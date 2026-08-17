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ราคาปัจจุบัน Wrapped IP วันนี้ คือ 0.210057 USD มูลค่าตลาด WIP เท่ากับ 627,848 USD ติดตามการอัปเดตราคา WIP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Wrapped IP วันนี้ คือ 0.210057 USD มูลค่าตลาด WIP เท่ากับ 627,848 USD ติดตามการอัปเดตราคา WIP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Wrapped IP ราคา (WIP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 WIP เป็น USD

$0.210057
$0.210057$0.210057
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped IP (WIP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:22:14 (UTC+8)

ราคา Wrapped IP วันนี้

ราคาปัจจุบัน Wrapped IP (WIP) วันนี้ $ 0.210057, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WIP เป็น USD คือ $ 0.210057 ต่อ WIP.

Wrapped IP มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 627,848 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.99M WIP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WIP เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 14.73 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.205333

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WIP เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.19% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.91.

Wrapped IP (WIP) ข้อมูลการตลาด

$ 627.85K
$ 627.85K$ 627.85K

$ 1.91
$ 1.91$ 1.91

$ 627.85K
$ 627.85K$ 627.85K

2.99M
2.99M 2.99M

2,988,934.006572591
2,988,934.006572591 2,988,934.006572591

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped IP คือ $ 627.85K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.91 อุปทานหมุนเวียนของ WIP คือ 2.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 2988934.006572591 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 627.85K

ประวัติราคา Wrapped IP USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 14.73
$ 14.73$ 14.73

$ 0.205333
$ 0.205333$ 0.205333

--

--

+0.19%

+0.19%

ประวัติราคา Wrapped IP (WIP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped IP เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped IP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0486499153
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped IP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0677446638
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped IP เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0486499153-23.16%
60 วัน$ -0.0677446638-32.25%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Wrapped IP

การคาดการณ์ราคา Wrapped IP (WIP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WIP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Wrapped IP (WIP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Wrapped IP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Wrapped IP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WIP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Wrapped IP

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หมวดหมู่ :

Story EcosystemWrapped-Tokens

เกี่ยวกับ Wrapped IP

ราคาตลาดปัจจุบันของ WIP คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿6.78388174283151426000 ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Wrapped IP มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 WIP แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ WIP เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน WIP มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Wrapped IP วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ WIP ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ WIP เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped IP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 14:22:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped IP (WIP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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