Binance Life (币安人生) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 16:36:13 (UTC+8) ราคา Binance Life วันนี้
ราคาปัจจุบัน Binance Life (币安人生) วันนี้
฿ 0.49741, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 币安人生 เป็น THB คือ ฿ 0.49741 ต่อ 币安人生.
Binance Life มีอันดับที่
#70 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 497.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B 币安人生 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 币安人生 เทรดระหว่าง ฿ 0.47074 (ต่ำ) กับ ฿ 0.5194 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.468860454622196602 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0034321322383885192
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 币安人生 เคลื่อนไหว
+3.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.16K. Binance Life (币安人生) ข้อมูลการตลาด มูลค่าตลาด ฿ 497.41M ฿ 497.41M ฿ 497.41M มูลค่าตลาดเต็มที่ ฿ 497.41M ฿ 497.41M ฿ 497.41M อุปทานสูงสุด 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 อุปทานรวม 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Binance Life คือ
฿ 497.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.16K อุปทานหมุนเวียนของ 币安人生 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 497.41M ซื้อ Binance Life ประวัติราคา Binance Life THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.47074 ฿ 0.47074 ฿ 0.47074
ต่ำสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.47074 ฿ 0.47074 ฿ 0.47074 สูงตลอดเวลา ฿ 29.468860454622196602 ฿ 29.468860454622196602 ฿ 29.468860454622196602 ราคาต่ำสุด ฿ 0.0034321322383885192 ฿ 0.0034321322383885192 ฿ 0.0034321322383885192 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +3.54% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +4.02% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -3.01% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -3.01% ประวัติราคา Binance Life (币安人生) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.6316715 +4.02% 30 วัน ฿ -0.21699 -30.38% 60 วัน ฿ -0.17772 -26.33% 90 วัน ฿ +0.07656 +18.19% การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ในวันนี้
วันนี้ 币安人生 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.6316715 (+4.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.21699 (-30.38%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 币安人生 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.17772 (-26.33%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ +0.07656 (+18.19%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Binance Life (币安人生) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Binance Lifeทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Binance Life?
ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคา Binance Life:
1. ความต้องการและดุลยภาพของอุปทานในตลาด 2. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี 3. การพัฒนาและการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Binance 4. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต 5. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง 6. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอัลท์คอยน์หลัก 7. อัตราการยอมรับของผู้ใช้งานและการเติบโตของชุมชน ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Binance Life วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคา Binance Life ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามข้อมูลแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเกี่ยวกับจุดเข้าออกตลาด
การคาดการณ์ราคา Binance Life การคาดการณ์ราคา Binance Life (币安人生) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 币安人生 ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Binance Life (币安人生) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Binance Life อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Binance Life จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 币安人生 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Binance Life วิธีการซื้อและลงทุน Binance Life ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Binance Life หรือยัง? การซื้อ 币安人生 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Binance Life ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Binance Life (币安人生) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Binance Life จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Binance Life ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Binance Life ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
Binance Life ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Binance Life ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Binance Life
หาก Binance Life เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Binance Life ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Binance Life วันนี้คือ ฿ 16.3448926 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Binance Life ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน 币安人生 โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Binance Life มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน 币安人生 จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Binance Life ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา 币安人生 เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ 币安人生 ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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USDC
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SOL
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-0.06%
MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ 币安人生/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Binance Life เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Binance Life อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Binance Life (币安人生) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 16:36:13 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Binance Life (币安人生)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
币安人生 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ 币安人生 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส 币安人生 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿16.3448926 ฿16.3448926 ฿16.3448926 +3.82% 121.24K (USDT)
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