ราคาปัจจุบัน Wrapped Aave Arbitrum WETH วันนี้ คือ 4,321.38 USD ติดตามการอัปเดตราคา WAARBWETH เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา WAARBWETH ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WAARBWETH

ข้อมูลราคา WAARBWETH

โทเคโนมิกส์ WAARBWETH

การคาดการณ์ราคา WAARBWETH

Wrapped Aave Arbitrum WETH ราคา (WAARBWETH)

ราคาปัจจุบัน 1 WAARBWETH เป็น USD

$4,321.38
$4,321.38$4,321.38
-2.70%1D
Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:20:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4,282.25
$ 4,282.25$ 4,282.25
ต่ำสุด 24h
$ 4,446.15
$ 4,446.15$ 4,446.15
สูงสุด 24h

$ 4,282.25
$ 4,282.25$ 4,282.25

$ 4,446.15
$ 4,446.15$ 4,446.15

$ 5,197.67
$ 5,197.67$ 5,197.67

$ 3,698.84
$ 3,698.84$ 3,698.84

-1.13%

-2.70%

+2.34%

+2.34%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) คือ $4,321.38 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดWAARBWETH ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4,282.25 และราคาสูงสุด $ 4,446.15 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ WAARBWETH คือ $ 5,197.67 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 3,698.84

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น WAARBWETH มีการเปลี่ยนแปลง -1.13% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -2.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +2.34% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) ข้อมูลการตลาด

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

--
----

$ 1.15M
$ 1.15M$ 1.15M

265.69
265.69 265.69

265.6941374312364
265.6941374312364 265.6941374312364

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped Aave Arbitrum WETH คือ $ 1.15M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ WAARBWETH คือ 265.69 โดยมีอุปทานรวมที่ 265.6941374312364 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.15M

ประวัติราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH เป็น USD เท่ากับ $ -119.920061117568
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH เป็น USD เท่ากับ $ +87.7957489080
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH เป็น USD เท่ากับ $ -187.9173699900
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -119.920061117568-2.70%
30 วัน$ +87.7957489080+2.03%
60 วัน$ -187.9173699900-4.34%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH (USD)

Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped Aave Arbitrum WETH

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped Aave Arbitrum WETH ตอนนี้!

WAARBWETH เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ WAARBWETHโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

วันนี้ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน WAARBWETH เป็นUSD คือ 4,321.38 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน WAARBWETH เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ WAARBWETH เป็น USD คือ $ 4,321.38 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped Aave Arbitrum WETH คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ WAARBWETH คือ $ 1.15M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ WAARBWETH คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ WAARBWETH คือ 265.69 USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ WAARBWETH คือเท่าใด?
WAARBWETH ถึงราคา ATH ที่ 5,197.67 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ WAARBWETH คือเท่าไร?
WAARBWETH ถึงราคา ATL ที่ 3,698.84 USD
ปริมาณการเทรดของ WAARBWETH คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ WAARBWETH คือ -- USD
ปีนี้ WAARBWETH จะสูงขึ้นอีกไหม?
WAARBWETH อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา WAARBWETH เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:20:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped Aave Arbitrum WETH (WAARBWETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

