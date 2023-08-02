MEXC Platformuna Kripto Yatırma Rehberi (Uygulama)





Diğer cüzdanlarda veya platformlarda kripto paranız mevcutsa, alım satım yapmak için bu varlıkları MEXC platformuna yatırabilirsiniz.









1. Adım: Cep telefonunuzda MEXC Uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın. Sağ alt köşedeki [Cüzdan] seçeneğine dokunun.









2. Adım: [Yatırma] seçeneğine dokunun.









Arama çubuğuna yatırmak istediğiniz kriptoyu girin. Bu örnekte, ERC20 ağını kullanarak MX Token yatırma süreci incelenecektir. Arama sonuçlarında "MX Token" seçeneğine dokunun.









3. Adım: Ağı seçin.









Seçtiğiniz ağın, varlıkların çekileceği platformda seçilen ağla eşleştiğinden emin olun. Yanlış ağı seçmeniz durumunda varlıklarınızı kalıcı olarak kaybedebilirsiniz ve varlıklarınızı geri alamayabilirsiniz.





Farklı ağların farklı işlem ücretleri vardır. Varlık çekme işlemleriniz için daha düşük işlem ücretine sahip bir ağ seçebilirsiniz.





Bu örnekte ERC20 ağını seçeceğiz. [ERC20] ağına dokunun.









4. Adım: [Adres oluşturmak için tıklayın] kısmına dokunun, ağı ve yatırma adresini doğrulayın. MEXC para yatırma adresini kopyalayın ve para çekme platformuna yapıştırın.





Başka biri sizin yerinize varlık yatırıyorsa, adresi veyagörselidiğer kişiyle paylaşmak için [Görseli Kaydet] veya [Adresi Paylaş] seçeneklerini kullanabilirsiniz.









EOS gibi belirli ağlarda, varlık yatırırken adrese ek olarak bir MEMO bilgisi sağlamanız gerekir. Aksi takdirde, adresiniz algılanamaz.









MX Tokeni MEXC platformuna nasıl çekebileceğinizi göstermek için MetaMask cüzdanını örnek olarak kullanalım.





5. Adım: Kopyalanan para yatırma adresini MetaMask'taki para çekme adresi alanına yapıştırın ve para yatırma adresinizle aynı ağı seçtiğinizden emin olun. [Next] butonuna dokunun.









6. Adım: Çekmek istediğiniz miktarı girin ve [Next] butonuna dokunun.









MX Token çekim miktarını gözden geçirin, mevcut ağ işlem ücretini kontrol edin, tüm bilgilerin doğru olduğundan emin olun ve ardından MEXC platformuna MX çekme işlemini tamamlamak i çin [Send] butonuna dokunun. MX varlıklarınız kısa süre içinde MEXC hesabınıza yatırılacaktır.







