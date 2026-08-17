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ราคาปัจจุบัน RADR วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RADR เท่ากับ 9,726.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา RADR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน RADR วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด RADR เท่ากับ 9,726.74 USD ติดตามการอัปเดตราคา RADR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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RADR ราคา (RADR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 RADR เป็น USD

$0.00001054
$0.00001054$0.00001054
-4.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
RADR (RADR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:12:05 (UTC+8)

ราคา RADR วันนี้

ราคาปัจจุบัน RADR (RADR) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.20% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน RADR เป็น USD คือ $ 0 ต่อ RADR.

RADR มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 9,726.74 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 927.27M RADR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา RADR เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00506565 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น RADR เคลื่อนไหว +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -24.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

RADR (RADR) ข้อมูลการตลาด

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

--
----

$ 9.73K
$ 9.73K$ 9.73K

927.27M
927.27M 927.27M

927,266,807.718368
927,266,807.718368 927,266,807.718368

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ RADR คือ $ 9.73K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ RADR คือ 927.27M โดยมีอุปทานรวมที่ 927266807.718368 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 9.73K

ประวัติราคา RADR USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00506565
$ 0.00506565$ 0.00506565

$ 0
$ 0$ 0

+0.70%

-3.20%

-24.09%

-24.09%

ประวัติราคา RADR (RADR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา RADR เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-3.20%
30 วัน$ 0-27.17%
60 วัน$ 0-26.51%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา RADR

การคาดการณ์ราคา RADR (RADR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ RADR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา RADR (RADR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ RADR อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา RADR จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา RADR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา RADR

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RADR (RADR) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BONK.fun EcosystemSmart Contract PlatformSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ RADR

RADR เกี่ยวกับอะไร?

Radr คือชุดโซลูชันการชำระเงินและระบบทะเบียนตัวตนที่เน้นความเป็นส่วนตัวเป็นหลักบน Solana มันช่วยให้แอป API และเอเจนต์ AI สามารถเรียกเก็บและชำระเงินได้อย่างเป็นส่วนตัว—ด้วยหลักฐานแบบไม่เปิดเผยข้อมูล จำนวนเงินที่เข้ารหัส และประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้ gas—ในขณะเดียวกันก็ยังคงรองรับมาตรฐาน (x402 “Payment Required”)

สิ่งที่รวมอยู่ในนี้: ShadowID: ระบบทะเบียนตัวตนแบบ ZK พร้อมข้อจำกัดอัตราแบบ RLN เพื่อความปลอดภัยในการทำงานอัตโนมัติและต้านสแปม ShadowPay: การชำระเงิน x402 ส่วนตัว—หลักฐาน Groth16 + จำนวนเงินที่เข้ารหัสแบบ ElGamal + escrow PDA; ผู้ให้บริการรีเลย์รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ShadowPath: ตัวผสม/เส้นทางแบบไม่เปิดเผยตัวตนแบบ ZK เพื่อความเชื่อมโยงที่ยากจะแยกแยะได้มากขึ้น ShadowMSG: การส่งข้อความที่เข้ารหัสซึ่งผูกติดกับ ShadowID

อะไรทำให้ RADR มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว?

ชุดโซลูชันความเป็นส่วนตัวเต็มรูปแบบ ไม่ใช่แค่แอปเดียว ShadowID (ระบบทะเบียนตัวตนแบบ ZK + RLN), ShadowPay (การชำระเงิน x402 ส่วนตัว), ShadowPath (ตัวผสม ZK), ShadowMSG (การส่งข้อความเข้ารหัส) ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อทำงานเชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เป็นเพียงฟีเจอร์เสริม

คณิตศาสตร์ชนะความไว้วางใจ หลักฐาน Groth16 + จำนวนเงินที่เข้ารหัสแบบ ElGamal + escrow PDA บนบล็อกเชนหมายถึงการชำระเงินที่ตรวจสอบได้โดยไม่ต้องเปิดเผยผู้ส่งหรือจำนวนเงิน—ไม่ใช่แค่ "เชื่อใจแต่ระบบหลังบ้านของผู้อำนวยความสะดวกเท่านั้น"

