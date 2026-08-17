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ราคาปัจจุบัน Stable Mint USD วันนี้ คือ 0.998361 USD มูลค่าตลาด USDSM เท่ากับ 12,447,842 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDSM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Stable Mint USD วันนี้ คือ 0.998361 USD มูลค่าตลาด USDSM เท่ากับ 12,447,842 USD ติดตามการอัปเดตราคา USDSM เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Stable Mint USD ราคา (USDSM)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 USDSM เป็น USD

$0.998361
$0.998361$0.998361
+0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Stable Mint USD (USDSM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:27:39 (UTC+8)

ราคา Stable Mint USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน Stable Mint USD (USDSM) วันนี้ $ 0.998361, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDSM เป็น USD คือ $ 0.998361 ต่อ USDSM.

Stable Mint USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 12,447,842 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.47M USDSM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDSM เทรดระหว่าง $ 0.950163 (ต่ำ) กับ $ 1.031 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.44 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.688407

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDSM เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.10% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 82.03.

Stable Mint USD (USDSM) ข้อมูลการตลาด

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

$ 82.03
$ 82.03$ 82.03

$ 12.45M
$ 12.45M$ 12.45M

12.47M
12.47M 12.47M

12,468,272.56
12,468,272.56 12,468,272.56

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Stable Mint USD คือ $ 12.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 82.03 อุปทานหมุนเวียนของ USDSM คือ 12.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 12468272.56 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.45M

ประวัติราคา Stable Mint USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.950163
$ 0.950163$ 0.950163
ต่ำสุด 24h
$ 1.031
$ 1.031$ 1.031
สูงสุด 24h

$ 0.950163
$ 0.950163$ 0.950163

$ 1.031
$ 1.031$ 1.031

$ 1.44
$ 1.44$ 1.44

$ 0.688407
$ 0.688407$ 0.688407

--

+4.81%

+0.10%

+0.10%

ประวัติราคา Stable Mint USD (USDSM) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ $ +0.04584475
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0008611861
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0018414768
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Stable Mint USD เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.04584475+4.81%
30 วัน$ -0.0008611861-0.08%
60 วัน$ -0.0018414768-0.18%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Stable Mint USD

การคาดการณ์ราคา Stable Mint USD (USDSM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDSM ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Stable Mint USD (USDSM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Stable Mint USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Stable Mint USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDSM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Stable Mint USD

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เกี่ยวกับ Stable Mint USD

ราคาปัจจุบันของ Stable Mint USD คือเท่าไร?

ราคาสดของ Stable Mint USD (USDSM) คือ ฿32.24282342807337084000 THB โดยการประเมินราคาแบบเรียลไทม์นี้จะอัปเดตอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมข้อมูลราคาจากตลาดแลกเปลี่ยนหลักทั่วโลกเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เห็นอัตราตลาดที่แม่นยำ

Stable Mint USD ถูกจัดอยู่ในตำแหน่งใดในตลาด?

ปัจจุบัน Stable Mint USD อยู่ในอันดับที่ #1039 ของตลาด โดยมีมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿402012470.10505787448000 การจัดอันดับนี้ได้รับอิทธิพลจากความลึกของสภาพคล่อง ความต้องการโดยรวมของนักลงทุน และจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ USDSM มีเท่าไร?

จำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนของ USDSM คือ 12468272.56 โทเค็น ซึ่งแสดงถึงปริมาณที่มีอยู่ในตลาดเปิด ตัวเลขนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดมูลค่าทางตลาด ความหายาก และพลวัตของภาวะเงินเฟ้อในระยะยาว

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงของ Stable Mint USD เป็นอย่างไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา Stable Mint USD เทรดน์อยู่ในช่วงราคาตั้งแต่ ฿30.68623257207410772000 (ราคาต่ำสุด 24 ชั่วโมง) ไปจนถึง ฿33.29692461378564000 (ราคาสูงสุด 24 ชั่วโมง) ช่วงความผันผวนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจแรงฉุดกระชากในระยะสั้นและความไม่แน่นอนของตลาด

Stable Mint USD ห่างจากจุดสูงสุดตลอดกาลและจุดต่ำสุดตลอดกาลมากแค่ไหน?

Stable Mint USD เคยทำสถิติสูงสุดตลอดกาลที่ ฿46.5058888883136000 ในขณะที่ราคาต่ำสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATL) คือ ฿22.23262461940090308000 จุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินศักยภาพราคาในระยะยาวและวัฏจักรของราคาได้

การซื้อขายของ USDSM ในวันนี้คึกคักแค่ไหน?

ปริมาณการซื้อขายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมในตลาดปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นมักบ่งบอกถึงความสนใจของนักลงทุนที่แข็งแกร่งขึ้นและสภาพคล่องของตลาดที่ลึกขึ้น

อะไรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มล่าสุดของ Stable Mint USD?

การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป 4.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากทั้งความรู้สึกของตลาด ความเคลื่อนไหวในการซื้อขาย ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค และการอัปเดตเฉพาะระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับ Stablecoins,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Etherlink Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของปริมาณการซื้อขายยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็วได้อีกด้วย

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Stable Mint USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:27:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Stable Mint USD (USDSM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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