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ราคาปัจจุบัน Zenith Protocol วันนี้ คือ 0.00308719 USD มูลค่าตลาด ZTH เท่ากับ 2,994,387 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZTH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zenith Protocol วันนี้ คือ 0.00308719 USD มูลค่าตลาด ZTH เท่ากับ 2,994,387 USD ติดตามการอัปเดตราคา ZTH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Zenith Protocol ราคา (ZTH)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ZTH เป็น USD

$0.00309452
$0.00309452$0.00309452
+0.09%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Zenith Protocol (ZTH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:44:23 (UTC+8)

ราคา Zenith Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zenith Protocol (ZTH) วันนี้ $ 0.00308719, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 10.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZTH เป็น USD คือ $ 0.00308719 ต่อ ZTH.

Zenith Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,994,387 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 969.99M ZTH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZTH เทรดระหว่าง $ 0.00273228 (ต่ำ) กับ $ 0.00309458 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00499096 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZTH เคลื่อนไหว +0.73% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -17.55% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 24.17K.

Zenith Protocol (ZTH) ข้อมูลการตลาด

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

$ 24.17K
$ 24.17K$ 24.17K

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

969.99M
969.99M 969.99M

969,993,365.610519
969,993,365.610519 969,993,365.610519

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zenith Protocol คือ $ 2.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 24.17K อุปทานหมุนเวียนของ ZTH คือ 969.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 969993365.610519 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.99M

ประวัติราคา Zenith Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00273228
$ 0.00273228$ 0.00273228
ต่ำสุด 24h
$ 0.00309458
$ 0.00309458$ 0.00309458
สูงสุด 24h

$ 0.00273228
$ 0.00273228$ 0.00273228

$ 0.00309458
$ 0.00309458$ 0.00309458

$ 0.00499096
$ 0.00499096$ 0.00499096

$ 0
$ 0$ 0

+0.73%

+10.19%

-17.55%

-17.55%

ประวัติราคา Zenith Protocol (ZTH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Zenith Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00028547
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zenith Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0210706947
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zenith Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.0346364469
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Zenith Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000612693001544

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00028547+10.19%
30 วัน$ +0.0210706947+682.52%
60 วัน$ +0.0346364469+1,121.94%
90 วัน$ +0.000000612693001544+0.00%

การคาดการณ์ราคา Zenith Protocol

การคาดการณ์ราคา Zenith Protocol (ZTH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZTH ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zenith Protocol (ZTH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zenith Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zenith Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZTH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zenith Protocol

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Zenith Protocol (ZTH) ทรัพยากร

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ Zenith Protocol

ราคาปัจจุบันของ Zenith Protocol คือเท่าไร?

Zenith Protocol (ZTH) ซื้อขายอยู่ที่ ฿0.0997021374086653742000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 10.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Zenith Protocol มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ZTH มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ ZTH ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZTH มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Zenith Protocol มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 969993365.610519 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ ZTH คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Zenith Protocol ครองอันดับตลาดที่ #1914 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿96705024.35182845366000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Zenith Protocol มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 10.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Zenith Protocol เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ZTH แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zenith Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:44:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zenith Protocol (ZTH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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