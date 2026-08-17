RADR ราคา (RADR)
ราคาปัจจุบัน RADR (RADR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RADR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RADR.
RADR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,726.74 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 927.27M RADR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RADR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00506565 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RADR เคลื่อนไหว +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RADR คือ $ 9.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RADR คือ 927.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 927266807.718368 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.73K
+0.70%
-3.20%
-24.09%
-24.09%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-3.20%
|30 วัน
|$ 0
|-27.17%
|60 วัน
|$ 0
|-26.51%
|90 วัน
|$ 0
|--
ในปี 2040 ราคาของ RADR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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RADR เกี่ยวกับอะไร?
Radr คือชุดโซลูชันการชำระเงินและระบบทะเบียนตัวตนที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลักบน Solana มันช่วยให้แอป API และเอเจนต์ AI สามารถเรียกเก็บและชำระเงินได้อย่างเป็นส่วนตัว—ด้วยหลักฐานแบบไม่เปิดเผยข้อมูล จำนวนเงินที่เข้ารหัส และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้ gas—ในขณะเดียวกันก็ยังคงรองรับมาตรฐาน (x402 “Payment Required”)
สิ่งที่รวมอยู่ในนี้: ShadowID: ระบบทะเบียนตัวตนแบบ ZK พร้อมข้อจำกัดอัตราแบบ RLN เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอัตโนมัติและต้านสแปม ShadowPay: การชำระเงิน x402 ส่วนตัว—หลักฐาน Groth16 + จำนวนเงินที่เข้ารหัสแบบ ElGamal + escrow PDA; ผู้ให้บริการรีเลย์รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ShadowPath: ตัวผสม/เส้นทางแบบไม่เปิดเผยตัวตนแบบ ZK เพื่อความเชื่อมโยงที่ยากจะแยกแยะได้มากขึ้น ShadowMSG: การส่งข้อความที่เข้ารหัสซึ่งผูกติดกับ ShadowID
อะไรทำให้ RADR มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?
ชุดโซลูชันความเป็นส่วนตัวเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่แอปเดียว ShadowID (ระบบทะเบียนตัวตนแบบ ZK + RLN), ShadowPay (การชำระเงิน x402 ส่วนตัว), ShadowPath (ตัวผสม ZK), ShadowMSG (การส่งข้อความเข้ารหัส) ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เป็นเพียงฟีเจอร์เสริมคณิตศาสตร์ชนะความไว้วางใจ หลักฐาน Groth16 + จำนวนเงินที่เข้ารหัสแบบ ElGamal + escrow PDA บนบล็อกเชนหมายถึงการชำระเงินที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเปิดเผยผู้ส่งหรือจำนวนเงิน—ไม่ใช่แค่ "เชื่อใจแต่ระบบหลังบ้านของผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น" การทำงานอัตโนมัติที่พร้อมสำหรับเอเจนต์ การอนุมัติการใช้จ่าย + nullifier บนบล็อกเชนช่วยให้สามารถชำระเงินอัตโนมัติ/สมัครสมาชิก/การชำระเงินผ่านเอเจนต์ AI ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีหน้าต่างกระเป๋าเงินแบบแมนวล ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้ gas โดยการออกแบบ ผู้ให้บริการรีเลย์รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ผู้ใช้จะได้รับขั้นตอนการชำระเงินที่เป็นส่วนตัวและคลิกเดียวหลังจากเติมเงินครั้งแรก x402 ที่ทำได้อย่างถูกต้อง หัวเรื่องและขั้นตอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน แต่ผู้อำนวยความสะดวกไม่สามารถมองเห็นข้อมูลได้ทางคริปโต การตรวจสอบและการชำระบัญชีเกิดขึ้นบนบล็อกเชน ไม่ใช่ในบันทึกออฟเชน พื้นผิวที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก จุดเชื่อมต่อ REST ที่สะอาด SDKs, ตัวจำลอง/เครื่องมือทดสอบ และตัวอย่างการจัดการการชำระเงิน/การชำระบัญชีที่เรียบง่าย ซึ่งใช้งานได้จริงก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บล็อกเชน ตัวประมวลผลที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว ข้อจำกัดอัตราแบบ RLN, Merkle commitments, Poseidon hashing—คริปโตกราฟีที่สอดคล้องกันในระบบทะเบียนตัวตน การชำระเงิน และการส่งข้อความ แบรนด์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่พร้อมใช้งาน เอกสารที่เข้าใจง่าย หน้าตา UI แบบเทอร์มินัล และทรัพยากรที่พร้อมใช้งานในระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทีมงานสามารถเปลี่ยนจากตัวสาธิตไปสู่การใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว เส้นทางการใช้งานโทเค็นที่ชัดเจน $RADR เชื่อมโยงชุดโซลูชันความเป็นส่วนตัวเข้าด้วยกัน (ระดับการเข้าถึง, เศรษฐศาสตร์ของผู้ให้บริการรีเลย์, การซื้อคืน/ค่าธรรมเนียมในอนาคต) ไม่ใช่แค่ "โทเค็นบล็อกเชนอีกเหรียญหนึ่ง"
ปัจจุบัน RADR มีมูลค่าเท่าไร?
ขณะนี้ RADR ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.20% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์
วันนี้ RADR จะขึ้นหรือลง?
RADR มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem
วันนี้ RADR ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?
โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย RADR อย่างแข็งขัน
อะไรทำให้ RADR แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?
ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- RADR มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน
มี RADR อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?
ขณะนี้มีโทเค็น 927266807.718368 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น
ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ RADR คือเท่าไร?
ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.1635924463510724100000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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