2018 yılında kurulan MEXC Global, yüksek performans ve muazzam sayıdaki emirleri eşleme motoru teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Platform, finans sektöründe ve blokchain teknolojisinde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından yönetilmektedir. Şu anda MEXC Global, dünya çapında 170'den fazla ülkede yaklaşık 10 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Bu büyük başarı, kaydadeğer bir dönüm noktası. MEXC Global, bu başarılarıyla hem yeni hem de deneyimli yatırımcıların finansal yolculuğunda ilk tercih edilen platform olmayı hedeflemektedir.

MEXC Global, dünyanın dört bir yanında ve yargı alanlarında varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, dünyanın en önde gelen yargı alanlarından bazıları tarafından doğrudan ve bağlı kuruluşları aracılığıyla düzenlenmektedir. MEXC Global, farklı ülkelerden yatırımcılarının kolayca alım satım yapabilmeleri için yerelleştirilmiş dil desteği sunmaktadır. MEXC Global, bankacılık sektöründen uzmanlarca geliştirilen, saniyede 1,4 milyon işlemi tamamlayabilen, verimliliği ve performansı büyük ölçüde artıran yüksek performanslı alım satım eşleme motoru kullanır. MEXC Global olarak, kullanıcı güvenliği en büyük önceliğimiz olduğu için, veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak maksadıyla sunucularımız bağımsız olarak çok sayıda ülkede yer almaktadır.