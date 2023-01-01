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Alım Satım Desteği

REST Arayüzü

1.200'den fazla kripto para çeşidinde spot, marjin, ETF vb. API alım satım hizmetleri sunar.

WEBSOCKET Bildirimi

Derinlik, fiyat değişiklikleri, emirler, işlemler ve daha fazlası hakkında doğrudan bildirimler.

Teknik Destek

SDK

PYTHON, JAVA, GO, DOTNET, NODE.JS ve Postman Collections olmak üzere 6 tür DEMO örneği sağlar.

PythonJAVAGODotnetNode.JSPostman

Teknik Destek

Profesyonel teknik destek sağlıyoruz. MEXC API'ye erişim esnasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, yardım için lütfen bizimle iletişime geçin.

API Telegram Grubu

İş Birlikleri ve Hizmetler

Brokerlar

MEXC Broker programı, tek elden teknik hizmetler ve özelleştirilmiş çözümler sunan, sektör lideri ve yüksek oranlı bir kâr paylaşım sistemine sahiptir.

API BrokerıBağımsız Broker
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Piyasa Yapıcılar

MEXC, piyasa yapıcılar için profesyonel kurumsal hizmetler ve faizsiz kredi avantajları sağlayarak iş ortaklığı yapılan kuruluşların daha düşük maliyetlerle büyük kârlar elde etmesine yardımcı olur.

Üst Miktar LimitiÖzel Müşteri Hizmetleri
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Güvenlik ve Özelikler

API Anahtarı Yenileme

Yenileme işlevi, API anahtarını 90 gün süreyle uzatabilir ve API anahtarına birden çok kez başvurmanın neden olabileceği sızıntı riskini ortadan kaldırır.

İşlem Çifti Ayarları

API anahtarı sızıntılarından kaynaklanan piyasa manipülasyonu riskinden korunmak için API anahtarıyla alım satım yapılmasına izin verilen işlem çiftlerini ayarlayın.

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