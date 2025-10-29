ราคาปัจจุบัน Wrapped TAC วันนี้ คือ 0.00500132 USD ติดตามการอัปเดตราคา WTAC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WTAC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped TAC วันนี้ คือ 0.00500132 USD ติดตามการอัปเดตราคา WTAC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WTAC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Wrapped TAC ราคา (WTAC)

ราคาปัจจุบัน 1 WTAC เป็น USD

$0.00500138
$0.00500138$0.00500138
-4.30%1D
Wrapped TAC (WTAC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:45:32 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped TAC (WTAC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00492462
$ 0.00492462$ 0.00492462
ต่ำสุด 24h
$ 0.00522663
$ 0.00522663$ 0.00522663
สูงสุด 24h

$ 0.00492462
$ 0.00492462$ 0.00492462

$ 0.00522663
$ 0.00522663$ 0.00522663

$ 0.0173277
$ 0.0173277$ 0.0173277

$ 0.00423194
$ 0.00423194$ 0.00423194

-0.15%

-4.30%

+5.28%

+5.28%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped TAC (WTAC) คือ $0.00500132 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWTAC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00492462 และราคาสูงสุด $ 0.00522663 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WTAC คือ $ 0.0173277 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00423194

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WTAC มีการเปลี่ยนแปลง -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.30% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +5.28% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped TAC (WTAC) ข้อมูลการตลาด

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

--
----

$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M

269.68M
269.68M 269.68M

269,681,674.6834553
269,681,674.6834553 269,681,674.6834553

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped TAC คือ $ 1.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WTAC คือ 269.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 269681674.6834553 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.35M

ประวัติราคา Wrapped TAC (WTAC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped TAC เป็น USD เท่ากับ $ -0.000225077266723039
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped TAC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0017168616
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped TAC เป็น USD เท่ากับ $ -0.0029431892
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped TAC เป็น USD เท่ากับ $ -0.00340904967377637

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000225077266723039-4.30%
30 วัน$ -0.0017168616-34.32%
60 วัน$ -0.0029431892-58.84%
90 วัน$ -0.00340904967377637-40.53%

อะไรคือ Wrapped TAC (WTAC)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped TAC (USD)

Wrapped TAC (WTAC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped TAC (WTAC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped TAC

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped TAC ตอนนี้!

WTAC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped TAC (WTAC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped TAC (WTAC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WTACโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped TAC (WTAC)

วันนี้ Wrapped TAC (WTAC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WTAC เป็นUSD คือ 0.00500132 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WTAC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WTAC เป็น USD คือ $ 0.00500132 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped TAC คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WTAC คือ $ 1.35M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WTAC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WTAC คือ 269.68M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WTAC คือเท่าใด?
WTAC ถึงราคา ATH ที่ 0.0173277 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WTAC คือเท่าไร?
WTAC ถึงราคา ATL ที่ 0.00423194 USD
ปริมาณการเทรดของ WTAC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WTAC คือ -- USD
ปีนี้ WTAC จะสูงขึ้นอีกไหม?
WTAC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WTAC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:45:32 (UTC+8)

