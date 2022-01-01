Neden MEXC'yi Seçmelisiniz
Güvenlik, hız ve çeşitlilik vaat ediyoruz.
- Güvenli ve Emniyetli Platform
Sektör lideri güvenlik hizmetlerimiz ve finansal istikrarımız kimliğinizi ve fonlarınızı korur.
- Hızlı Kripto Listelenmeleri
Daha iyi likiditeyle yeni ve yüksek kaliteli kripto projelerini başlatıyoruz.
- Kapsamlı Kripto Çeşitliliği
Birinci sınıf borsalar arasında listelenen kripto sayısı sıralamasında en üst sırada yer alıyoruz.
Ürünlerimizi Keşfedin
MEXC platformunda tercihleriniz doğrultusunda çeşitli ürünlerle işlem yapın.
- Spot
En iyi oranlarda al-sat yapabileceğiniz 1.500'den fazla kripto mevcut.Hemen Al-Sat
- Vadeli İşlemler
Vadeli işlem sözleşmelerinde 200 kata kaldıraç. Spot pozisyonlarınızı korurken vadeli işlemleri kullanabilirsiniz.Hemen Al-Sat
- Kaldıraçlı ETF'ler
Sıfır marjin ve likidasyon riski. Spot işlemlerle aynı şekilde kaldıraçlı ETF'lerimizle al-sat yapın.Hemen Al-Sat
MEXC Uygulaması Her Anında Yanında
IOS, Android ve Windows sistemleriyle tam olarak uyumlu
Varlıklarınızı Yönetin
Tek elden hizmet platformumuzla, güçlü özellikler, yüksek hız ve düşük işlem ücretinden faydalanarak profesyonel yatırımcı olun.
Mobil Uygulamalar
MEXC Uygulamasında, tüm favori tokenlerinizle her an ve her yerde rahatlıkla işlem yapın.