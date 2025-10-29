NeverPay ราคา (NPAY)
-0.08%
-7.85%
+10.70%
+10.70%
ราคาเรียลไทม์ NeverPay (NPAY) คือ -- ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNPAY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0 และราคาสูงสุด $ 0 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NPAY คือ $ 0 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0
ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NPAY มีการเปลี่ยนแปลง -0.08% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -7.85% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.70% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ NeverPay คือ $ 15.01K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ NPAY คือ 999.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 998998633.400859 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 15.01K
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา NeverPay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NeverPay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NeverPay เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา NeverPay เป็น USD เท่ากับ $ 0
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ 0
|-7.85%
|30 วัน
|$ 0
|-13.53%
|60 วัน
|$ 0
|-24.98%
|90 วัน
|$ 0
|--
NEVERPAY is a payment platform that lets users “Buy Now, Pay Never” by spending only the yield generated from their staked crypto assets. With NEVERPAY, you no longer need to sell your tokens to shop or pay merchants. Instead, stake your assets, earn interest, and spend the returns directly. It offers instant stablecoin payments, zero transaction fees, and smooth merchant experiences. Designed for the modern crypto user, NEVERPAY unites the worlds of DeFi yield generation and real-time consumer spending, letting you enjoy life without sacrificing your investments. This model creates a financial lifestyle where you grow your portfolio while accessing the products and services you want.
