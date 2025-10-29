ราคาปัจจุบัน Treasury Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TREASURY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TREASURY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Treasury Coin วันนี้ คือ 0 USD ติดตามการอัปเดตราคา TREASURY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา TREASURY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TREASURY

ข้อมูลราคา TREASURY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TREASURY

โทเคโนมิกส์ TREASURY

การคาดการณ์ราคา TREASURY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Treasury Coin โลโก้

Treasury Coin ราคา (TREASURY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TREASURY เป็น USD

--
----
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Treasury Coin (TREASURY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:16:59 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Treasury Coin (TREASURY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.68%

-1.68%

ราคาเรียลไทม์ Treasury Coin (TREASURY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดTREASURY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ TREASURY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น TREASURY มีการเปลี่ยนแปลง -- ในชั่วโมงที่ผ่านมา -- ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.68% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Treasury Coin (TREASURY) ข้อมูลการตลาด

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

--
----

$ 11.84K
$ 11.84K$ 11.84K

995.73M
995.73M 995.73M

995,732,500.783323
995,732,500.783323 995,732,500.783323

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Treasury Coin คือ $ 11.84K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ TREASURY คือ 995.73M โดยมีอุปทานรวมที่ 995732500.783323 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 11.84K

ประวัติราคา Treasury Coin (TREASURY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Treasury Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Treasury Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Treasury Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Treasury Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-41.07%
60 วัน$ 0-29.72%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Treasury Coin (TREASURY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Treasury Coin (USD)

Treasury Coin (TREASURY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Treasury Coin (TREASURY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Treasury Coin

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Treasury Coin ตอนนี้!

TREASURY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Treasury Coin (TREASURY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Treasury Coin (TREASURY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ TREASURYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Treasury Coin (TREASURY)

วันนี้ Treasury Coin (TREASURY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน TREASURY เป็นUSD คือ 0 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน TREASURY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ TREASURY เป็น USD คือ $ 0 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Treasury Coin คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ TREASURY คือ $ 11.84K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ TREASURY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ TREASURY คือ 995.73M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ TREASURY คือเท่าใด?
TREASURY ถึงราคา ATH ที่ 0 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ TREASURY คือเท่าไร?
TREASURY ถึงราคา ATL ที่ 0 USD
ปริมาณการเทรดของ TREASURY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ TREASURY คือ -- USD
ปีนี้ TREASURY จะสูงขึ้นอีกไหม?
TREASURY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา TREASURY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 05:16:59 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Treasury Coin (TREASURY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,590.45
$112,590.45$112,590.45

-1.78%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,956.87
$3,956.87$3,956.87

-3.41%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03780
$0.03780$0.03780

-18.60%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$191.94
$191.94$191.94

-3.49%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.9810
$3.9810$3.9810

+3.20%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$3,956.87
$3,956.87$3,956.87

-3.41%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$112,590.45
$112,590.45$112,590.45

-1.78%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$191.94
$191.94$191.94

-3.49%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.5774
$2.5774$2.5774

-2.22%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.19203
$0.19203$0.19203

-3.87%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009880
$0.009880$0.009880

-1.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.435
$1.435$1.435

+91.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000424
$0.0000000424$0.0000000424

+393.02%

DramaBits โลโก้

DramaBits

DRAMA

$0.009996
$0.009996$0.009996

+299.84%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.435
$1.435$1.435

+91.33%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00184
$0.00184$0.00184

+84.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000074
$0.0000000000000000074$0.0000000000000000074

+64.44%