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โทเค็น ระบบนิเวศ Story ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Story เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1884
+0.58%
-2.47%
-10.88%
$ 67.42M
$ 381.49K
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999624
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 33.75M
$ 3.72M
3
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,885.2
+0.08%
+0.00%
+0.66%
$ 13.84M
$ 124.38K
4
Wrapped IP
Wrapped IP
WIP
$ 0.210057
0.00%
--
+0.96%
$ 627.85K
$ 1.91
5
Aria
Aria
ARIAIP
$ 0.00048532
0.00%
-0.01%
-4.13%
$ 161.61K
$ 121.91
6
Evil Larry
Evil Larry
LARRY
$ 8.585E-5
0.00%
-35.30%
0.00%
$ 85.71K
--

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Story คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Story เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $115.88M
โทเค็น ระบบนิเวศ Story ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Story ที่ติดตามบน MEXC นั้น WETH แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Story กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 ระบบนิเวศ Story ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Story ยอดนิยม รวมถึง DATA, USDC.E, WETH. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Story คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Story ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $115.88M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Story นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง