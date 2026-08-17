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ราคาปัจจุบัน Staked Aave วันนี้ คือ 86.17 USD มูลค่าตลาด STKAAVE เท่ากับ 211,081,306 USD ติดตามการอัปเดตราคา STKAAVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Staked Aave วันนี้ คือ 86.17 USD มูลค่าตลาด STKAAVE เท่ากับ 211,081,306 USD ติดตามการอัปเดตราคา STKAAVE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Staked Aave ราคา (STKAAVE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 STKAAVE เป็น USD

$86.3
$86.3$86.3
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Staked Aave (STKAAVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:29:02 (UTC+8)

ราคา Staked Aave วันนี้

ราคาปัจจุบัน Staked Aave (STKAAVE) วันนี้ $ 86.17, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.11% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STKAAVE เป็น USD คือ $ 86.17 ต่อ STKAAVE.

Staked Aave มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 211,081,306 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.45M STKAAVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STKAAVE เทรดระหว่าง $ 84.88 (ต่ำ) กับ $ 86.89 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 205.25 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 44.13

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STKAAVE เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.50% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 5.17K.

Staked Aave (STKAAVE) ข้อมูลการตลาด

$ 211.08M
$ 211.08M$ 211.08M

$ 5.17K
$ 5.17K$ 5.17K

$ 211.08M
$ 211.08M$ 211.08M

2.45M
2.45M 2.45M

2,449,459.281852131
2,449,459.281852131 2,449,459.281852131

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Staked Aave คือ $ 211.08M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 5.17K อุปทานหมุนเวียนของ STKAAVE คือ 2.45M โดยมีอุปทานรวมที่ 2449459.281852131 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 211.08M

ประวัติราคา Staked Aave USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 84.88
$ 84.88$ 84.88
ต่ำสุด 24h
$ 86.89
$ 86.89$ 86.89
สูงสุด 24h

$ 84.88
$ 84.88$ 84.88

$ 86.89
$ 86.89$ 86.89

$ 205.25
$ 205.25$ 205.25

$ 44.13
$ 44.13$ 44.13

+0.30%

-0.10%

-5.50%

-5.50%

ประวัติราคา Staked Aave (STKAAVE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aave เป็น USD เท่ากับ $ -0.0946637443502567
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aave เป็น USD เท่ากับ $ -2.6033594230
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aave เป็น USD เท่ากับ $ +11.9503744290
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Staked Aave เป็น USD เท่ากับ $ +0.02205668449706

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0946637443502567-0.10%
30 วัน$ -2.6033594230-3.02%
60 วัน$ +11.9503744290+13.87%
90 วัน$ +0.02205668449706+0.00%

การคาดการณ์ราคา Staked Aave

การคาดการณ์ราคา Staked Aave (STKAAVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STKAAVE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Staked Aave (STKAAVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Staked Aave อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Staked Aave จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STKAAVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Staked Aave

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เกี่ยวกับ Staked Aave

ราคาปัจจุบันของ Staked Aave คือเท่าไร?

Staked Aave (STKAAVE) ซื้อขายอยู่ที่ ฿2782.9253093791548000 โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ -0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลสดนี้รวบรวมราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก เพื่อให้นักเทรดได้รับการประเมินมูลค่าตลาดที่แม่นยำในทุกขณะ

Staked Aave มีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศของตน?

ในฐานะสินทรัพย์หลักในเครือข่าย -- และเป็นส่วนหนึ่งของภาค Decentralized Finance (DeFi),Aave Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem STKAAVE มักใช้ขับเคลื่อนฟังก์ชันสำคัญ เช่น การชำระเงิน, การเดิมพัน, การลงคะแนนเสียงเพื่อการกำกับดูแล และแรงจูงใจด้านสภาพคล่อง การออกแบบของมันสามารถส่งผลต่อการทำงานของแอปพลิเคชันหรือสัญญาอัจฉริยะต่างๆ ในระบบนิเวศได้

วันนี้ STKAAVE ถูกซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STKAAVE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องที่ดีขึ้น และการดำเนินการที่ราบรื่นสำหรับทั้งนักลงทุนรายเล็กและรายใหญ่

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ Staked Aave มีเท่าไร?

วันนี้มีโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 2449459.281852131 ซึ่งกำหนดจำนวนที่สามารถเข้าถึงได้ในการซื้อขาย จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนช่วยให้นักลงทุนประเมินความขาดแคลน แนวโน้มเงินเฟ้อ และการกระจายโทเค็นในระยะยาวได้

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับของ STKAAVE คือเท่าไร?

ปัจจุบัน Staked Aave ครองอันดับตลาดที่ #-- ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿6817030391.13619640664000 ทำให้ติดอยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในภาคส่วนของตน และช่วยให้นักลงทุนวัดขนาดสัมพัทธ์ของมันได้

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Staked Aave มีผลงานเป็นอย่างไร?

ราคาของมันแสดงการเคลื่อนไหวที่ -0.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวในระยะสั้นอาจได้รับอิทธิพลจากความเชื่อมั่นในการซื้อขาย การเปลี่ยนแปลงสภาพคล่อง หรือพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย --

Staked Aave เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันในหมวดเดียวกันอย่างไร?

ในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Aave Tokens,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem STKAAVE แสดงกิจกรรมที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากระดับการซื้อขายที่แข็งแกร่ง สภาพคล่องสูง และการใช้งานจริงที่ดำเนินอยู่ในระบบนิเวศของมัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Staked Aave

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:29:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Staked Aave (STKAAVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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