MEXC, çıkarlarınızı sağlamak için kripto para piyasasının büyük risklere tabi olduğunu size hatırlatır, bu nedenle lütfen kripto para birimi işlemlerine başlamadan önce risk toleransınızı çok dikkatli bir şekilde değerlendirin.

MEXC'de işlem yapmak istiyorsanız, şunları yapmalısınız:

MEXC'de işlem yapmak istiyorsanız, şunları yapmalısınız:

(1) MEXC platformundaki Spot işlemler, OTC, Türev işlemler, PoS Havuzu ve listeye başvuru gibi hizmetler yalnızca KYC doğrulamasını tamamlamış geçerli MEXC kullanıcıları (Bundan böyle "Kullanıcılar" olarak anılacaktır) tarafından kullanılabilir.

(2) MEXC hesabınızı cep telefonu numaranız veya Google Authenticator ile bağlayın.

(3) Hesabınızı ve şifrenizi uygun şekilde saklayın ve hesabınızı başkalarına emanet etmeyin, hesabınızı ve şifrenizi kimseyle paylaşmayın. Aksi takdirde, meydana gelen her türlü zarar kullanıcının kendisi tarafından karşılanacaktır.

(a) Politika riski: MEXC kullanıcıları, kripto para birimlerinin normal işlemlerini etkileyebilecek ulusal yasaların, yönetmeliklerin veya makro politikaların değiştirilmesi nedeniyle kayıplarla karşılaşabilir.

b. Uyumluluk riski: Kullanıcının kripto para birimi işlemi ulusal yasaları veya düzenlemeleri ihlal ederse, MEXC kullanıcıları kayıplarla karşılaşabilir.

(c) Yatırım getirisi riski: Kriptopara piyasası kendine özgüdür ve kriptopara fiyatları çok geniş bir aralıkta seyredebilir. Kullanıcılar kayıplarla karşılaşabilirler.

d. Alım satım riski: Platform kullanıcıları arasındaki bir transfer işleminin başarısı, işlemi gerçekleştiren her iki kullanıcı tarafından transfer davranışının karşılıklı olarak anlaşmasına dayanır. MEXC platformu herhangi bir işlemin başarısını vaat etmez veya garanti etmez.

(e) Mücbir sebep riski: Doğal afet, savaş, grev, bilgisayar korsanı saldırısı ve diğer öngörülemeyen, kaçınılmaz ve çözülemez durumlar meydana geldiğinde, MEXC normal çalışmayabilir ve kullanıcılar çeşitli kayıplar yaşayabilir. Kullanıcının mücbir sebeplerden kaynaklanan kayıpları için, MEXC herhangi bir hukuki sorumluluk üstlenmeyecektir.

(f) Listeden çıkarma riski: Kriptopara proje ekibi iflas, likidasyon ve dağılma/yok olma ile karşı karşıya kaldığında veya ulusal yasaları ve düzenlemeleri ihlal ettiğinde veya proje tarafının talebi üzerine MEXC, kullanıcılar için kayıplara neden olabilecek kriptopara birimini listeden çıkaracaktır.

(g) Teknik risk: Bir kriptopara işlemi sırasında teknik bir hata olasılığı düşük olsa da, böyle bir olasılığı göz ardı edemeyiz. Teknik bir hata meydana gelirse, kullanıcının çıkarları etkilenebilir.

(h) İşlem riski: Kullanıcılar, yanlış hesaba varlık aktarma, işlem/operasyon düzenlemelerini ihlal etme vb. hatalardan dolayı çeşitli varlık kaybı riskleriyle karşı karşıya kalabilirler.

(i) Hesabın devre dışı bırakılma riski: Kullanıcının hesabı devre dışı bırakılabilir veya borç temerrüdü veya suç iddiası halinde yargı kurumları tarafından zorla el konulabilir.