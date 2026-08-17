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ราคาปัจจุบัน OraiDEX วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ORAIX เท่ากับ 15,112.66 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORAIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OraiDEX วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด ORAIX เท่ากับ 15,112.66 USD ติดตามการอัปเดตราคา ORAIX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OraiDEX ราคา (ORAIX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 ORAIX เป็น USD

$0.000027
$0.000027$0.000027
-35.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OraiDEX (ORAIX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:24:41 (UTC+8)

ราคา OraiDEX วันนี้

ราคาปัจจุบัน OraiDEX (ORAIX) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ORAIX เป็น USD คือ $ 0 ต่อ ORAIX.

OraiDEX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 15,112.66 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 559.68M ORAIX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ORAIX เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.02820891 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ORAIX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ 0.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

OraiDEX (ORAIX) ข้อมูลการตลาด

$ 15.11K
$ 15.11K$ 15.11K

--
----

$ 19.94K
$ 19.94K$ 19.94K

559.68M
559.68M 559.68M

738,291,363.418991
738,291,363.418991 738,291,363.418991

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OraiDEX คือ $ 15.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ORAIX คือ 559.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 738291363.418991 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.94K

ประวัติราคา OraiDEX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
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ต่ำสุด 24h
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สูงสุด 24h

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$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.02820891
$ 0.02820891$ 0.02820891

$ 0
$ 0$ 0

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0.00%

ประวัติราคา OraiDEX (ORAIX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OraiDEX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OraiDEX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OraiDEX เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OraiDEX เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0-47.56%
60 วัน$ 0-49.84%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา OraiDEX

การคาดการณ์ราคา OraiDEX (ORAIX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ORAIX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OraiDEX (ORAIX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OraiDEX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OraiDEX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ORAIX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OraiDEX

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OraiDEX (ORAIX) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Automated Market Maker (AMM)Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ OraiDEX

OraiDEX คืออะไร?

OraiDEX เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างเงินเฟ้อจากผลตอบแทนและการใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมการใช้งานผ่านโทเค็นกำกับดูแลและโทเค็นประโยชน์ ORAIX โดยค่าธรรมเนียมการใช้งานส่วนหนึ่งจะถูกเผาไป โดยรายละเอียดเฉพาะเจาะจงจะถูกกำหนดโดยการลงคะแนนเสียงของกลุ่มผู้ปกครอง

ราคาปัจจุบันของ OraiDEX คือเท่าไร?

OraiDEX ซื้อขายอยู่ที่ ฿ โดยแสดงการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขแบบเรียลไทม์นี้สะท้อนข้อมูลรวมจากตลาดสดหลายแห่ง

วันนี้ ORAIX มีความผันผวนมากแค่ไหน?

ความผันผวนของราคา ORAIX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ --% ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างรวดเร็ว ส่วนความผันผวนที่ต่ำลงแสดงถึงความเสถียร

ช่วงการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงสำหรับ OraiDEX เป็นเท่าไร?

โทเค็นนี้มีการผันผวนระหว่าง ฿0E-15 (ต่ำสุด) และ ฿0E-15 (สูงสุด) นักเทรดมักใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินโมเมนตัมรายวันและแรงขับเคลื่อนของตลาด

ORAIX มีปริมาณการซื้อขายมากแค่ไหน?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ORAIX มีปริมาณการซื้อขายสะสมอยู่ที่ ฿-- ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของตลาดที่มีต่อสินทรัพย์นี้

ราคาปัจจุบันเปรียบเทียบกับระดับสูงสุดและต่ำสุดตลอดกาลเป็นอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลคือ ฿0.9110098393544298072000 และระดับต่ำสุดตลอดกาลคือ ฿ การเปรียบเทียบราคาระหว่างปัจจุบันกับระดับเหล่านี้ช่วยให้นักเทรดเข้าใจวงจรระยะยาวได้ดีขึ้น

สภาพคล่องของตลาดสำหรับ OraiDEX แข็งแกร่งแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งบ่งชี้ถึงความลึกของบัญชีคำสั่งซื้อและโอกาสในการดำเนินการได้อย่างราบรื่นในช่วงเวลาที่ตลาดมีการซื้อขายอย่างคึกคัก

ORAIX เปรียบเทียบกับโทเค็น Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Ethereum Ecosystem,Oraichain Ecosystem อื่นๆ อย่างไร?

ในหมวดหมู่ Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Ethereum Ecosystem,Oraichain Ecosystem ORAIX มีผลประกอบการที่แข่งขันได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาพคล่องที่อยู่ที่ ฿-- และความสนใจอย่างต่อเนื่องจากนักเทรด

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OraiDEX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:24:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OraiDEX (ORAIX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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