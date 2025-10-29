Unicorn Meat ราคา (W🍖)
-0.92%
+2.14%
+9.62%
+9.62%
ราคาเรียลไทม์ Unicorn Meat (W🍖) คือ $0.01054126 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดW🍖 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01016691 และราคาสูงสุด $ 0.01118586 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ W🍖 คือ $ 0.01772418 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00259296
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น W🍖 มีการเปลี่ยนแปลง -0.92% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +2.14% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +9.62% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Unicorn Meat คือ $ 1.06M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ W🍖 คือ 99.99M โดยมีอุปทานรวมที่ 99990775.43 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.06M
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Unicorn Meat เป็น USD เท่ากับ $ +0.000221
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unicorn Meat เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002066034
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unicorn Meat เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012038551
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Unicorn Meat เป็น USD เท่ากับ $ -0.00046479050842504
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.000221
|+2.14%
|30 วัน
|$ +0.0002066034
|+1.96%
|60 วัน
|$ -0.0012038551
|-11.42%
|90 วัน
|$ -0.00046479050842504
|-4.22%
Unicorn Meat is an Ethereum token created on March 24, 2016 by Alex Van de Sande of the Ethereum Foundation as an April Fool’s experiment in token mutation, DAOs, and on-chain voting. The experiment allowed holders to convert Unicorns 🦄 into Unicorn Meat 🍖. In 2025, ownership of Unicorn Meat was transferred, a supply minted, the contract was renounced to make it finite, and the token was wrapped to a modern ERC-20.
