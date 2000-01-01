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โทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Terra Classic เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,882.08
-0.04%
+0.10%
+0.52%
$ 227.70B
$ 27.96K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,077.4
-0.14%
-0.04%
-1.49%
$ 7.36B
$ 0.94
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.327
-0.20%
-2.55%
-1.64%
$ 2.74B
$ 47.64K
4
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004447
-0.13%
-1.78%
-1.13%
$ 2.64B
$ 98.73B
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.293
-0.27%
+1.76%
-16.50%
$ 2.06B
$ 68.02K
6
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00487
-0.22%
-1.61%
-2.39%
$ 27.30M
$ 12.08M
7
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.36E-6
0.00%
-3.10%
-3.17%
$ 1.64M
--
8
Lunc Cookie Do Coin
Lunc Cookie Do Coin
DO
$ 1.062E-9
-0.38%
+1.70%
-1.03%
$ 389.14K
--
9
Mirror Protocol
Mirror Protocol
MIR
$ 0.00323573
-0.65%
-0.01%
+3.61%
$ 251.55K
$ 3.09K
10
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00029537
-0.14%
-0.03%
-4.71%
$ 140.29K
$ 15.33
11
Orion Money
Orion Money
ORION
$ 0.00058346
0.00%
+0.03%
-9.38%
$ 100.68K
$ 3.55
12
DeFiato
DeFiato
DFIAT
$ 0.00056049
0.00%
--
0.00%
$ 83.63K
$ 2.42
13
Selenium
Selenium
SELE
$ 0.00708209
0.00%
--
-15.29%
$ 44.33K
$ 57.82
14
GarudaX
GarudaX
GRDX
$ 0.00079627
-0.11%
-0.00%
-15.43%
$ 27.82K
$ 54.88
15
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.0014
0.00%
+3.78%
-26.74%
--
$ 62.83K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 15 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $242.51B
โทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic ที่ติดตามบน MEXC นั้น TERRA แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.78% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 15 ระบบนิเวศ Terra Classic ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic ยอดนิยม รวมถึง ETH, WBTC, AVAX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Terra Classic คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Terra Classic ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $242.51B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Terra Classic นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง