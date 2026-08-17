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ราคาปัจจุบัน Liluni วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LILUNI เท่ากับ 709,876 USD ติดตามการอัปเดตราคา LILUNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Liluni วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด LILUNI เท่ากับ 709,876 USD ติดตามการอัปเดตราคา LILUNI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Liluni ราคา (LILUNI)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 LILUNI เป็น USD

$0.00071188
$0.00071188$0.00071188
-0.25%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Liluni (LILUNI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:50:33 (UTC+8)

ราคา Liluni วันนี้

ราคาปัจจุบัน Liluni (LILUNI) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 24.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน LILUNI เป็น USD คือ $ 0 ต่อ LILUNI.

Liluni มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 709,876 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.00B LILUNI ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา LILUNI เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00506463 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น LILUNI เคลื่อนไหว +2.69% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -45.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 86.50K.

Liluni (LILUNI) ข้อมูลการตลาด

$ 709.88K
$ 709.88K$ 709.88K

$ 86.50K
$ 86.50K$ 86.50K

$ 709.88K
$ 709.88K$ 709.88K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Liluni คือ $ 709.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 86.50K อุปทานหมุนเวียนของ LILUNI คือ 1.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 709.88K

ประวัติราคา Liluni USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00506463
$ 0.00506463$ 0.00506463

$ 0
$ 0$ 0

+2.69%

-24.79%

-45.42%

-45.42%

ประวัติราคา Liluni (LILUNI) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Liluni เป็น USD เท่ากับ $ -0.000233989690018087
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liluni เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liluni เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Liluni เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000233989690018087-24.79%
30 วัน$ 0--
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Liluni

การคาดการณ์ราคา Liluni (LILUNI) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ LILUNI ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Liluni (LILUNI) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Liluni อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Liluni จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา LILUNI ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Liluni

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เกี่ยวกับ Liluni

ราคาปัจจุบันของ Liluni วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Liluni อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง -24.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ LILUNI เป็นอย่างไร?

LILUNI เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Liluni มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน LILUNI กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า LILUNI กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Liluni คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿22925064.19628554640000 Liluni อยู่ในอันดับที่ #3225 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ LILUNI ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Liluni เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿0.1635595059988415820000 ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ LILUNI?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (1000000000.0 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Liluni

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:50:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Liluni (LILUNI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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