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Neden MEXC'yi Seçmelisiniz

Güvenlik, hız ve çeşitlilik vaat ediyoruz.

  • mexcGüvenli ve Emniyetli Platform

    Sektör lideri güvenlik hizmetlerimiz ve finansal istikrarımız kimliğinizi ve fonlarınızı korur.

  • mexcHızlı Kripto Listelenmeleri

    Daha iyi likiditeyle yeni ve yüksek kaliteli kripto projelerini başlatıyoruz.

  • mexcKapsamlı Kripto Çeşitliliği

    Birinci sınıf borsalar arasında listelenen kripto sayısı sıralamasında en üst sırada yer alıyoruz.

Ürünlerimizi Keşfedin

MEXC platformunda tercihleriniz doğrultusunda çeşitli ürünlerle işlem yapın.

  • mexcSpot

    En iyi oranlarda al-sat yapabileceğiniz 1.500'den fazla kripto mevcut.

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  • mexcVadeli İşlemler

    Vadeli işlem sözleşmelerinde 200 kata kaldıraç. Spot pozisyonlarınızı korurken vadeli işlemleri kullanabilirsiniz.

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  • mexcKaldıraçlı ETF'ler

    Sıfır marjin ve likidasyon riski. Spot işlemlerle aynı şekilde kaldıraçlı ETF'lerimizle al-sat yapın.

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