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ราคาปัจจุบัน maxxing วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MAXXING เท่ากับ 440,359 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAXXING เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน maxxing วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด MAXXING เท่ากับ 440,359 USD ติดตามการอัปเดตราคา MAXXING เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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maxxing ราคา (MAXXING)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MAXXING เป็น USD

$0.00044334
$0.00044334$0.00044334
+0.07%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
maxxing (MAXXING) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:13:56 (UTC+8)

ราคา maxxing วันนี้

ราคาปัจจุบัน maxxing (MAXXING) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MAXXING เป็น USD คือ $ 0 ต่อ MAXXING.

maxxing มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 440,359 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 999.60M MAXXING ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MAXXING เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00748838 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MAXXING เคลื่อนไหว +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -9.80% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 36.62K.

maxxing (MAXXING) ข้อมูลการตลาด

$ 440.36K
$ 440.36K$ 440.36K

$ 36.62K
$ 36.62K$ 36.62K

$ 440.36K
$ 440.36K$ 440.36K

999.60M
999.60M 999.60M

999,600,232.715306
999,600,232.715306 999,600,232.715306

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ maxxing คือ $ 440.36K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 36.62K อุปทานหมุนเวียนของ MAXXING คือ 999.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 999600232.715306 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 440.36K

ประวัติราคา maxxing USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00748838
$ 0.00748838$ 0.00748838

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

+5.70%

-9.80%

-9.80%

ประวัติราคา maxxing (MAXXING) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา maxxing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา maxxing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา maxxing เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา maxxing เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.70%
30 วัน$ 0+31.34%
60 วัน$ 0-61.08%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา maxxing

การคาดการณ์ราคา maxxing (MAXXING) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MAXXING ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา maxxing (MAXXING) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ maxxing อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา maxxing จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MAXXING ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา maxxing

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maxxing (MAXXING) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

เกี่ยวกับ maxxing

ราคาซื้อขายปัจจุบันของ maxxing คือเท่าไร?

maxxing (MAXXING) มีราคาปัจจุบันอยู่ที่ ฿ THB โดยสะท้อนถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่เปลี่ยนแปลงไป 5.69% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้แสดงถึงอัตราตลาดรวมล่าสุดจากกระดานแลกเปลี่ยนสำคัญต่างๆ และมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามกิจกรรมตลาดสด

ปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา maxxing ในวันนี้?

การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดจากการผสมผสานระหว่างความรู้สึกของตลาด ความผันผวนของสภาพคล่อง และผลประกอบการในระดับหมวดหมู่ภายในภาคส่วน Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem แนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้างและกิจกรรมบนบล็อกเชนของ -- ก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความผันผวนในระยะสั้นเช่นกัน

ความสนใจในการซื้อขาย MAXXING แข็งแกร่งเพียงใด?

นักลงทุนได้สร้างปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นโดยปกติจะแสดงถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นและการค้นพบราคาที่ดีขึ้น

ตำแหน่งของ maxxing ในตลาดคริปโตโลกเป็นอย่างไร?

ปัจจุบัน maxxing อยู่ในอันดับที่ #3713 ด้วยมูลค่าตลาดอยู่ที่ ฿14221299.78780192594000 ซึ่งทำให้ maxxing อยู่ในกลุ่มสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากที่สุดในหมวดหมู่ของตน

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปทานหมุนเวียนบอกอะไรเราเกี่ยวกับ MAXXING?

ด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียนอยู่ที่ 999600232.715306 อุปทานในระดับนี้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความขาดแคลน อัตราเงินเฟ้อในระยะยาว และการประเมินมูลค่าของตลาด

ราคาในวันนี้เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานล่าสุดของ maxxing เป็นอย่างไร?

ช่วงราคาตั้งแต่ ฿ จนถึง ฿ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นถึงความผันผวนภายในวัน และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประเมินโอกาสทางราคาในระยะสั้นได้

maxxing เทียบกับสินทรัพย์ที่คล้ายกันอย่างไร?

เมื่อเทียบกับโทเค็น Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem อื่นๆ MAXXING ยังคงแสดงผลการดำเนินงานที่แข่งขันได้ โดยได้รับแรงสนับสนุนจากปริมาณการซื้อขายที่สม่ำเสมอและความสนใจอย่างต่อเนื่องจากทั้งผู้ลงทุนรายย่อยและสถาบัน

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ maxxing

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:13:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ maxxing (MAXXING)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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