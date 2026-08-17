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ราคาปัจจุบัน MANTRA USD วันนี้ คือ 0.995477 USD มูลค่าตลาด MANTRAUSD เท่ากับ 348,629 USD ติดตามการอัปเดตราคา MANTRAUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MANTRA USD วันนี้ คือ 0.995477 USD มูลค่าตลาด MANTRAUSD เท่ากับ 348,629 USD ติดตามการอัปเดตราคา MANTRAUSD เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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MANTRA USD ราคา (MANTRAUSD)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MANTRAUSD เป็น USD

$1.002
$1.002$1.002
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
MANTRA USD (MANTRAUSD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:10:43 (UTC+8)

ราคา MANTRA USD วันนี้

ราคาปัจจุบัน MANTRA USD (MANTRAUSD) วันนี้ $ 0.995477, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.23% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MANTRAUSD เป็น USD คือ $ 0.995477 ต่อ MANTRAUSD.

MANTRA USD มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 348,629 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 350.03K MANTRAUSD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MANTRAUSD เทรดระหว่าง $ 0.990691 (ต่ำ) กับ $ 1.006 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 1.11 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.918503

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MANTRAUSD เคลื่อนไหว -0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 8.36K.

MANTRA USD (MANTRAUSD) ข้อมูลการตลาด

$ 348.63K
$ 348.63K$ 348.63K

$ 8.36K
$ 8.36K$ 8.36K

$ 348.63K
$ 348.63K$ 348.63K

350.03K
350.03K 350.03K

350,031.443616
350,031.443616 350,031.443616

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MANTRA USD คือ $ 348.63K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 8.36K อุปทานหมุนเวียนของ MANTRAUSD คือ 350.03K โดยมีอุปทานรวมที่ 350031.443616 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 348.63K

ประวัติราคา MANTRA USD USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.990691
$ 0.990691$ 0.990691
ต่ำสุด 24h
$ 1.006
$ 1.006$ 1.006
สูงสุด 24h

$ 0.990691
$ 0.990691$ 0.990691

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 0.918503
$ 0.918503$ 0.918503

-0.22%

-0.23%

-0.33%

-0.33%

ประวัติราคา MANTRA USD (MANTRAUSD) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.002341608782147064
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0001129866
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0002169144
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา MANTRA USD เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000001380569337

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.002341608782147064-0.23%
30 วัน$ -0.0001129866-0.01%
60 วัน$ -0.0002169144-0.02%
90 วัน$ -0.0000001380569337-0.00%

การคาดการณ์ราคา MANTRA USD

การคาดการณ์ราคา MANTRA USD (MANTRAUSD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MANTRAUSD ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MANTRA USD (MANTRAUSD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MANTRA USD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MANTRA USD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MANTRAUSD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MANTRA USD

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เกี่ยวกับ MANTRA USD

ราคาปัจจุบันของ MANTRA USD คือเท่าไร?

MANTRA USD มีราคาอยู่ที่ ฿32.14871695335328182000 โดยเปลี่ยนแปลง -0.23% ในวันนี้

ชุมชนของ MANTRAUSD เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ MANTRA USD อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Stablecoins,USD Stablecoin,US Treasury-backed Stablecoin,Mantra EVM Ecosystem การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ MANTRAUSD ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

MANTRAUSD เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿35.8472127615426000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿29.66285807487852498000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 350031.443616 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MANTRA USD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:10:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MANTRA USD (MANTRAUSD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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