1.200'den fazla kripto para çeşidinde spot, marjin, ETF vb. API alım satım hizmetleri sunar.
Derinlik, fiyat değişiklikleri, emirler, işlemler ve daha fazlası hakkında doğrudan bildirimler.
PYTHON, JAVA, GO, DOTNET, NODE.JS ve Postman Collections olmak üzere 6 tür DEMO örneği sağlar.
Profesyonel teknik destek sağlıyoruz. MEXC API'ye erişim esnasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.
MEXC Broker programı, tek elden teknik hizmetler ve özelleştirilmiş çözümler sunan, sektör lideri ve yüksek oranlı bir kâr paylaşım sistemine sahiptir.
MEXC, piyasa yapıcılar için profesyonel kurumsal hizmetler ve faizsiz kredi avantajları sağlayarak iş ortaklığı yapılan kuruluşların daha düşük maliyetlerle büyük kârlar elde etmesine yardımcı olur.
Yenileme işlevi, API anahtarını 90 gün süreyle uzatabilir ve API anahtarına birden çok kez başvurmanın neden olabileceği sızıntı riskini ortadan kaldırır.
API anahtarı sızıntılarından kaynaklanan piyasa manipülasyonu riskinden korunmak için API anahtarıyla alım satım yapılmasına izin verilen işlem çiftlerini ayarlayın.