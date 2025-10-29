ราคาปัจจุบัน PARSIQ วันนี้ คือ 0.00555154 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PRQ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PARSIQ วันนี้ คือ 0.00555154 USD ติดตามการอัปเดตราคา PRQ เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PRQ ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลราคา PARSIQ (PRQ) (USD)

ราคาเรียลไทม์ PARSIQ (PRQ) คือ $0.00555154 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPRQ ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00426565 และราคาสูงสุด $ 0.00555154 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PRQ คือ $ 2.62 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.0018575

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PRQ มีการเปลี่ยนแปลง +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +7.30% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.25% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

$ 1.63M
$ 1.63M$ 1.63M

--
----

$ 1.72M
$ 1.72M$ 1.72M

292.76M
292.76M 292.76M

310,256,872.0
310,256,872.0 310,256,872.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PARSIQ คือ $ 1.63M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ PRQ คือ 292.76M โดยมีอุปทานรวมที่ 310256872.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.72M

ประวัติราคา PARSIQ (PRQ) USD

อะไรคือ PARSIQ (PRQ)

PARSIQ is the team behind Reactive Network, the first parallelized interoperability execution layer, utilizing a new form of smart contract called Reactive Smart Contracts. Reactive Network redefines blockchain infrastructure with its innovative data-driven execution layer for Reactive Smart Contracts, enabling event-driven automation and real-time, cross-chain workflows. Built to address the challenges of scalability, interoperability, and automation, Reactive Network provides a robust foundation for decentralized applications to move beyond the limitations of traditional systems.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา PARSIQ (USD)

PARSIQ (PRQ) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PARSIQ (PRQ) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PARSIQ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PARSIQ ตอนนี้!

PRQ เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ PARSIQ (PRQ)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PARSIQ (PRQ) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PRQโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PARSIQ (PRQ)

วันนี้ PARSIQ (PRQ) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PRQ เป็นUSD คือ 0.00555154 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PRQ เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PRQ เป็น USD คือ $ 0.00555154 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PARSIQ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PRQ คือ $ 1.63M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PRQ คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PRQ คือ 292.76M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PRQ คือเท่าใด?
PRQ ถึงราคา ATH ที่ 2.62 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PRQ คือเท่าไร?
PRQ ถึงราคา ATL ที่ 0.0018575 USD
ปริมาณการเทรดของ PRQ คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PRQ คือ -- USD
ปีนี้ PRQ จะสูงขึ้นอีกไหม?
PRQ อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PRQ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
