon düzenlemelerini ihlal etme vb. hatalardan dolayı çeşitli varlık kaybı riskleriyle karşı karşıya kalabilirler.
(i) Hesabın devre dışı bırakılma riski: Kullanıcının hesabı devre dışı bırakılabilir veya borç temerrüdü veya suç iddiası halinde yargı kurumları tarafından zorla el konulabilir.
MEXC'de Yasaklanmış Eylemler:
1. Kara para aklama, sahte işlem, yasa dışı kaynak toplama ve dolandırıcılık gibi eylemler yasaktır. Kayıt olmak için başkalarının kimliğini kullanmak bir suçtur ve KYC'de herhangi bir kasıtlı hile veya dolandırıcılığa izin verilmez. Aksi takdirde, MEXC, yukarıda belirtilen suistimallerden şüphelenilen bir kullanıcının hesabını devre dışı bırakma, feshetme veya şifrelenmiş dijital varlıklarını gizleme hakkına sahiptir.
2. Bu risk bildirimi, kripto para piyasasının tüm yapısını yansıtmamaktadır. Listelenmeyen birçok başka risk ve para kaybı faktörü vardır. Bu nedenle, ağır kayıplardan kaçınmak için, ilgili işlem kurallarını, promosyonları ve ilgili sözleşmeleri ve ayrıca bu risk bildirimini okumalı ve tam olarak anlamalı ve kripto para birimi işlemlerine başlamadan önce yeterli risk değerlendirmesi ve finansal düzenleme yaptığınızdan emin olmalısınız.
3. MEXC platformunda şifrelenmiş dijital varlıkların alım satım riski platform kullanıcıları tarafından karşılanmaktadır. MEXC platformu, platform kullanıcılarına şifrelenmiş dijital varlıklarının kaybolmayacağına veya belirli faydalar elde edeceğine dair herhangi bir vaatte bulunmamaktadır.
Kullanıcı Taahhüdü
Bir MEXC kullanıcısı olarak, PRC, Singapur Cumhuriyeti'nin ve ayrıca kullanıcıların menşe ülkelerinin (Kayıtlı İkamet) ulusal/bölgesel yasalarını ve düzenlemelerini asla ihlal etmeyeceğinize söz veriyorsunuz. Bir kullanıcı olarak yasaları ve düzenlemeleri ihlal etmeniz veya davranışınızın MEXC'nin risk kontrol mekanizmasını tetiklemesi durumunda (anormal oturum açma, yanlış işlem tutarı, yüksek alım ancak düşük satış, yüksek miktarda itibari para çekimi ve diğer anormal işlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), siz, yani kullanıcı, MEXC'nin hesabı devre dışı bırakma veya feshetme hakkına sahip olduğunu ve yasal sorumluluğunuzu üstleneceğinizi kabul etmiş sayılırsınız. Meydana gelen her türlü zarar ve yasal sorumluluk size, yani kullanıcıya ait olacaktır.
Hatırlatma: Bu risk bildirimini kabul etmek için tıklarsanız, kripto para işlemi risklerini ve olası kayıpları anladığınız ve kabul etmeye hazır olduğunuz kabul edilecektir. MEXC, kullanıcının kripto para birimi anaparasını ve çıkarlarını iade etmek veya başka sorumluluklar üstlenmek zorunda değildir.