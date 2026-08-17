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ราคาปัจจุบัน Sliding Cat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 滑る猫 เท่ากับ 16,065.46 USD ติดตามการอัปเดตราคา 滑る猫 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Sliding Cat วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด 滑る猫 เท่ากับ 16,065.46 USD ติดตามการอัปเดตราคา 滑る猫 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Sliding Cat ราคา (滑る猫)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 滑る猫 เป็น USD

$0.00001608
$0.00001608$0.00001608
+0.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Sliding Cat (滑る猫) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:09:11 (UTC+8)

ราคา Sliding Cat วันนี้

ราคาปัจจุบัน Sliding Cat (滑る猫) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.88% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 滑る猫 เป็น USD คือ $ 0 ต่อ 滑る猫.

Sliding Cat มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,065.46 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.88M 滑る猫 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 滑る猫 เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00110706 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 滑る猫 เคลื่อนไหว -1.79% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +16.34% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Sliding Cat (滑る猫) ข้อมูลการตลาด

$ 16.07K
$ 16.07K$ 16.07K

--
----

$ 16.07K
$ 16.07K$ 16.07K

999.88M
999.88M 999.88M

999,875,166.040104
999,875,166.040104 999,875,166.040104

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Sliding Cat คือ $ 16.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ 滑る猫 คือ 999.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 999875166.040104 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 16.07K

ประวัติราคา Sliding Cat USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00110706
$ 0.00110706$ 0.00110706

$ 0
$ 0$ 0

-1.79%

-1.87%

+16.34%

+16.34%

ประวัติราคา Sliding Cat (滑る猫) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Sliding Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sliding Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sliding Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Sliding Cat เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.87%
30 วัน$ 0-49.05%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Sliding Cat

การคาดการณ์ราคา Sliding Cat (滑る猫) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 滑る猫 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Sliding Cat (滑る猫) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Sliding Cat อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Sliding Cat จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 滑る猫 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Sliding Cat

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Sliding Cat (滑る猫) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Cat-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ Sliding Cat

ราคาปัจจุบันของ Sliding Cat คือเท่าไร?

Sliding Cat ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -1.87% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ 滑る猫 มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา 滑る猫 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ Sliding Cat เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿ (ต่ำสุด) และ ฿ (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

滑る猫 มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 滑る猫 มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.0357533398282614264000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ Sliding Cat แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

滑る猫 เปรียบเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Cat-Themed,Pump.fun Ecosystem 滑る猫 มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Sliding Cat

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:09:11 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Sliding Cat (滑る猫)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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