ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Tegbotsystem วันนี้ คือ 0.02254238 USD มูลค่าตลาด TEG เท่ากับ 97,156 USD ติดตามการอัปเดตราคา TEG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Tegbotsystem วันนี้ คือ 0.02254238 USD มูลค่าตลาด TEG เท่ากับ 97,156 USD ติดตามการอัปเดตราคา TEG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TEG

ข้อมูลราคา TEG

TEG คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TEG

โทเคโนมิกส์ TEG

การคาดการณ์ราคา TEG

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Tegbotsystem โลโก้

Tegbotsystem ราคา (TEG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 TEG เป็น USD

$0.02254419
$0.02254419$0.02254419
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Tegbotsystem (TEG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:58:47 (UTC+8)

ราคา Tegbotsystem วันนี้

ราคาปัจจุบัน Tegbotsystem (TEG) วันนี้ $ 0.02254238, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TEG เป็น USD คือ $ 0.02254238 ต่อ TEG.

Tegbotsystem มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 97,156 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.31M TEG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TEG เทรดระหว่าง $ 0.02095552 (ต่ำ) กับ $ 0.02256072 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.224732 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01853866

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TEG เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.66% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 364.32.

Tegbotsystem (TEG) ข้อมูลการตลาด

$ 97.16K
$ 97.16K$ 97.16K

$ 364.32
$ 364.32$ 364.32

$ 112.76K
$ 112.76K$ 112.76K

4.31M
4.31M 4.31M

4,999,980.087536065
4,999,980.087536065 4,999,980.087536065

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Tegbotsystem คือ $ 97.16K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 364.32 อุปทานหมุนเวียนของ TEG คือ 4.31M โดยมีอุปทานรวมที่ 4999980.087536065 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 112.76K

ประวัติราคา Tegbotsystem USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02095552
$ 0.02095552$ 0.02095552
ต่ำสุด 24h
$ 0.02256072
$ 0.02256072$ 0.02256072
สูงสุด 24h

$ 0.02095552
$ 0.02095552$ 0.02095552

$ 0.02256072
$ 0.02256072$ 0.02256072

$ 0.224732
$ 0.224732$ 0.224732

$ 0.01853866
$ 0.01853866$ 0.01853866

+0.06%

+1.62%

+7.66%

+7.66%

ประวัติราคา Tegbotsystem (TEG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Tegbotsystem เป็น USD เท่ากับ $ +0.00035952
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tegbotsystem เป็น USD เท่ากับ $ +0.0007727144
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tegbotsystem เป็น USD เท่ากับ $ -0.0075440126
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Tegbotsystem เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000601142492433

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00035952+1.62%
30 วัน$ +0.0007727144+3.43%
60 วัน$ -0.0075440126-33.46%
90 วัน$ +0.000000601142492433+0.00%

การคาดการณ์ราคา Tegbotsystem

การคาดการณ์ราคา Tegbotsystem (TEG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TEG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Tegbotsystem (TEG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Tegbotsystem อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Tegbotsystem จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TEG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Tegbotsystem

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Tegbotsystem (TEG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

เกี่ยวกับ Tegbotsystem

ราคาสดของ Tegbotsystem คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.7280232080264880072000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ 1.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ TEG อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Tegbotsystem คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿3137726.48668958064000 Tegbotsystem อยู่ในอันดับที่ #5841 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

TEG มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ TEG มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0.6767743643866898688000 และ ฿0.7286155121946905568000 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Tegbotsystem คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (4307948.850109224 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Tegbotsystem

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:58:47 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Tegbotsystem (TEG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tegbotsystem

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040199
$0.040199$0.040199

+142.17%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06705
$0.06705$0.06705

-5.80%

utility token

utility token

UTILITY

$0.001756
$0.001756$0.001756

-27.58%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.007931
$0.007931$0.007931

-9.66%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01955
$0.01955$0.01955

+178.88%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.040199
$0.040199$0.040199

+142.17%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002941
$0.0002941$0.0002941

+94.76%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.2197
$1.2197$1.2197

+60.48%

Stupid Faces

Stupid Faces

UPID

$0.01536
$0.01536$0.01536

+39.63%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

Hawkish Feds vs. Surging ETFs

Hawkish Feds vs. Surging ETFsHawkish Feds vs. Surging ETFs

$172M ETF inflows before NFP: Signal or trap?