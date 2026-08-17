Stable Mint USD ราคา (USDSM)
ราคาปัจจุบัน Stable Mint USD (USDSM) วันนี้ $ 0.998361, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDSM เป็น USD คือ $ 0.998361 ต่อ USDSM.
Stable Mint USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 12,447,842 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.47M USDSM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDSM เทรดระหว่าง $ 0.950163 (ต่ำ) กับ $ 1.031 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.44 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.688407
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDSM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 82.03.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stable Mint USD คือ $ 12.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 82.03 อุปทานหมุนเวียนของ USDSM คือ 12.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 12468272.56 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.45M
--
+4.81%
+0.10%
+0.10%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.04584475
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008611861
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018414768
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ --
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ +0.04584475
|+4.81%
|30 วัน
|$ -0.0008611861
|-0.08%
|60 วัน
|$ -0.0018414768
|-0.18%
|90 วัน
|--
|--
ในปี 2040 ราคาของ Stable Mint USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ Stable Mint USD คือเท่าไร?
ราคาสดของ Stable Mint USD (USDSM) คือ ฿32.24282342807337084000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ
Stable Mint USD ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?
ปัจจุบัน Stable Mint USD อยู่ในอันดับที่ #1039 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿402012470.10505787448000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ USDSM มีเท่าไร?
จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ USDSM คือ 12468272.56 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว
ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Stable Mint USD เป็นอย่างไร?
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Stable Mint USD เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿30.68623257207410772000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿33.29692461378564000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด
Stable Mint USD ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?
Stable Mint USD เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿46.5058888883136000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿22.23262461940090308000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้
การซื้อขายของ USDSM ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?
ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น
อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Stable Mint USD?
การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 4.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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