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ราคาปัจจุบัน Klima Protocol K2 วันนี้ คือ 0.01473161 USD มูลค่าตลาด K2 เท่ากับ 689,747 USD ติดตามการอัปเดตราคา K2 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Klima Protocol K2 วันนี้ คือ 0.01473161 USD มูลค่าตลาด K2 เท่ากับ 689,747 USD ติดตามการอัปเดตราคา K2 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Klima Protocol K2 ราคา (K2)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 K2 เป็น USD

$0.01473161
$0.01473161$0.01473161
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Klima Protocol K2 (K2) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:34:15 (UTC+8)

ราคา Klima Protocol K2 วันนี้

ราคาปัจจุบัน Klima Protocol K2 (K2) วันนี้ $ 0.01473161, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน K2 เป็น USD คือ $ 0.01473161 ต่อ K2.

Klima Protocol K2 มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 689,747 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 46.78M K2 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา K2 เทรดระหว่าง $ 0.0 (ต่ำ) กับ $ 0.0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.103337 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.011693

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น K2 เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 1.29.

Klima Protocol K2 (K2) ข้อมูลการตลาด

$ 689.75K
$ 689.75K$ 689.75K

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

46.78M
46.78M 46.78M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Klima Protocol K2 คือ $ 689.75K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 1.29 อุปทานหมุนเวียนของ K2 คือ 46.78M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 1.47M

ประวัติราคา Klima Protocol K2 USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
ต่ำสุด 24h
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
สูงสุด 24h

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.0
$ 0.0$ 0.0

$ 0.103337
$ 0.103337$ 0.103337

$ 0.011693
$ 0.011693$ 0.011693

--

--

+1.99%

+1.99%

ประวัติราคา Klima Protocol K2 (K2) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Klima Protocol K2 เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Klima Protocol K2 เป็น USD เท่ากับ $ -0.0015419959
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Klima Protocol K2 เป็น USD เท่ากับ $ +0.0009694283
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Klima Protocol K2 เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0--
30 วัน$ -0.0015419959-10.46%
60 วัน$ +0.0009694283+6.58%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา Klima Protocol K2

การคาดการณ์ราคา Klima Protocol K2 (K2) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ K2 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Klima Protocol K2 (K2) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Klima Protocol K2 อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Klima Protocol K2 จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา K2 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Klima Protocol K2

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เกี่ยวกับ Klima Protocol K2

ราคาปัจจุบันของ Klima Protocol K2 วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ Klima Protocol K2 อยู่ที่ ฿0.4757494336541059540000 โดยมีการเปลี่ยนแปลง --% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ K2 เป็นอย่างไร?

K2 เทรดระหว่าง ฿0E-15 และ ฿0E-15 ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ Klima Protocol K2 มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน K2 กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า K2 กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ Klima Protocol K2 คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿22275008.95113423580000 Klima Protocol K2 อยู่ในอันดับที่ #3235 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ K2 ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

Klima Protocol K2 เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿3.33721292007556180000 ส่วน ATL คือ ฿0.37761915552458020000 ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ K2?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (46782565.697901785 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Base Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Klima Protocol K2

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:34:15 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Klima Protocol K2 (K2)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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