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ราคาปัจจุบัน Solrouter วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ROUTER เท่ากับ 151,082 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROUTER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Solrouter วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ROUTER เท่ากับ 151,082 USD ติดตามการอัปเดตราคา ROUTER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Solrouter ราคา (ROUTER)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ROUTER เป็น USD

$0.00023166
$0.00023166$0.00023166
-0.04%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Solrouter (ROUTER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:17:11 (UTC+8)

ราคา Solrouter วันนี้

ราคาปัจจุบัน Solrouter (ROUTER) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.86% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ROUTER เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ROUTER.

Solrouter มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 151,082 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 662.47M ROUTER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ROUTER เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00601715 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ROUTER เคลื่อนไหว +1.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.24% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 4.85K.

Solrouter (ROUTER) ข้อมูลการตลาด

$ 151.08K
$ 151.08K$ 151.08K

$ 4.85K
$ 4.85K$ 4.85K

$ 228.05K
$ 228.05K$ 228.05K

662.47M
662.47M 662.47M

999,969,123.8916839
999,969,123.8916839 999,969,123.8916839

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Solrouter คือ $ 151.08K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 4.85K อุปทานหมุนเวียนของ ROUTER คือ 662.47M โดยมีอุปทานรวมที่ 999969123.8916839 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 228.05K

ประวัติราคา Solrouter USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00601715
$ 0.00601715$ 0.00601715

$ 0
$ 0$ 0

+1.56%

-5.86%

-11.24%

-11.24%

ประวัติราคา Solrouter (ROUTER) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Solrouter เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solrouter เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solrouter เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Solrouter เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-5.86%
30 วัน$ 0-5.08%
60 วัน$ 0-78.18%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Solrouter

การคาดการณ์ราคา Solrouter (ROUTER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ROUTER ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Solrouter (ROUTER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Solrouter อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Solrouter จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ROUTER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Solrouter

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เกี่ยวกับ Solrouter

ราคาปัจจุบันของ Solrouter คือเท่าไร?

Solrouter ซื้อขายอยู่ที่ ฿ ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -5.86% ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลการซื้อขายตลาดแบบสดๆ ที่รวบรวมจากกระดานเทรดทั่วโลก

ROUTER เทียบกับตลาดคริปโตทั่วโลกอย่างไร?

การเปลี่ยนแปลงรายวันของมันที่ -5.86% สามารถเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดในวงกว้างได้ หาก ROUTER กำลังทำผลงานได้ดีกว่าตลาด นั่นแสดงถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งหรือพัฒนาการเชิงบวกเฉพาะต่อระบบนิเวศของมัน

Solrouter มีผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับโทเค็นในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,OpenServ Ecosystem อย่างไร?

ในกลุ่ม Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Applications,OpenServ Ecosystem ROUTER แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขัน โดยขับเคลื่อนจากปริมาณการซื้อขาย มูลค่าตามราคาตลาด และกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนเครือข่าย --

มูลค่าตามราคาตลาดของ Solrouter ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดที่ ฿4879307.43404458008000 ส่งผลให้ ROUTER อยู่ในอันดับที่ #5148 ซึ่งบ่งบอกถึงระดับความเจริญเติบโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุนเมื่อเทียบกับโทเค็นอื่นๆ

ระดับราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง?

ราคาวันนี้อยู่ระหว่าง ฿ ถึง ฿ ซึ่งให้บริบทแก่นักเทรดที่ติดตามความผันผวนและโครงสร้างตลาด

ROUTER มีการซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

Solrouter มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงมักสัมพันธ์กับแนวโน้มราคาที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องของตลาดที่ดีขึ้น

อุปทานมีผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าของ ROUTER อย่างไร?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 662469123.8916839 อุปทานจะช่วยกำหนดความขาดแคลนและการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับโทเค็นอื่นๆ ที่มีรูปแบบเงินเฟ้อหรือเงินฝืด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Solrouter

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:17:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Solrouter (ROUTER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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