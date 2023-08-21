Farklı Spot Emir Türleri





MEXC platformu, Limit Emirleri, Piyasa Emirleri, Stop-limit Emirleri ve OCO (Biri Diğerini İptal Eder) Emirleri olmak üzere dört tür spot emir sunar.













Limit emirlerde, kullanıcılar emir fiyatını belirleyebilir ve emirler belirlenen emir fiyatından veya daha uygun bir fiyattan işleme alınır.





Limit emir verildiğinde, emir defterinde kullanıcının belirlediği emir fiyatıyla eşleşen emirler bulunuyorsa, limit emir mevcut en iyi fiyattan hemen işleme alınır. Eşleşen emir bulunmuyorsa, limit emri işleme alınana kadar ya da kullanıcı iptal edene kadar emir defterinde kalır.





Örnek olarak MX'i kullanalım:





Hesabınızda şu anda 10 MX token olduğunu varsayalım. Güncel piyasa fiyatı 1 MX için 2,94 USDT ve her biri 3 USDT'den 10 MX token satmayı planlıyorsunuz.





Mum grafiğinin altında bulunan, "Spot" sekmesinden [Limit] seçeneğine tıklayın. Sağ kısımda bulunan, "Fiyat" alanına satış fiyatını (3 USDT) ve " Miktar" alanına satış miktarını (10 MX) girin. Bu emrin 30 USDT değerinde toplam işlem tutarıyla sonuçlanacağını göreceksiniz. MX tokenlerinizi satmak üzere limit emrinizi tamamlamak için [MX Sat] butonuna tıklayın.





MX token satın almayı planlıyorsanız, sol kısımda "Fiyat" ve "Miktar" alanlarına alış fiyatınızı ve alış miktarınızı girin. Ardından, [MX Al] seçeneğine tıklayın ve limit emrinin işleme alınmasını bekleyin.









MX'in güncel piyasa fiyatının 2,94 USDT olması ve piyasada 3 USDT'den likidite bulunmaması nedeniyle limit emrinin gerçekleşmesi zaman alabilir.





Bekleme süresi boyunca, daha fazla beklemek istemezseniz, işlemi sonlandırmak için [İptal et] seçeneğine tıklayabilirsiniz. Limit emrin işleme alınmasını beklerken, MX tokenleriniz kilitlenecek ve diğer alım satım faaliyetleri için kullanılamayacaktır. Emir için [İptal et] seçeneğine tıkladığınızda, kilitli MX tokenleri serbest bırakılacak ve diğer alım satım işlemlerinde kullanılabilecektir.













Piyasa emri, kullanıcıların güncel piyasa fiyatından hızlı bir şekilde alım satım yapmalarına olanak sağlar. Piyasa emirlerinde, kullanıcıların sadece miktarı belirlemeleri yeterlidir, fiyat belirlemeleri gerekmez.





Piyasa fiyatlarının oldukça dalgalandığı durumlarda, piyasa emri kullanmanın son işlem fiyatıyla kullanıcıya gösterilen ilk fiyatın farklı olmasına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin, MX'in güncel fiyatı 2,94 USDT ise ve 100 MX token satın almak için 294 USDT değerinde bir piyasa emri verirseniz, satın almak için tıkladığınız zaman ile emrin işleme alındığı zaman arasında fiyat dalgalanabilir ve fiili MX token miktarının 100'den farklı olmasına neden olabilir.





Piyasa emrinin nasıl verileceğini göstermek için MX'i kullanalım:





Piyasa fiyatından 10 MX token satmak istediğinizi varsayalım. [Spot] seçeneğine ve ardından [Piyasa] seçeneğine tıklayın. Sağ kısımda bulunan, satış miktarını (10 MX) "Miktar" alanına girin ve piyasa satış emrini tamamlamak için [MX Sat] seçeneğine tıklayın.





MX tokenlerini piyasa fiyatından satın almak istiyorsanız, sol bölümde "Miktar" alanına ödemek istediğiniz USDT miktarını girin ve piyasa satın alma emrini tamamlamak için [MX Al] butonuna tıklayın.









Piyasa emirleri, piyasa fiyatından hızlı bir şekilde işleme alınabildiği için hızlı giriş veya çıkış stratejileri hedefleyen yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılır.









Kullanıcılar, stop-limit emirleriyle alım/satım tutarları ve miktarlarıyla birlikte tetikleme fiyatlarını belirleyebilirler. Piyasa fiyatı tetikleme fiyatına ulaştığında, sistem belirlenen fiyattan limit emri verecektir.





