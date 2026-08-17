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ราคาปัจจุบัน JOCX วันนี้ คือ 0.02096685 USD มูลค่าตลาด JOCX เท่ากับ 101,111 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JOCX วันนี้ คือ 0.02096685 USD มูลค่าตลาด JOCX เท่ากับ 101,111 USD ติดตามการอัปเดตราคา JOCX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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JOCX ราคา (JOCX)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JOCX เป็น USD

$0.02096635
$0.02096635$0.02096635
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
JOCX (JOCX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:18:19 (UTC+8)

ราคา JOCX วันนี้

ราคาปัจจุบัน JOCX (JOCX) วันนี้ $ 0.02096685, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JOCX เป็น USD คือ $ 0.02096685 ต่อ JOCX.

JOCX มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 101,111 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.82M JOCX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JOCX เทรดระหว่าง $ 0.02096458 (ต่ำ) กับ $ 0.02206215 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.127331 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01524857

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JOCX เคลื่อนไหว -- ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -48.59% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 335.60.

JOCX (JOCX) ข้อมูลการตลาด

$ 101.11K
$ 101.11K$ 101.11K

$ 335.60
$ 335.60$ 335.60

$ 101.11K
$ 101.11K$ 101.11K

4.82M
4.82M 4.82M

4,822,438.697671155
4,822,438.697671155 4,822,438.697671155

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JOCX คือ $ 101.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 335.60 อุปทานหมุนเวียนของ JOCX คือ 4.82M โดยมีอุปทานรวมที่ 4822438.697671155 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 101.11K

ประวัติราคา JOCX USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.02096458
$ 0.02096458$ 0.02096458
ต่ำสุด 24h
$ 0.02206215
$ 0.02206215$ 0.02206215
สูงสุด 24h

$ 0.02096458
$ 0.02096458$ 0.02096458

$ 0.02206215
$ 0.02206215$ 0.02206215

$ 0.127331
$ 0.127331$ 0.127331

$ 0.01524857
$ 0.01524857$ 0.01524857

--

-6.00%

-48.59%

-48.59%

ประวัติราคา JOCX (JOCX) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JOCX เป็น USD เท่ากับ $ -0.001338080755023032
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JOCX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0016754106
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JOCX เป็น USD เท่ากับ $ -0.0090409916
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JOCX เป็น USD เท่ากับ --

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.001338080755023032-6.00%
30 วัน$ -0.0016754106-7.99%
60 วัน$ -0.0090409916-43.12%
90 วัน----

การคาดการณ์ราคา JOCX

การคาดการณ์ราคา JOCX (JOCX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JOCX ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JOCX (JOCX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JOCX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JOCX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JOCX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JOCX

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เกี่ยวกับ JOCX

ตอนนี้ JOCX กำลังซื้อขายอยู่ที่เท่าไร?

ราคาปัจจุบัน: ฿0.6771131609518980900000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -6.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

JOCX กำลังดึงดูดความสนใจจากสถาบันหรือไม่?

สามารถสันนิษฐานถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันได้จากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น (฿--) สภาพคล่องที่เสถียร และผลการดำเนินราคาในระยะยาวที่ยืนหยัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในกลุ่ม Decentralized Finance (DeFi),Ethereum Ecosystem,Bridged-Tokens

ตลาด JOCX มีสภาพคล่องมากแค่ไหน?

คะแนนสภาพคล่องที่ --/100 บ่งชี้ถึงความลึกของตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้คำสั่งซื้อขนาดใหญ่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลากหลายกระดานเทรด

จำนวนเหรียญที่หมุนเวียนบ่งบอกอะไรเกี่ยวกับ JOCX?

ด้วยจำนวนเหรียญที่หมุนเวียน 4822438.697671155 แนวโน้มของอุปทานมีผลต่อการประเมินมูลค่าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวัฏจักรของการสะสมหรือกระจายตัวของสถาบัน

JOCX เทียบกับจุดสูงสุดในอดีตอย่างไร?

จุดสูงสุดตลอดกาล (ATH) ที่ ฿4.11208626461133340000 และจุดต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ที่ ฿0.4924443792318008980000 เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการประเมินความเสี่ยงของสถาบัน

วันนี้ JOCX กำลังซื้อขายอย่างคึกคักแค่ไหน?

มีปริมาณการซื้อขายรายวันอยู่ที่ ฿-- ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับสถาบันในการประเมินกลยุทธ์การเข้าลงทุน

-- ส่งผลต่อความสนใจของสถาบันอย่างไร?

ความเสถียร ความสามารถในการขยายตัว และระบบนิเวศของนักพัฒนาของ -- อาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อวิธีที่นักลงทุนรายใหญ่ประเมินความยั่งยืนในระยะยาวของ JOCX

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JOCX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:18:19 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JOCX (JOCX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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