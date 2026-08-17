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ราคาปัจจุบัน Kind Cat Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KIND เท่ากับ 219,388 USD ติดตามการอัปเดตราคา KIND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kind Cat Token วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด KIND เท่ากับ 219,388 USD ติดตามการอัปเดตราคา KIND เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Kind Cat Token ราคา (KIND)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 KIND เป็น USD

$0.00023382
$0.00023382$0.00023382
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Kind Cat Token (KIND) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:30:54 (UTC+8)

ราคา Kind Cat Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kind Cat Token (KIND) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KIND เป็น USD คือ $ 0 ต่อ KIND.

Kind Cat Token มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 219,388 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 932.84M KIND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KIND เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00305749 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KIND เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.15% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 353.24.

Kind Cat Token (KIND) ข้อมูลการตลาด

$ 219.39K
$ 219.39K$ 219.39K

$ 353.24
$ 353.24$ 353.24

$ 219.39K
$ 219.39K$ 219.39K

932.84M
932.84M 932.84M

936,457,365.1872046
936,457,365.1872046 936,457,365.1872046

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kind Cat Token คือ $ 219.39K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 353.24 อุปทานหมุนเวียนของ KIND คือ 932.84M โดยมีอุปทานรวมที่ 936457365.1872046 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 219.39K

ประวัติราคา Kind Cat Token USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00305749
$ 0.00305749$ 0.00305749

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-1.34%

+7.15%

+7.15%

ประวัติราคา Kind Cat Token (KIND) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Kind Cat Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kind Cat Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kind Cat Token เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Kind Cat Token เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-1.34%
30 วัน$ 0-11.92%
60 วัน$ 0-39.69%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา Kind Cat Token

การคาดการณ์ราคา Kind Cat Token (KIND) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KIND ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kind Cat Token (KIND) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kind Cat Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kind Cat Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KIND ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kind Cat Token

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Kind Cat Token (KIND) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemCat-ThemedDecentralized Finance (DeFi)

เกี่ยวกับ Kind Cat Token

ราคาปัจจุบันของ Kind Cat Token คือเท่าไร?

Kind Cat Token มีราคาอยู่ที่ ฿ โดยเปลี่ยนแปลง -1.34% ในวันนี้

ชุมชนของ KIND เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Kind Cat Token อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Cat-Themed การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ KIND ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

KIND เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿0.0987399975904257860000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿ ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 932837406.3404739 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kind Cat Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:30:54 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kind Cat Token (KIND)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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