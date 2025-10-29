ราคาปัจจุบัน USEFUL COIN วันนี้ คือ 0.00013169 USD ติดตามการอัปเดตราคา USEFUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USEFUL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน USEFUL COIN วันนี้ คือ 0.00013169 USD ติดตามการอัปเดตราคา USEFUL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา USEFUL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USEFUL

ข้อมูลราคา USEFUL

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USEFUL

โทเคโนมิกส์ USEFUL

การคาดการณ์ราคา USEFUL

USEFUL COIN โลโก้

USEFUL COIN ราคา (USEFUL)

ราคาปัจจุบัน 1 USEFUL เป็น USD

$0.00013144
$0.00013144$0.00013144
-6.20%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
USEFUL COIN (USEFUL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:22:16 (UTC+8)

ข้อมูลราคา USEFUL COIN (USEFUL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00013243
$ 0.00013243$ 0.00013243
ต่ำสุด 24h
$ 0.00014758
$ 0.00014758$ 0.00014758
สูงสุด 24h

$ 0.00013243
$ 0.00013243$ 0.00013243

$ 0.00014758
$ 0.00014758$ 0.00014758

$ 0.00392976
$ 0.00392976$ 0.00392976

$ 0.00011418
$ 0.00011418$ 0.00011418

-3.53%

-6.03%

+4.17%

+4.17%

ราคาเรียลไทม์ USEFUL COIN (USEFUL) คือ $0.00013169 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดUSEFUL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00013243 และราคาสูงสุด $ 0.00014758 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ USEFUL คือ $ 0.00392976 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00011418

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น USEFUL มีการเปลี่ยนแปลง -3.53% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -6.03% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +4.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

USEFUL COIN (USEFUL) ข้อมูลการตลาด

$ 131.66K
$ 131.66K$ 131.66K

--
----

$ 131.66K
$ 131.66K$ 131.66K

999.72M
999.72M 999.72M

999,723,088.971327
999,723,088.971327 999,723,088.971327

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USEFUL COIN คือ $ 131.66K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ USEFUL คือ 999.72M โดยมีอุปทานรวมที่ 999723088.971327 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 131.66K

ประวัติราคา USEFUL COIN (USEFUL) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา USEFUL COIN เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USEFUL COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000337426
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USEFUL COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000964321
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา USEFUL COIN เป็น USD เท่ากับ $ -0.002164900632114347

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-6.03%
30 วัน$ -0.0000337426-25.62%
60 วัน$ -0.0000964321-73.22%
90 วัน$ -0.002164900632114347-94.26%

อะไรคือ USEFUL COIN (USEFUL)

USEFUL COIN

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา USEFUL COIN (USD)

USEFUL COIN (USEFUL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ USEFUL COIN (USEFUL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ USEFUL COIN

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา USEFUL COIN ตอนนี้!

USEFUL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ USEFUL COIN (USEFUL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ USEFUL COIN (USEFUL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ USEFULโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USEFUL COIN (USEFUL)

วันนี้ USEFUL COIN (USEFUL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน USEFUL เป็นUSD คือ 0.00013169 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน USEFUL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ USEFUL เป็น USD คือ $ 0.00013169 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ USEFUL COIN คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ USEFUL คือ $ 131.66K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ USEFUL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ USEFUL คือ 999.72M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ USEFUL คือเท่าใด?
USEFUL ถึงราคา ATH ที่ 0.00392976 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ USEFUL คือเท่าไร?
USEFUL ถึงราคา ATL ที่ 0.00011418 USD
ปริมาณการเทรดของ USEFUL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ USEFUL คือ -- USD
ปีนี้ USEFUL จะสูงขึ้นอีกไหม?
USEFUL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา USEFUL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 04:22:16 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

