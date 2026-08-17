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ราคาปัจจุบัน YieldFi yBTC วันนี้ คือ 64,153 USD มูลค่าตลาด YBTC เท่ากับ 1,010,328 USD ติดตามการอัปเดตราคา YBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน YieldFi yBTC วันนี้ คือ 64,153 USD มูลค่าตลาด YBTC เท่ากับ 1,010,328 USD ติดตามการอัปเดตราคา YBTC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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YieldFi yBTC ราคา (YBTC)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 YBTC เป็น USD

$64,241
$64,241$64,241
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
YieldFi yBTC (YBTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:39:19 (UTC+8)

ราคา YieldFi yBTC วันนี้

ราคาปัจจุบัน YieldFi yBTC (YBTC) วันนี้ $ 64,153, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน YBTC เป็น USD คือ $ 64,153 ต่อ YBTC.

YieldFi yBTC มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 1,010,328 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 15.75 YBTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา YBTC เทรดระหว่าง $ 63,399 (ต่ำ) กับ $ 64,226 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 98,324 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 61,198

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น YBTC เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.38% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 0.00.

YieldFi yBTC (YBTC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

15.75
15.75 15.75

15.74871200940631
15.74871200940631 15.74871200940631

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ YieldFi yBTC คือ $ 1.01M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ YBTC คือ 15.75 โดยมีอุปทานรวมที่ 15.74871200940631 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.01M

ประวัติราคา YieldFi yBTC USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 63,399
$ 63,399$ 63,399
ต่ำสุด 24h
$ 64,226
$ 64,226$ 64,226
สูงสุด 24h

$ 63,399
$ 63,399$ 63,399

$ 64,226
$ 64,226$ 64,226

$ 98,324
$ 98,324$ 98,324

$ 61,198
$ 61,198$ 61,198

-0.10%

+0.59%

-2.38%

-2.38%

ประวัติราคา YieldFi yBTC (YBTC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา YieldFi yBTC เป็น USD เท่ากับ $ +375.44
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YieldFi yBTC เป็น USD เท่ากับ $ -538.0832875000
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YieldFi yBTC เป็น USD เท่ากับ $ -401.1872008000
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา YieldFi yBTC เป็น USD เท่ากับ $ -48.78905762775

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +375.44+0.59%
30 วัน$ -538.0832875000-0.83%
60 วัน$ -401.1872008000-0.62%
90 วัน$ -48.78905762775-0.00%

การคาดการณ์ราคา YieldFi yBTC

การคาดการณ์ราคา YieldFi yBTC (YBTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ YBTC ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา YieldFi yBTC (YBTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ YieldFi yBTC อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา YieldFi yBTC จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา YBTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา YieldFi yBTC

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เกี่ยวกับ YieldFi yBTC

ราคาตลาดปัจจุบันของ YBTC คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿2071848.90504896354000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.58% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

YieldFi yBTC มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 YBTC แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ YBTC เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน YBTC มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ YieldFi yBTC วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿2047498.14866333982000 และ ฿2074206.47164863268000 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ YBTC ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ YBTC เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ YieldFi yBTC

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:39:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ YieldFi yBTC (YBTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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