Örnek olarak her zamanki gibi MX'i kullanalım:





MX'in mevcut piyasa fiyatının 2,94 USDT olduğunu ve MX fiyatının 3 USDT'yi aştıktan sonra yükselmeye devam edeceğini tahmin ettiğinizi varsayalım. Dolayısıyla, sahip olduğunuz 10 MX tokenini 3 USDT fiyattan satmayı planlıyorsunuz.





"Spot" sekmesinden [Stop-limit] seçeneğine tıklayın. Sağ kısımda bulunan, "Tetikleme fiyatı" alanına tetikleme fiyatını (3 USDT), "Fiyat" alanına satış fiyatını (3,5 USDT) ve " Miktar" alanına satış miktarını (10 MX) girin. Ardından, emri tamamlamak için [MX Sat] butonuna tıklayın.









Emrin gerçekleşmesini beklerken MX tokenleriniz kilitlenecek ve diğer alım satım faaliyetleri için kullanılamayacaktır. Emir işleme alınmadan önce herhangi bir zamanda [İptal et] butonuna tıklayarak emri iptal edebilirsiniz.









Benzer şekilde, MX fiyatının örneğin 2,8 USDT'nin altına düştükten sonra düşmeye devam edeceğini tahmin ediyorsanız ve bu sizin için daha düşük bir fiyattan satın alma fırsatı sunuyorsa, sol kısımda yer alan stop-limit emrini kullanabilirsiniz. Alış fiyatı ve miktarıyla birlikte ilgili tetikleme fiyatını ayarlayın. Piyasa fiyatı emrin tetikleme fiyatına ulaştığında, emir defterine girilecektir.





Stop-limit emirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz şu içeriğe göz atabilirsiniz: Stop-Limit Emri Nedir?









Bir OCO (Biri Diğerini İptal Eder) emri, bir stop limit emrinive bir limit emrini tek bir OCO emrinde birleştirir. Stop limit emri tetiklenirse ya da limit emir işleme alınırsa/kısmen işleme alınırsa, diğer emir otomatik olarak iptal edilir. Emirlerden biri manuel olarak iptal edilirse, ilgili emir aynı anda iptal edilir.





OCO emirleri, alış/satış garanti edildiğinde daha iyi işlem fiyatlarının elde edilmesine yardımcı olabilir. Spot işlem yaparken, bir stop limit emri ile birlikte aynı anda bir limit emrivermek isteyen yatırımcılar bu alım satım stratejisini kullanabilir.





Bu içeriğin yazıldığı sırada, OCO emirleri BTC dahil olmak üzere yalnızca belirli tokenler için desteklenmektedir. BTC'yi örnek olarak kullanacağız:





Mevcut BTC fiyatının 43.400$ olduğunu ve fiyatın 41.000$ seviyesine düştüğünde BTC satın almak istediğinizi varsayalım. Ancak, BTC fiyatı yükselmeye devam ederse ve 45.000$ seviyesini aştıktan sonra bile yükselmeye devam edeceğine inanıyorsanız, 45.500$ seviyesine ulaştığında satın alabilmek istersiniz.





BTC alım satım sayfasında, "Spot" bölümünün altında, "Stop-limit" seçeneğinin yanındaki [ᐯ] simgesine tıklayın ve [OCO] emir türünü seçin. Sol bölümde, "Limit" alanına 41.000, "Tetikleme fiyatı" alanına 45.000 ve "Fiyat" alanına 45.500 girin. Ardından, satın alma miktarını "Miktar" alanına girin ve emri ayarlamak için [BTC Al] butonuna tıklayın.









Yatırımcılar, spot alım satım stratejilerinde OCO emirlerini kullanarak TP/SL tetikleme fiyatlarının yanı sıra iki ayrı emir oluşturmak zorunda kalmadan limit fiyatı da belirleyebilir. Böylece zamandan ve emekten tasarruf ederek alım satım verimliliği artırılabilir. Biri Diğerini İptal Eder (OCO) emirleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bu emirler hakkında şu içeriğe göz atarak bilgi edinebilirsiniz: Biri Diğerini İptal Eder (OCO) Nedir?









Emir geçmişinizi kontrol etmek için, resmi MEXC websitesinin sağ üst köşesindeki [Emirler] seçeneğine ve ardından [Spot Emirler] seçeneğine tıklayın. Burada, tüm spot emirleriniz ve işlemlerinizin kayıtlarına ulaşabilirsiniz.









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