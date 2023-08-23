MEXC Spot Alım Satım Bölgelerine Giriş





Spot alım satım yapmak istediğiniz tokenleri, token adlarını arayarak hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. MEXC'de spot alım satım Ana Bölge, İnovasyon Bölgesi, Değerlendirme Bölgesi, MEME, ZK ve Arbitrum dahil olmak üzere çeşitli bölgelere ayrılmıştır. İlk üçü dışında diğer bölgeler güncel etkinlikler ve token türlerine göre adlandırılmıştır.





Ana Bölge, İnovasyon Bölgesi ve Değerlendirme Bölgesi Arasındaki Farklar Nelerdir?





1. Ana Bölge





Ana Bölge, kendini kanıtlamış tokenleri içerir. Bu tokenler, çoğunlukla daha olgun projelere, daha yüksek piyasa değerine ve işlem hacimlerine sahip ana akım kripto paralardır. Ana Bölgede bulunan en yaygın tokenlerden bazıları BTC, ETH ve MX'tir.









2. İnovasyon Bölgesi





İnovasyon Bölgesinde, çoğunlukla gelişmekte olan projeler yer alır. Ana Bölge piyasasıyla karşılaştırıldığında, İnovasyon Bölgesindeki tokenlerde genellikle daha fazla fiyat dalgalanması ve daha yüksek risk görülür. İnovasyon Bölgesinde alım satım yapmadan önce dikkatli olmak ve kapsamlı bir araştırma yapmak faydalı olacaktır. Aşağıdaki görselde İnovasyon Bölgesindeki tokenler gösterilmektedir.









3. Değerlendirme Bölgesi





Değerlendirme Bölgesindeki projeler, belirli bir kullanıcı tabanı eşiğini karşılayan ve topluluk tarafından listelenmesi tavsiye edilen erken aşama projeler de dahil olmak üzere, genellikle ilk defa listelenmeyen projelerdir. Değerlendirme Bölgesindeki bazı erken aşamadaki projelerin zamana ve piyasa testine ihtiyacı olabilir. Bu bölgedeki tokenlerde oldukça fazla fiyat dalgalanması olabilir, bu nedenle kullanıcıların dikkatli olmaları ve yüksek bir fiyattan satın alırken potansiyel listeden çıkarılma risklerinin farkında olmaları önerilir. Aşağıdaki görselde Değerlendirme Bölgesinde listelenen tokenler gösterilmektedir.









Değerlendirme Bölgesindeki tokenlerin düzenli olarak değerlendirmeye tabi tutulduğunu lütfen dikkate alın. Değerlendirme Bölgesine girdikten sonra tokenler 60 günlük bir değerlendirme sürecinden geçer. Değerlendirmeyi geçerlerse, bu projeler İnovasyon Bölgesine taşınır. Değerlendirmeyi geçemeyen projeler listeden çıkarılacaktır.





Lütfen Dikkat:





Değerlendirme dönemi sona ermeden önce proje genel olarak iyi performans gösterirse, MEXC projeyi Değerlendirme Bölgesinden çıkaracak ve değerlendirme tamamlandıktan sonra İnovasyon Bölgesine taşıyacaktır.

Proje değerlendirme dönemi sona ermeden önce etkili bir iyileşme göstermezse, MEXC ilgili işlem çiftlerine "ST" uyarısı etiketi ekleyecek ve listeden çıkarma sürecini başlatacaktır. Daha fazla ayrıntı için lütfen göz atın: ST Uyarısı Kuralları

Bir proje değerlendirme döneminde ST Uyarısı Kurallarını tetiklerse, değerlendirme döneminden önce sonlandırılacaktır. MEXC daha sonra ilgili işlem çiftine "ST" uyarısı etiketi ekleyecek ve listeden çıkarma sürecini başlatacaktır.

Değerlendirme Bölgesine taşınan projeler için değerlendirme dönemi 30 gündür, ilk olarak Değerlendirme Bölgesinde listelenen projeler için değerlendirme dönemiyse 60 gündür.



