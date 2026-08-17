ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน timmythetoaster วันนี้ คือ 19.99 USD มูลค่าตลาด TIMMY เท่ากับ 19,992.75 USD ติดตามการอัปเดตราคา TIMMY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน timmythetoaster วันนี้ คือ 19.99 USD มูลค่าตลาด TIMMY เท่ากับ 19,992.75 USD ติดตามการอัปเดตราคา TIMMY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TIMMY

ข้อมูลราคา TIMMY

TIMMY คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TIMMY

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TIMMY

โทเคโนมิกส์ TIMMY

การคาดการณ์ราคา TIMMY

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

timmythetoaster โลโก้

timmythetoaster ราคา (TIMMY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TIMMY เป็น USD

$19.99
$19.99$19.99
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
timmythetoaster (TIMMY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:19:30 (UTC+8)

ราคา timmythetoaster วันนี้

ราคาปัจจุบัน timmythetoaster (TIMMY) วันนี้ $ 19.99, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TIMMY เป็น USD คือ $ 19.99 ต่อ TIMMY.

timmythetoaster มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 19,992.75 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.99 TIMMY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TIMMY เทรดระหว่าง $ 19.88 (ต่ำ) กับ $ 20.02 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 265.78 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 19.75

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TIMMY เคลื่อนไหว +0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.43% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 99.22.

timmythetoaster (TIMMY) ข้อมูลการตลาด

$ 19.99K
$ 19.99K$ 19.99K

$ 99.22
$ 99.22$ 99.22

$ 19.99K
$ 19.99K$ 19.99K

999.99
999.99 999.99

999.990426177
999.990426177 999.990426177

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ timmythetoaster คือ $ 19.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 99.22 อุปทานหมุนเวียนของ TIMMY คือ 999.99 โดยมีอุปทานรวมที่ 999.990426177 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.99K

ประวัติราคา timmythetoaster USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 19.88
$ 19.88$ 19.88
ต่ำสุด 24h
$ 20.02
$ 20.02$ 20.02
สูงสุด 24h

$ 19.88
$ 19.88$ 19.88

$ 20.02
$ 20.02$ 20.02

$ 265.78
$ 265.78$ 265.78

$ 19.75
$ 19.75$ 19.75

+0.10%

-0.13%

-0.43%

-0.43%

ประวัติราคา timmythetoaster (TIMMY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา timmythetoaster เป็น USD เท่ากับ $ -0.02617803008334718
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา timmythetoaster เป็น USD เท่ากับ $ -0.0872583490
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา timmythetoaster เป็น USD เท่ากับ $ -3.2934724400
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา timmythetoaster เป็น USD เท่ากับ $ -0.0031014125975

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.02617803008334718-0.13%
30 วัน$ -0.0872583490-0.43%
60 วัน$ -3.2934724400-16.47%
90 วัน$ -0.0031014125975-0.00%

การคาดการณ์ราคา timmythetoaster

การคาดการณ์ราคา timmythetoaster (TIMMY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TIMMY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา timmythetoaster (TIMMY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ timmythetoaster อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา timmythetoaster จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TIMMY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา timmythetoaster

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

เกี่ยวกับ timmythetoaster

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ timmythetoaster คือเท่าไร?

timmythetoaster (TIMMY) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿645.6115542036678000 THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป -0.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา timmythetoaster ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย TIMMY แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ timmythetoaster ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน timmythetoaster อยู่ในอันดับที่ #8824 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿645700.3702003691550000 ซึ่งทำให้ timmythetoaster อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ TIMMY?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999.990426177 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ timmythetoaster เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿642.0589143356136000 จนถึง ฿646.5804559858644000 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

timmythetoaster เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme อื่นๆ TIMMY ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ timmythetoaster

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 13:19:30 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ timmythetoaster (TIMMY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ timmythetoaster

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038873
$0.038873$0.038873

+134.18%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06733
$0.06733$0.06733

-5.40%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001723
$0.001723$0.001723

-28.94%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.008248
$0.008248$0.008248

-6.05%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.038873
$0.038873$0.038873

+134.18%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0003014
$0.0003014$0.0003014

+99.60%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01280
$0.01280$0.01280

+82.59%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.040570
$0.040570$0.040570

+26.45%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0836
$1.0836$1.0836

+42.57%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?