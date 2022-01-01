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Dünyanın İlk Kullanıcı Dostu Dijital Varlık Alım Satım Platformu

2018 yılında kurulan MEXC Global, yüksek performans ve muazzam sayıdaki emirleri eşleme motoru teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Platform, finans sektöründe ve blokchain teknolojisinde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından yönetilmektedir.
Kuruluş Yılı:

2018

Hizmet Verdiğimiz Ülke ve Bölgeler

170+

Hizmet Verdiğimiz Kullanıcılar

10 Milyon+

MEXC-新兴交易平台领军者MEXC Global Hakkında

2018 yılında kurulan MEXC Global, yüksek performans ve muazzam sayıdaki emirleri eşleme motoru teknolojisini kullanan merkezi bir borsadır. Platform, finans sektöründe ve blokchain teknolojisinde zengin deneyime sahip profesyonel bir ekip tarafından yönetilmektedir. Şu anda MEXC Global, dünya çapında 170'den fazla ülkede yaklaşık 10 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Bu büyük başarı, kaydadeğer bir dönüm noktası. MEXC Global, bu başarılarıyla hem yeni hem de deneyimli yatırımcıların finansal yolculuğunda ilk tercih edilen platform olmayı hedeflemektedir.

MEXC Global, dünyanın dört bir yanında ve yargı alanlarında varlığını sürdürmektedir. Ayrıca, dünyanın en önde gelen yargı alanlarından bazıları tarafından doğrudan ve bağlı kuruluşları aracılığıyla düzenlenmektedir. MEXC Global, farklı ülkelerden yatırımcılarının kolayca alım satım yapabilmeleri için yerelleştirilmiş dil desteği sunmaktadır. MEXC Global, bankacılık sektöründen uzmanlarca geliştirilen, saniyede 1,4 milyon işlemi tamamlayabilen, verimliliği ve performansı büyük ölçüde artıran yüksek performanslı alım satım eşleme motoru kullanır. MEXC Global olarak, kullanıcı güvenliği en büyük önceliğimiz olduğu için, veri bütünlüğü ve güvenliğini sağlamak maksadıyla sunucularımız bağımsız olarak çok sayıda ülkede yer almaktadır.

Neden MEXC Global'i seçmelisiniz?
MEXC, 1 yıl içinde küresel dijital varlık alım satımı piyasasında pay sahibi oldu. Son dönemde, 2021 yılında, MEXC Cripto Expo Dubai tarafından "Asya'daki En İyi Kripto Borsası"unvanı ile ödüllendirildi ve MEXC ekibinin tatmin edici başarı listesine bir yenisini daha ekledi.

Güvenli ve İstikrarlı

Çok katmanlı ve çok gruplu sistem mimarisi

Yüksek Performans

Saniyede 1,4 milyon emre kadar işlem gerçekleştirebilen yüksek performanslı alım satım eşleme motoru

Yüksek Likidite

Platforma yeterli miktarda likidite ve bolca kaynak sağlayan MEXC GLOBAL ortakları ve 6 Milyondan fazla yatırımcı

Yerelleştirilmiş Dil Desteği

Dünya çapındaki küresel yatırımcılarımıza birçok dilde destek sağlıyoruz

Çoklu Kriptopara Desteği

Yatırımcılarımıza sağladığımız alım satım çifti ve kriptoparalara örnek olarak BTC, ETH, USDT, USDC'yi verebiliriz.

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