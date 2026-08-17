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ราคาปัจจุบัน Lunc Cookie Do Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DO เท่ากับ 386,477 USD ติดตามการอัปเดตราคา DO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Lunc Cookie Do Coin วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด DO เท่ากับ 386,477 USD ติดตามการอัปเดตราคา DO เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Lunc Cookie Do Coin ราคา (DO)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 DO เป็น USD

$0.000000001055
$0.000000001055$0.000000001055
-2.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Lunc Cookie Do Coin (DO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:04:24 (UTC+8)

ราคา Lunc Cookie Do Coin วันนี้

ราคาปัจจุบัน Lunc Cookie Do Coin (DO) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.84% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน DO เป็น USD คือ $ 0 ต่อ DO.

Lunc Cookie Do Coin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 386,477 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 366.41T DO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา DO เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น DO เคลื่อนไหว -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -1.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

Lunc Cookie Do Coin (DO) ข้อมูลการตลาด

$ 386.48K
$ 386.48K$ 386.48K

--
----

$ 386.48K
$ 386.48K$ 386.48K

366.41T
366.41T 366.41T

366,407,793,149,290.0
366,407,793,149,290.0 366,407,793,149,290.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Lunc Cookie Do Coin คือ $ 386.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ DO คือ 366.41T โดยมีอุปทานรวมที่ 366407793149290.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 386.48K

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
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สูงสุด 24h

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-0.20%

-2.83%

-1.30%

-1.30%

ประวัติราคา Lunc Cookie Do Coin (DO) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Lunc Cookie Do Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunc Cookie Do Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunc Cookie Do Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Lunc Cookie Do Coin เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-2.83%
30 วัน$ 0+9.17%
60 วัน$ 0-15.16%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Lunc Cookie Do Coin

การคาดการณ์ราคา Lunc Cookie Do Coin (DO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ DO ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Lunc Cookie Do Coin (DO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Lunc Cookie Do Coin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Lunc Cookie Do Coin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา DO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Lunc Cookie Do Coin

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เกี่ยวกับ Lunc Cookie Do Coin

ราคาตลาดปัจจุบันของ DO คือเท่าไร?

ขณะนี้มูลค่าอยู่ที่ ฿ ซึ่งสะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาที่ -2.83% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การอัปเดตราคาแสดงข้อมูลตลาดแบบรวมสด

Lunc Cookie Do Coin มีสภาพคล่องมากแค่ไหนในตลาดแลกเปลี่ยนต่างๆ?

ด้วยคะแนนสภาพคล่องที่ --/100 DO แสดงให้เห็นถึงความลึกของตลาดที่เสถียรในแพลตฟอร์มซื้อขายที่มีปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายรายวันของ DO เท่าไร?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นักเทรดได้แลกเปลี่ยน DO มูลค่า ฿-- ปริมาณการซื้อขายสูงช่วยให้สเปรดแคบลงและทำให้การทำธุรกรรมราบรื่นยิ่งขึ้น

ช่วงราคาของ Lunc Cookie Do Coin วันนี้เป็นเท่าไร?

ราคาซื้อขายอยู่ระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งสะท้อนช่วงความผันผวนของวันนี้

อะไรเป็นปัจจัยที่กำหนดความเข้าถึงและความนิยมของ DO ในตลาดโลก?

ปัจจัยประกอบด้วยการจดทะเบียนในตลาดแลกเปลี่ยน ความพร้อมใช้งานของคู่ซื้อขาย ความลึกของสภาพคล่อง และระดับการบูรณาการของ DO เข้ากับระบบนิเวศของ --

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Lunc Cookie Do Coin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 09:04:24 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Lunc Cookie Do Coin (DO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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