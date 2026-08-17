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ราคาปัจจุบัน USP Yield Optimized Stablecoin วันนี้ คือ 1.12 USD มูลค่าตลาด USP เท่ากับ 7,780,420 USD ติดตามการอัปเดตราคา USP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน USP Yield Optimized Stablecoin วันนี้ คือ 1.12 USD มูลค่าตลาด USP เท่ากับ 7,780,420 USD ติดตามการอัปเดตราคา USP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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USP Yield Optimized Stablecoin ราคา (USP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USP เป็น USD

$1.12
$1.12$1.12
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
USP Yield Optimized Stablecoin (USP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:47:53 (UTC+8)

ราคา USP Yield Optimized Stablecoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน USP Yield Optimized Stablecoin (USP) วันนี้ $ 1.12, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USP เป็น USD คือ $ 1.12 ต่อ USP.

USP Yield Optimized Stablecoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,780,420 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 6.96M USP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USP เทรดระหว่าง $ 1.11 (ต่ำ) กับ $ 1.12 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.37 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.026

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USP เคลื่อนไหว -0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 79.90K.

USP Yield Optimized Stablecoin (USP) ข้อมูลการตลาด

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

$ 79.90K
$ 79.90K$ 79.90K

$ 7.78M
$ 7.78M$ 7.78M

6.96M
6.96M 6.96M

6,964,291.49094091
6,964,291.49094091 6,964,291.49094091

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USP Yield Optimized Stablecoin คือ $ 7.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 79.90K อุปทานหมุนเวียนของ USP คือ 6.96M โดยมีอุปทานรวมที่ 6964291.49094091 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 7.78M

ประวัติราคา USP Yield Optimized Stablecoin USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
ต่ำสุด 24h
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
สูงสุด 24h

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

-0.00%

+0.19%

-0.15%

-0.15%

ประวัติราคา USP Yield Optimized Stablecoin (USP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา USP Yield Optimized Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.00216487
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USP Yield Optimized Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0085001280
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USP Yield Optimized Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0186213440
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USP Yield Optimized Stablecoin เป็น USD เท่ากับ $ +0.0028123441168656

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00216487+0.19%
30 วัน$ +0.0085001280+0.76%
60 วัน$ +0.0186213440+1.66%
90 วัน$ +0.0028123441168656+0.00%

การคาดการณ์ราคา USP Yield Optimized Stablecoin

การคาดการณ์ราคา USP Yield Optimized Stablecoin (USP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา USP Yield Optimized Stablecoin (USP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ USP Yield Optimized Stablecoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา USP Yield Optimized Stablecoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา USP Yield Optimized Stablecoin

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เกี่ยวกับ USP Yield Optimized Stablecoin

ราคาตลาดปัจจุบันของ USP Yield Optimized Stablecoin คือเท่าไร?

USP Yield Optimized Stablecoin มีมูลค่าอยู่ที่ ฿36.1723332020064000 โดยเพิ่มขึ้นหรือลดลง 0.19% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ล่าสุดของอุปสงค์และอุปทานในตลาดคริปโตทั่วโลก

USP มีผู้ถือครองที่ไม่ซ้ำกันจำนวนเท่าไร?

มีผู้ถือครองบนเครือข่าย -- คน ซึ่งแสดงถึงการกระจายตัวและการยอมรับจากชุมชนของ USP การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองมักถือเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่าย หรือความสนใจระยะยาวที่เพิ่มขึ้น

USP Yield Optimized Stablecoin มีความเคลื่อนไหวมากแค่ไหนบนบล็อกเชนของตัวเอง?

ในฐานะโทเค็นบน -- ความเคลื่อนไหวจะได้รับอิทธิพลจากปฏิสัมพันธ์ของกระเป๋าเงิน ค่าธรรมเนียมเครือข่าย พฤติกรรมการ staking และการใช้งานสัญญาอัจฉริยะ หากความเคลื่อนไหวเพิ่มสูงขึ้น อาจสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น หรือการพัฒนาของระบบนิเวศใหม่ๆ

ปริมาณการหมุนเวียนรวมของ USP คือเท่าไร?

ปริมาณการหมุนเวียนอยู่ที่ 6964291.49094091 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความหายากและการประเมินมูลค่าของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียนอาจเกิดจากการปล่อยเหรียญ การเผาเหรียญ หรือตารางการปลดล็อก

ปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาของ USP Yield Optimized Stablecoin คือเท่าไร?

USP Yield Optimized Stablecoin มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการซื้อขายและความลึกของสภาพคล่องของสินทรัพย์นี้

USP มีผลงานเปรียบเทียบกับคู่แข่งในหมวดหมู่ Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens อย่างไร?

เมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่ม Ethereum Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Yield-Bearing Tokens โมเมนตัมของ USP จะได้รับอิทธิพลจากทั้งความรู้สึกของตลาด การยอมรับจากนักลงทุน และตัวชี้วัดบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USP Yield Optimized Stablecoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:47:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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