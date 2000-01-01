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โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 4.25M
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.996698
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 26.75M
$ 2.77K
3
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.014
+1.20%
+0.01%
+1.20%
$ 2.08M
$ 52.79K
4
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.015
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 1.04M
$ 25.04
5
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1.11
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 724.69K
$ 403.02
6
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.996364
-0.56%
-0.00%
-0.12%
$ 348.87K
$ 4.67K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $2.18B
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง ที่ติดตามบน MEXC นั้น USSD แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง ยอดนิยม รวมถึง USDY, USDO, USSD. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $2.18B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ที่มี US Treasury หนุนหลัง นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง