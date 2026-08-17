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ราคาปัจจุบัน Make TON Great Again วันนี้ คือ 0.00407715 USD มูลค่าตลาด MTONGA เท่ากับ 407,716 USD ติดตามการอัปเดตราคา MTONGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Make TON Great Again วันนี้ คือ 0.00407715 USD มูลค่าตลาด MTONGA เท่ากับ 407,716 USD ติดตามการอัปเดตราคา MTONGA เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Make TON Great Again ราคา (MTONGA)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 MTONGA เป็น USD

$0.00397227
$0.00397227$0.00397227
+10.80%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Make TON Great Again (MTONGA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:09:29 (UTC+8)

ราคา Make TON Great Again วันนี้

ราคาปัจจุบัน Make TON Great Again (MTONGA) วันนี้ $ 0.00407715, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 13.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MTONGA เป็น USD คือ $ 0.00407715 ต่อ MTONGA.

Make TON Great Again มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 407,716 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M MTONGA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MTONGA เทรดระหว่าง $ 0.00352772 (ต่ำ) กับ $ 0.0040865 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.0481102 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00282325

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MTONGA เคลื่อนไหว -0.15% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +13.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 7.32K.

Make TON Great Again (MTONGA) ข้อมูลการตลาด

$ 407.72K
$ 407.72K$ 407.72K

$ 7.32K
$ 7.32K$ 7.32K

$ 407.72K
$ 407.72K$ 407.72K

100.00M
100.00M 100.00M

99,999,998.99999988
99,999,998.99999988 99,999,998.99999988

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Make TON Great Again คือ $ 407.72K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 7.32K อุปทานหมุนเวียนของ MTONGA คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99999998.99999988 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 407.72K

ประวัติราคา Make TON Great Again USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00352772
$ 0.00352772$ 0.00352772
ต่ำสุด 24h
$ 0.0040865
$ 0.0040865$ 0.0040865
สูงสุด 24h

$ 0.00352772
$ 0.00352772$ 0.00352772

$ 0.0040865
$ 0.0040865$ 0.0040865

$ 0.0481102
$ 0.0481102$ 0.0481102

$ 0.00282325
$ 0.00282325$ 0.00282325

-0.15%

+13.68%

+13.62%

+13.62%

ประวัติราคา Make TON Great Again (MTONGA) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Make TON Great Again เป็น USD เท่ากับ $ +0.00049074
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Make TON Great Again เป็น USD เท่ากับ $ +0.0002088732
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Make TON Great Again เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000127675
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Make TON Great Again เป็น USD เท่ากับ $ -0.000000003111976366

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00049074+13.68%
30 วัน$ +0.0002088732+5.12%
60 วัน$ +0.0000127675+0.31%
90 วัน$ -0.000000003111976366-0.00%

การคาดการณ์ราคา Make TON Great Again

การคาดการณ์ราคา Make TON Great Again (MTONGA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MTONGA ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Make TON Great Again (MTONGA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Make TON Great Again อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Make TON Great Again จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MTONGA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Make TON Great Again

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หมวดหมู่ :

MemeTON EcosystemTON Meme

เกี่ยวกับ Make TON Great Again

มูลค่าปัจจุบันของ Make TON Great Again วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Make TON Great Again เทรดที่ราคา ฿0.1316706878474985690000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ 13.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ MTONGA มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Make TON Great Again มีสภาพคล่องอย่างไร?

Make TON Great Again มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ MTONGA เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿0.1139269634262604152000 ถึง ฿0.131972644099138590000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ MTONGA ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Make TON Great Again อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Meme,TON Ecosystem,TON Meme ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ MTONGA อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Make TON Great Again

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:09:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Make TON Great Again (MTONGA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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