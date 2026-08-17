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ราคาปัจจุบัน PEACE วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PEACE เท่ากับ 45,269 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEACE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน PEACE วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด PEACE เท่ากับ 45,269 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEACE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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PEACE ราคา (PEACE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 PEACE เป็น USD

$0.00004542
$0.00004542$0.00004542
+1.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
PEACE (PEACE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:37:03 (UTC+8)

ราคา PEACE วันนี้

ราคาปัจจุบัน PEACE (PEACE) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.75% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน PEACE เป็น USD คือ $ 0 ต่อ PEACE.

PEACE มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 45,269 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 994.78M PEACE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา PEACE เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น PEACE เคลื่อนไหว +0.80% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +4.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

PEACE (PEACE) ข้อมูลการตลาด

$ 45.27K
$ 45.27K$ 45.27K

--
----

$ 45.27K
$ 45.27K$ 45.27K

994.78M
994.78M 994.78M

994,776,556.482539
994,776,556.482539 994,776,556.482539

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PEACE คือ $ 45.27K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PEACE คือ 994.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 994776556.482539 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 45.27K

ประวัติราคา PEACE USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
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$ 0
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$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.80%

+1.75%

+4.89%

+4.89%

ประวัติราคา PEACE (PEACE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา PEACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PEACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PEACE เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา PEACE เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+1.75%
30 วัน$ 0+16.82%
60 วัน$ 0-25.43%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา PEACE

การคาดการณ์ราคา PEACE (PEACE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ PEACE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา PEACE (PEACE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ PEACE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา PEACE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา PEACE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา PEACE

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PEACE (PEACE) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ PEACE

ราคาปัจจุบันของ PEACE คือเท่าไร?

PEACE ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.74% ตัวเลขนี้สะท้อนถึงราคาแบบเรียลไทม์ที่รวบรวมมาจากตลาดแลกเปลี่ยนทั่วโลก

ราคาระดับปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับประวัติศาสตร์อย่างไร?

ระดับสูงสุด (ATH) ของ PEACE คือ ฿ ในขณะที่ระดับต่ำสุด (ATL) คือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระดับปัจจุบันกับระดับเหล่านี้จะช่วยให้นักลงทุนประเมินศักยภาพในระยะยาวและวัฏจักรการเติบโตที่ผ่านมาได้

มูลค่าโดยรวมของ PEACE ณ วันนี้คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดอยู่ที่ ฿1461967.31521124648000 ทำให้สินทรัพย์นี้อยู่ในอันดับที่ #7150 เมื่อเทียบกับคริปโทเคอร์เรนซีทั้งหมด

การมีส่วนร่วมในตลาดของ PEACE เป็นอย่างไรบ้าง?

สินทรัพย์นี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงความถี่ในการเข้าร่วมซื้อขายของนักเทรดที่มีต่อ PEACE

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนคือเท่าไร และทำไมมันถึงสำคัญ?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ในขณะนี้ที่ 994776556.482539 เสถียรภาพของอุปทานมีผลต่อความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อ และแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

PEACE อยู่ในหมวดหมู่ใด?

PEACE อยู่ในหมวดหมู่ Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem ซึ่งจัดกลุ่มสินทรัพย์นี้เข้ากับสินทรัพย์อื่นๆ ที่มีประโยชน์หรือบทบาทในระบบนิเวศเดียวกัน

-- ส่งผลกระทบต่อข้อเสนอคุณค่าของ PEACE อย่างไร?

การทำงานบนเครือข่าย -- ช่วยให้ PEACE สามารถใช้ประโยชน์จากความเร็วการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียม รูปแบบความปลอดภัย และฟังก์ชันสมาร์ทคอนแทรคเฉพาะ ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการยอมรับในวงกว้าง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PEACE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:37:03 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PEACE (PEACE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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