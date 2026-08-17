Wombat Exchange ราคา (WOM)
ราคาปัจจุบัน Wombat Exchange (WOM) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.33% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WOM เป็น USD คือ $ 0 ต่อ WOM.
Wombat Exchange มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 120,628 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 195.77M WOM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WOM เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.084 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WOM เคลื่อนไหว +0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.65% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 187.46.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Wombat Exchange คือ $ 120.63K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 187.46 อุปทานหมุนเวียนของ WOM คือ 195.77M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 616.18K
+0.05%
-3.32%
-1.65%
-1.65%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Wombat Exchange เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wombat Exchange เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wombat Exchange เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Wombat Exchange เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.32%
|30 วัน
|$ 0
|-5.79%
|60 วัน
|$ 0
|-9.92%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ Wombat Exchange อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Wombat Exchange คือเท่าไร?
ซื้อขายที่ ฿ โดย Wombat Exchange มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -3.32% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ WOM อย่างไร?
การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 195767065.04002577 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว
มูลค่าตามราคาตลาดของ Wombat Exchange คือเท่าไร?
มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿3895733.47650532904000 โดยอยู่ในอันดับที่ #5384 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย
กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
WOM มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน
ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?
ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้
Wombat Exchange เข้ากับหมวดหมู่ BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio อย่างไร?
ในฐานะโทเคนประเภท BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio WOM แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ
แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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