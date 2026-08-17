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ราคาปัจจุบัน Tokenised GBP วันนี้ คือ 1.35 USD มูลค่าตลาด TGBP เท่ากับ 27,894,334 USD ติดตามการอัปเดตราคา TGBP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tokenised GBP วันนี้ คือ 1.35 USD มูลค่าตลาด TGBP เท่ากับ 27,894,334 USD ติดตามการอัปเดตราคา TGBP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Tokenised GBP ราคา (TGBP)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TGBP เป็น USD

$1.35
$1.35$1.35
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tokenised GBP (TGBP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:21:56 (UTC+8)

ราคา Tokenised GBP วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tokenised GBP (TGBP) วันนี้ $ 1.35, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TGBP เป็น USD คือ $ 1.35 ต่อ TGBP.

Tokenised GBP มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 27,894,334 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.59M TGBP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TGBP เทรดระหว่าง $ 1.35 (ต่ำ) กับ $ 1.35 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.86 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.3

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TGBP เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.44% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 15.32K.

Tokenised GBP (TGBP) ข้อมูลการตลาด

$ 27.89M
$ 27.89M$ 27.89M

$ 15.32K
$ 15.32K$ 15.32K

$ 27.89M
$ 27.89M$ 27.89M

20.59M
20.59M 20.59M

20,591,639.35
20,591,639.35 20,591,639.35

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tokenised GBP คือ $ 27.89M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.32K อุปทานหมุนเวียนของ TGBP คือ 20.59M โดยมีอุปทานรวมที่ 20591639.35 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 27.89M

ประวัติราคา Tokenised GBP USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
ต่ำสุด 24h
$ 1.35
$ 1.35$ 1.35
สูงสุด 24h

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 1.86
$ 1.86$ 1.86

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

-0.02%

+0.25%

+0.44%

+0.44%

ประวัติราคา Tokenised GBP (TGBP) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenised GBP เป็น USD เท่ากับ $ +0.00340762
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenised GBP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0095531400
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenised GBP เป็น USD เท่ากับ $ +0.0256031550
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tokenised GBP เป็น USD เท่ากับ $ -0.0046433060464549

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00340762+0.25%
30 วัน$ +0.0095531400+0.71%
60 วัน$ +0.0256031550+1.90%
90 วัน$ -0.0046433060464549-0.00%

การคาดการณ์ราคา Tokenised GBP

การคาดการณ์ราคา Tokenised GBP (TGBP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TGBP ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tokenised GBP (TGBP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tokenised GBP อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tokenised GBP จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TGBP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tokenised GBP

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Tokenised GBP (TGBP) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

เกี่ยวกับ Tokenised GBP

ราคาปัจจุบันของ Tokenised GBP คือเท่าไร?

Tokenised GBP (TGBP) ซื้อขายอยู่ที่ ฿43.6005801988470000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Tokenised GBP มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin TGBP มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ TGBP ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TGBP มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Tokenised GBP มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 20591639.35 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ TGBP คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Tokenised GBP ครองอันดับตลาดที่ #656 ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿900895664.19290713548000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Tokenised GBP มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Tokenised GBP เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Stablecoins,GBP Stablecoin,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Avalanche Ecosystem,Polygon Ecosystem,Gnosis Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin TGBP แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tokenised GBP

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:21:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tokenised GBP (TGBP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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