ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Binance Life วันนี้ คือ 0.49741 THB มูลค่าตลาด 币安人生 เท่ากับ 497,410,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา 币安人生 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Binance Life วันนี้ คือ 0.49741 THB มูลค่าตลาด 币安人生 เท่ากับ 497,410,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา 币安人生 เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 币安人生

ข้อมูลราคา 币安人生

币安人生 คืออะไร

โทเคโนมิกส์ 币安人生

การคาดการณ์ราคา 币安人生

ประวัติ 币安人生

币安人生 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง 币安人生เป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต 币安人生

币安人生 USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Binance Life โลโก้

ราคา Binance Life(币安人生)

ราคาปัจจุบัน 1 币安人生 เป็น THB

฿16.3448926
฿16.3448926฿16.3448926
+4.02%1D
THB
Binance Life (币安人生) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:36:13 (UTC+8)

ราคา Binance Life วันนี้

ราคาปัจจุบัน Binance Life (币安人生) วันนี้ ฿ 0.49741, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน 币安人生 เป็น THB คือ ฿ 0.49741 ต่อ 币安人生.

Binance Life มีอันดับที่ #70 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 497.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B 币安人生 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา 币安人生 เทรดระหว่าง ฿ 0.47074 (ต่ำ) กับ ฿ 0.5194 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.468860454622196602 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0034321322383885192

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น 币安人生 เคลื่อนไหว +3.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.01% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 58.16K.

Binance Life (币安人生) ข้อมูลการตลาด

No.70

฿ 497.41M
฿ 497.41M฿ 497.41M

฿ 58.16K
฿ 58.16K฿ 58.16K

฿ 497.41M
฿ 497.41M฿ 497.41M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100.00%

0.02%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Binance Life คือ ฿ 497.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 58.16K อุปทานหมุนเวียนของ 币安人生 คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 497.41M

ประวัติราคา Binance Life THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.47074
฿ 0.47074฿ 0.47074
ต่ำสุด 24h
฿ 0.5194
฿ 0.5194฿ 0.5194
สูงสุด 24h

฿ 0.47074
฿ 0.47074฿ 0.47074

฿ 0.5194
฿ 0.5194฿ 0.5194

฿ 29.468860454622196602
฿ 29.468860454622196602฿ 29.468860454622196602

฿ 0.0034321322383885192
฿ 0.0034321322383885192฿ 0.0034321322383885192

+3.54%

+4.02%

-3.01%

-3.01%

ประวัติราคา Binance Life (币安人生) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.6316715+4.02%
30 วัน฿ -0.21699-30.38%
60 วัน฿ -0.17772-26.33%
90 วัน฿ +0.07656+18.19%
การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ในวันนี้

วันนี้ 币安人生 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.6316715 (+4.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.21699 (-30.38%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน 币安人生 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.17772 (-26.33%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Binance Life ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.07656 (+18.19%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Binance Life (币安人生) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Binance Lifeทันที

การวิเคราะห์ Binance Life

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Binance Life ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Binance Life?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคา Binance Life:

1. ความต้องการและดุลยภาพของอุปทานในตลาด
2. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
3. การพัฒนาและการประกาศข่าวสารเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Binance
4. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต
5. ปริมาณการซื้อขายและระดับสภาพคล่อง
6. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอัลท์คอยน์หลัก
7. อัตราการยอมรับของผู้ใช้งานและการเติบโตของชุมชน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Binance Life วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Binance Life ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจลงทุน การติดตามพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การคำนวณกำไร/ขาดทุน และการติดตามข้อมูลแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักเทรดสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบเกี่ยวกับจุดเข้าออกตลาด

การคาดการณ์ราคา Binance Life

การคาดการณ์ราคา Binance Life (币安人生) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ 币安人生 ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Binance Life (币安人生) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Binance Life อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Binance Life จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา 币安人生 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Binance Life

วิธีการซื้อและลงทุน Binance Life ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Binance Life หรือยัง? การซื้อ 币安人生 บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Binance Life ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Binance Life (币安人生) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Binance Life จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Binance Life (币安人生)

คุณสามารถทำอะไรกับ Binance Life ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Binance Life ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Binance Life (币安人生) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

Binance Life ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Binance Life ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemChinese Meme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Binance Life

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:36:13 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Binance Life (币安人生)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Binance Life

币安人生 USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ 币安人生 โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส 币安人生 USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Binance Life (币安人生) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Binance Life ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
币安人生/USDT
฿16.3448926
฿16.3448926฿16.3448926
+3.82%
121.24K (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.4639832
฿0.4639832฿0.4639832

+1,312.00%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.0057744
฿2.0057744฿2.0057744

-11.48%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.11185544
฿0.11185544฿0.11185544

+0.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.353245
฿0.353245฿0.353245

+12.33%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.00801784
฿0.00801784฿0.00801784

+408.33%

Hemi

Hemi

HEMI

฿0.27056924
฿0.27056924฿0.27056924

+25.70%

Velvet

Velvet

VELVET

฿35.9544262
฿35.9544262฿35.9544262

+21.37%

Humanity

Humanity

H

฿5.4863056
฿5.4863056฿5.4863056

+19.72%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.28984612
฿10.28984612฿10.28984612

+10.33%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ 币安人生 เป็น THB

จำนวน

币安人生
币安人生
THB
THB

1 币安人生 = 16.3448926 THB