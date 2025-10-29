ราคาปัจจุบัน Wrapped 0G วันนี้ คือ 1.64 USD ติดตามการอัปเดตราคา W0G เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา W0G ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Wrapped 0G วันนี้ คือ 1.64 USD ติดตามการอัปเดตราคา W0G เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา W0G ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ W0G

ข้อมูลราคา W0G

โทเคโนมิกส์ W0G

การคาดการณ์ราคา W0G

Wrapped 0G โลโก้

Wrapped 0G ราคา (W0G)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 W0G เป็น USD

$1.64
$1.64$1.64
+0.30%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Wrapped 0G (W0G) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:42:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Wrapped 0G (W0G) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.56
$ 1.56$ 1.56
ต่ำสุด 24h
$ 1.69
$ 1.69$ 1.69
สูงสุด 24h

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 1.56
$ 1.56$ 1.56

-0.62%

+0.33%

-19.04%

-19.04%

ราคาเรียลไทม์ Wrapped 0G (W0G) คือ $1.64 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดW0G ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.56 และราคาสูงสุด $ 1.69 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ W0G คือ $ 3.31 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.56

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น W0G มีการเปลี่ยนแปลง -0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.04% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Wrapped 0G (W0G) ข้อมูลการตลาด

$ 19.95M
$ 19.95M$ 19.95M

--
----

$ 19.95M
$ 19.95M$ 19.95M

12.14M
12.14M 12.14M

12,139,349.0
12,139,349.0 12,139,349.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wrapped 0G คือ $ 19.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ W0G คือ 12.14M โดยมีอุปทานรวมที่ 12139349.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.95M

ประวัติราคา Wrapped 0G (W0G) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 0G เป็น USD เท่ากับ $ +0.00541454
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 0G เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 0G เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wrapped 0G เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00541454+0.33%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Wrapped 0G (W0G)

การคาดการณ์ราคา Wrapped 0G (USD)

Wrapped 0G (W0G) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Wrapped 0G (W0G) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Wrapped 0G

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Wrapped 0G ตอนนี้!

W0G เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Wrapped 0G (W0G)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Wrapped 0G (W0G) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ W0Gโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Wrapped 0G (W0G)

วันนี้ Wrapped 0G (W0G) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน W0G เป็นUSD คือ 1.64 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน W0G เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ W0G เป็น USD คือ $ 1.64 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Wrapped 0G คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ W0G คือ $ 19.95M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ W0G คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ W0G คือ 12.14M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ W0G คือเท่าใด?
W0G ถึงราคา ATH ที่ 3.31 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ W0G คือเท่าไร?
W0G ถึงราคา ATL ที่ 1.56 USD
ปริมาณการเทรดของ W0G คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ W0G คือ -- USD
ปีนี้ W0G จะสูงขึ้นอีกไหม?
W0G อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา W0G เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Wrapped 0G (W0G)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

