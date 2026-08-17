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ราคาปัจจุบัน Pear Protocol วันนี้ คือ 0.01465204 USD มูลค่าตลาด PEAR เท่ากับ 7,095,450 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pear Protocol วันนี้ คือ 0.01465204 USD มูลค่าตลาด PEAR เท่ากับ 7,095,450 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEAR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Pear Protocol ราคา (PEAR)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PEAR เป็น USD

$0.01465219
$0.01465219$0.01465219
+0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Pear Protocol (PEAR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:37:33 (UTC+8)

ราคา Pear Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pear Protocol (PEAR) วันนี้ $ 0.01465204, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.77% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PEAR เป็น USD คือ $ 0.01465204 ต่อ PEAR.

Pear Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 7,095,450 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 484.19M PEAR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PEAR เทรดระหว่าง $ 0.01438236 (ต่ำ) กับ $ 0.01464184 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.092685 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00497174

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PEAR เคลื่อนไหว +1.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.60K.

Pear Protocol (PEAR) ข้อมูลการตลาด

$ 7.10M
$ 7.10M$ 7.10M

$ 1.60K
$ 1.60K$ 1.60K

$ 12.49M
$ 12.49M$ 12.49M

484.19M
484.19M 484.19M

852,219,528.0
852,219,528.0 852,219,528.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pear Protocol คือ $ 7.10M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.60K อุปทานหมุนเวียนของ PEAR คือ 484.19M โดยมีอุปทานรวมที่ 852219528.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 12.49M

ประวัติราคา Pear Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01438236
$ 0.01438236$ 0.01438236
ต่ำสุด 24h
$ 0.01464184
$ 0.01464184$ 0.01464184
สูงสุด 24h

$ 0.01438236
$ 0.01438236$ 0.01438236

$ 0.01464184
$ 0.01464184$ 0.01464184

$ 0.092685
$ 0.092685$ 0.092685

$ 0.00497174
$ 0.00497174$ 0.00497174

+1.59%

+1.77%

+3.29%

+3.29%

ประวัติราคา Pear Protocol (PEAR) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Pear Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00025429
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pear Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021119875
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pear Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0009878903
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Pear Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.000000412309902765

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00025429+1.77%
30 วัน$ -0.0021119875-14.41%
60 วัน$ -0.0009878903-6.74%
90 วัน$ +0.000000412309902765+0.00%

การคาดการณ์ราคา Pear Protocol

การคาดการณ์ราคา Pear Protocol (PEAR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PEAR ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pear Protocol (PEAR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pear Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pear Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PEAR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pear Protocol

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เกี่ยวกับ Pear Protocol

เกี่ยวกับ Pear Protocol คืออะไร?

Pear Protocol เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการเทรดแบบคู่ โดยช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าสู่การเทรดแบบ 'pair-trade' ทั้งซื้อและขายในรูปแบบเลเวอเรจ บนบล็อกเชน เพียงคลิกเดียว ตัวอย่างเช่น หากคุณคิดว่า Solana จะทำผลงานดีกว่า Cardano คุณสามารถซื้อคู่ SOL/ADA บน Pear ดูกราฟได้อย่างง่ายดาย ตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของคุณได้อย่างสะดวก และยังสามารถแชร์ตำแหน่งการลงทุนของคุณให้กับชุมชนของคุณได้อีกด้วย ตำแหน่งการลงทุนทั้งหมดต้องใช้เหรียญสเตเบิลคอยน์ (USDC) เป็นหลักประกันเท่านั้น และบางคู่ยังสามารถใช้เลเวอเรจสูงถึง 60 เท่าได้อีกด้วย

มูลค่าปัจจุบันของ Pear Protocol วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Pear Protocol เทรดที่ราคา ฿0.4731892372521547168000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 1.76% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ PEAR มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Pear Protocol มีสภาพคล่องอย่างไร?

Pear Protocol มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ PEAR เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.4644798921027993312000 ถึง ฿0.4728598271345211328000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ PEAR ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Pear Protocol อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Arbitrum Ecosystem ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ PEAR อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pear Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:37:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pear Protocol (PEAR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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