การทำงานอัตโนมัติที่พร้อมสำหรับเอเจนต์ การอนุมัติการใช้จ่าย + nullifier บนบล็อกเชนช่วยให้สามารถชำระเงินอัตโนมัติ/สมัครสมาชิก/การชำระเงินผ่านเอเจนต์ AI ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่ต้องมีหน้าต่างกระเป๋าเงินแบบแมนวล

ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ต้องใช้ gas โดยการออกแบบ ผู้ให้บริการรีเลย์รับผิดชอบค่าธรรมเนียม ผู้ใช้จะได้รับขั้นตอนการชำระเงินที่เป็นส่วนตัวและคลิกเดียวหลังจากเติมเงินครั้งแรก

x402 ที่ทำได้อย่างถูกต้อง หัวเรื่องและขั้นตอนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน แต่ผู้อำนวยความสะดวกไม่สามารถมองเห็นข้อมูลได้ทางคริปโต การตรวจสอบและการชำระบัญชีเกิดขึ้นบนบล็อกเชน ไม่ใช่ในบันทึกออฟเชน

พื้นผิวที่เน้นนักพัฒนาเป็นหลัก จุดเชื่อมต่อ REST ที่สะอาด SDKs, ตัวจำลอง/เครื่องมือทดสอบ และตัวอย่างการจัดการการชำระเงิน/การชำระบัญชีที่เรียบง่าย ซึ่งใช้งานได้จริงก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บล็อกเชน

ตัวประมวลผลที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว ข้อจำกัดอัตราแบบ RLN, Merkle commitments, Poseidon hashing—คริปโตกราฟีที่สอดคล้องกันในระบบทะเบียนตัวตน การชำระเงิน และการส่งข้อความ

แบรนด์และประสบการณ์ผู้ใช้ที่พร้อมใช้งาน เอกสารที่เข้าใจง่าย หน้าตา UI แบบเทอร์มินัล และทรัพยากรที่พร้อมใช้งานในระดับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทีมงานสามารถเปลี่ยนจากตัวสาธิตไปสู่การใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็ว

เส้นทางการใช้งานโทเค็นที่ชัดเจน $RADR เชื่อมโยงชุดโซลูชันความเป็นส่วนตัวเข้าด้วยกัน (ระดับการเข้าถึง, เศรษฐศาสตร์ของผู้ให้บริการรีเลย์, การซื้อคืน/ค่าธรรมเนียมในอนาคต) ไม่ใช่แค่ "โทเค็นบล็อกเชนอีกเหรียญหนึ่ง"

ปัจจุบัน RADR มีมูลค่าเท่าไร?

ขณะนี้ RADR ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ -3.20% ราคาสดนี้แสดงภาพรวมของกิจกรรมตลาดและทัศนคติของนักลงทุนแบบเรียลไทม์

วันนี้ RADR จะขึ้นหรือลง?

RADR มีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองของตลาดต่อข่าวสารล่าสุด ปริมาณการซื้อขาย และพัฒนาการต่างๆ ในระบบนิเวศของ Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem

วันนี้ RADR ได้รับความนิยมมากแค่ไหน?

โทเค็นดังกล่าวมีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงจำนวนผู้ซื้อขายที่กำลังซื้อหรือขาย RADR อย่างแข็งขัน

อะไรทำให้ RADR แตกต่างจากสินทรัพย์คริปโตอื่นๆ?

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem และสร้างขึ้นบนเครือข่าย -- RADR มีประโยชน์ใช้สอยและบทบาทเฉพาะภายในระบบนิเวศของตน ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน การเดิมพัน การกำกับดูแล หรือกรณีการใช้งานเฉพาะตามแอปพลิเคชัน

มี RADR อยู่ในตลาดมากแค่ไหน?

ขณะนี้มีโทเค็น 927266807.718368 ที่หมุนเวียนอยู่ในตลาด ซึ่งช่วยกำหนดความหายากและความมูลค่าโดยรวมของโทเค็น

ราคาสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลของ RADR คือเท่าไร?

ราคาสูงสุดที่เคยบันทึกไว้ (ATH) ของโทเค็นนี้คือ ฿0.1635924463510724100000 ส่วนจุดต่ำสุด (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทสำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการประเมินวัฏจักรราคา

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ RADR

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 11:12:05 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ RADR (RADR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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