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ราคาปัจจุบัน OpenZK Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OZK เท่ากับ 66,987 USD ติดตามการอัปเดตราคา OZK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน OpenZK Network วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด OZK เท่ากับ 66,987 USD ติดตามการอัปเดตราคา OZK เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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OpenZK Network ราคา (OZK)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 OZK เป็น USD

$0.00001528
$0.00001528$0.00001528
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
OpenZK Network (OZK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:23:12 (UTC+8)

ราคา OpenZK Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน OpenZK Network (OZK) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน OZK เป็น USD คือ $ 0 ต่อ OZK.

OpenZK Network มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 66,987 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.38B OZK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา OZK เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00312993 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น OZK เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +9.36% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

OpenZK Network (OZK) ข้อมูลการตลาด

$ 66.99K
$ 66.99K$ 66.99K

--
----

$ 229.23K
$ 229.23K$ 229.23K

4.38B
4.38B 4.38B

15,000,000,000.0
15,000,000,000.0 15,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ OpenZK Network คือ $ 66.99K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ OZK คือ 4.38B โดยมีอุปทานรวมที่ 15000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 229.23K

ประวัติราคา OpenZK Network USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.00312993
$ 0.00312993$ 0.00312993

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.36%

+9.36%

ประวัติราคา OpenZK Network (OZK) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา OpenZK Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OpenZK Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OpenZK Network เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา OpenZK Network เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ 0+24.75%
60 วัน$ 0-23.20%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา OpenZK Network

การคาดการณ์ราคา OpenZK Network (OZK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ OZK ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา OpenZK Network (OZK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ OpenZK Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา OpenZK Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา OZK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา OpenZK Network

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เกี่ยวกับ OpenZK Network

OpenZK Network คืออะไร?

OpenZK Network เป็นโซลูชัน Layer 2 ที่ใช้เทคโนโลยี ZK Rollup โดยออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านความสามารถในการปรับขนาด ต้นทุน และประสิทธิภาพของ Ethereum พร้อมทั้งผสานฟีเจอร์การเดิมพันและการเดิมพันซ้ำสำหรับผู้ใช้งาน OpenZK Network มอบสภาพแวดล้อมการประมวลผลธุรกรรมที่มีประสิทธิภาพ สูงปลอดภัย และค่าธรรมเนียมต่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) สินทรัพย์ในโลกจริง NFT เกม และการซื้อขาย

อะไรทำให้ OpenZK Network มีความโดดเด่น?

OpenZK ได้บูรณาการกลไกการให้รางวัลอย่างยั่งยืนเข้ากับเครือข่ายอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเดิมพันและโอนย้าย ETH ของตนได้อย่างราบรื่น โดยจะได้รับรางวัลจากการเดิมพันและการเดิมพันซ้ำบน ETH ที่รองรับโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานจะได้รับ ozETH ซึ่งเป็นโทเคนที่มีสภาพคล่องและแสดงถึงตำแหน่ง ETH ที่ผู้ใช้งานได้เดิมพันหรือเดิมพันซ้ำ รวมถึงรางวัลที่เกี่ยวข้อง

อนาคตของ OpenZK Network จะเป็นอย่างไร?

OpenZK Network ได้แนะนำฟีเจอร์รางวัลและแรงจูงใจสำหรับเหรียญ stablecoin โดยผู้ใช้งานสามารถเดิมพันและโอนย้ายเหรียญ stablecoinที่รองรับเข้าสู่เครือข่าย เพื่อสร้าง ozUSD ซึ่งเป็นโทเคนอ้างอิงสำหรับตำแหน่งและรางวัลที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ประโยชน์จากเหรียญ stablecoinที่ถือครองได้อย่างเต็มที่ที่สุด

ราคาปัจจุบันของ OpenZK Network คือเท่าไร?

OpenZK Network เทรดอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

มาร์เก็ตแคปและอันดับของ OZK คือเท่าไร?

ด้วยมาร์เก็ตแคปที่ ฿2163352.50489420504000 OZK อยู่ในอันดับ #6480 ของโลก แสดงให้เห็นถึงบทบาทของมันในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซี

ปริมาณการเทรดรายวันของ OpenZK Network มีมากเพียงใด?

มันมีปริมาณการเทรดใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงความสนใจอย่างแข็งขันจากนักเทรดและสภาพสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง

จำนวนโทเคนที่หมุนเวียนของ OZK มีเท่าไร?

มีโทเคน 4383427000.111128 ที่หมุนเวียนในตลาดเปิด

ช่วงราคา 24 ชั่วโมงคืออะไร?

OpenZK Network เคลื่อนไหวระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งสะท้อนถึงความผันผวนรายวัน

OpenZK Network เทียบกับระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) อย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาลของมันคือ ฿0.1010814323024395656000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับศักยภาพในระยะยาว

พื้นฐานในระยะยาวที่ส่งผลต่อ OZK คืออะไร?

พื้นฐานประกอบด้วยกลไกของอุปทาน แนวโน้มการนำไปใช้ในหมวดหมู่ Smart Contract Platform,Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Layer 2 (L2) และโมเมนตัมการพัฒนาบนเครือข่าย --

OZK มีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะตลาดที่แตกต่างกัน?

ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดสูง สภาพคล่องจะดีขึ้นและสเปรดจะแคบลง ในช่วงที่มีปริมาณการเทรดต่ำ การเคลื่อนไหวของราคาอาจผันผวนมากขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ OpenZK Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 10:23:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ OpenZK Network (OZK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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