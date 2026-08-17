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ราคาปัจจุบัน Settled EthXY Token วันนี้ คือ 0.0039152 USD มูลค่าตลาด SEXY เท่ากับ 391,520 USD ติดตามการอัปเดตราคา SEXY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Settled EthXY Token วันนี้ คือ 0.0039152 USD มูลค่าตลาด SEXY เท่ากับ 391,520 USD ติดตามการอัปเดตราคา SEXY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Settled EthXY Token ราคา (SEXY)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SEXY เป็น USD

$0.0039152
$0.0039152$0.0039152
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Settled EthXY Token (SEXY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:56:23 (UTC+8)

ราคา Settled EthXY Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Settled EthXY Token (SEXY) วันนี้ $ 0.0039152, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SEXY เป็น USD คือ $ 0.0039152 ต่อ SEXY.

Settled EthXY Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 391,520 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M SEXY ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SEXY เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.12 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SEXY เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -11.67% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.36K.

Settled EthXY Token (SEXY) ข้อมูลการตลาด

$ 391.52K
$ 391.52K$ 391.52K

$ 1.36K
$ 1.36K$ 1.36K

$ 391.52K
$ 391.52K$ 391.52K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Settled EthXY Token คือ $ 391.52K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.36K อุปทานหมุนเวียนของ SEXY คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 391.52K

ประวัติราคา Settled EthXY Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 3.12
$ 3.12$ 3.12

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-11.67%

-11.67%

ประวัติราคา Settled EthXY Token (SEXY) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Settled EthXY Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Settled EthXY Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0003741654
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Settled EthXY Token เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002973555
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Settled EthXY Token เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0003741654-9.55%
60 วัน$ -0.0002973555-7.59%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Settled EthXY Token

การคาดการณ์ราคา Settled EthXY Token (SEXY) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SEXY ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Settled EthXY Token (SEXY) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Settled EthXY Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Settled EthXY Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SEXY ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Settled EthXY Token

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Settled EthXY Token (SEXY) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBase NativeEthereum Ecosystem

เกี่ยวกับ Settled EthXY Token

ราคาสดของ Settled EthXY Token คือเท่าไร?

มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ ฿0.126439281425625280000 โดยแสดงการเปลี่ยนแปลงของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ความรู้สึกของตลาดมีผลต่อ SEXY อย่างไร?

ความรู้สึกของตลาดถูกกำหนดโดยสภาพเศรษฐกิจมหภาค ข่าวสารในอุตสาหกรรม และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ -- ความรู้สึกเชิงบวกมักสอดคล้องกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นและราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น

มูลค่าตามราคาตลาดและอันดับโลกของ Settled EthXY Token คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿12643928.14256252800000 Settled EthXY Token อยู่ในอันดับที่ #3836 ซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลและขนาดของมันในตลาดโดยรวม

กิจกรรมการซื้อขายล่าสุดเป็นอย่างไร?

SEXY มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงระดับการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากนักเทรดทั่วโลก

วันนี้ SEXY มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของโทเค็นนี้วัดได้ที่ --% ซึ่งช่วยให้นักเทรดประเมินได้ว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะเสถียรหรือเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็ว

ช่วงการซื้อขาย 24 ชั่วโมงของวันนี้เป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของราคาภายในวันเดียว

ปัจจัยระยะยาวที่ส่งผลต่อ Settled EthXY Token คืออะไร?

ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (100000000.0 โทเค็น) แนวโน้มการนำไปใช้ใน Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,Andreessen Horowitz (a16z) Portfolio,Base Native และแรงดึงดูดโดยรวมของเครือข่าย --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Settled EthXY Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:56:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Settled EthXY Token (SEXY)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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