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ราคาปัจจุบัน JETSKI DOG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด JETDOG เท่ากับ 61,104 USD ติดตามการอัปเดตราคา JETDOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JETSKI DOG วันนี้ คือ 0 USD มูลค่าตลาด JETDOG เท่ากับ 61,104 USD ติดตามการอัปเดตราคา JETDOG เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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JETSKI DOG ราคา (JETDOG)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JETDOG เป็น USD

$0.00006198
$0.00006198$0.00006198
+3.30%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
JETSKI DOG (JETDOG) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:17:34 (UTC+8)

ราคา JETSKI DOG วันนี้

ราคาปัจจุบัน JETSKI DOG (JETDOG) วันนี้ $ 0, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JETDOG เป็น USD คือ $ 0 ต่อ JETDOG.

JETSKI DOG มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 61,104 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 945.88M JETDOG ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JETDOG เทรดระหว่าง $ 0 (ต่ำ) กับ $ 0 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JETDOG เคลื่อนไหว -2.95% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -20.23% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง --.

JETSKI DOG (JETDOG) ข้อมูลการตลาด

$ 61.10K
$ 61.10K$ 61.10K

--
----

$ 60.78K
$ 60.78K$ 60.78K

945.88M
945.88M 945.88M

985,878,444.310062
985,878,444.310062 985,878,444.310062

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JETSKI DOG คือ $ 61.10K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JETDOG คือ 945.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 985878444.310062 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 60.78K

ประวัติราคา JETSKI DOG USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0
$ 0$ 0
ต่ำสุด 24h
$ 0
$ 0$ 0
สูงสุด 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2.95%

+5.13%

-20.23%

-20.23%

ประวัติราคา JETSKI DOG (JETDOG) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JETSKI DOG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JETSKI DOG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JETSKI DOG เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JETSKI DOG เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0+5.13%
30 วัน$ 0-26.30%
60 วัน$ 0-33.76%
90 วัน$ 0--

การคาดการณ์ราคา JETSKI DOG

การคาดการณ์ราคา JETSKI DOG (JETDOG) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JETDOG ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JETSKI DOG (JETDOG) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JETSKI DOG อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JETSKI DOG จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JETDOG ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JETSKI DOG

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JETSKI DOG (JETDOG) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Dog-ThemedMemePump.fun Ecosystem

เกี่ยวกับ JETSKI DOG

ราคาปัจจุบันของ JETSKI DOG วันนี้คือเท่าไร?

ราคาสดของ JETSKI DOG อยู่ที่ ฿ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวเลขนี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่องเพื่อสะท้อนสภาพตลาดโลกที่แม่นยำ

โครงสร้างราคาประจำวันของ JETDOG เป็นอย่างไร?

JETDOG เทรดระหว่าง ฿ และ ฿ ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของราคาภายในวันและโซนที่อาจเกิดการทะลุผ่านได้

วันนี้ JETSKI DOG มีความผันผวนมากแค่ไหน?

โทเค็นนี้มีความผันผวน --% ในหนึ่งวันที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ประเมินได้ว่าตลาดกำลังมีเสถียรภาพหรือตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน JETDOG กำลังซื้อขายอยู่ในโซนทางเทคนิคใด?

การเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุด แสดงให้เห็นว่า JETDOG กำลังมีโมเมนตัมระยะสั้นปานกลาง โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพคล่องและทิศทางตลาดโดยรวม

อันดับและขนาดตลาดโดยรวมของ JETSKI DOG คือเท่าไร?

ด้วยมูลค่าตลาดที่ ฿1973320.86540442560000 JETSKI DOG อยู่ในอันดับที่ #6718 ซึ่งบ่งบอกถึงการมีบทบาทสำคัญในตลาดและความสนใจจากนักลงทุน

ปริมาณการซื้อขายของ JETDOG ในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไร?

โทเค็นนี้มีปริมาณการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงที่ ฿-- ซึ่งแสดงถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันจากเทรดเดอร์ทั่วโลก

JETSKI DOG เทียบกับ ATH และ ATL อย่างไร?

ATH ของมันคือ ฿ ส่วน ATL คือ ฿ ซึ่งช่วยให้เห็นศักยภาพราคาในระยะยาวและการปรับตัวลดลง

ปัจจัยพื้นฐานใดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตลาดของ JETDOG?

ปัจจัยหลักประกอบด้วยจำนวนโทเค็นที่หมุนเวียน (945878444.310062 โทเค็น) ผลการดำเนินงานของหมวดหมู่ใน Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem และกิจกรรมบนบล็อกเชนทั่วทั้ง -- ซึ่งล้วนมีส่วนกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JETSKI DOG

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:17:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JETSKI DOG (JETDOG)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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