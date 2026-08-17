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ราคาปัจจุบัน JADE Protocol วันนี้ คือ 0.04611559 USD มูลค่าตลาด JADE เท่ากับ 16,470.3 USD ติดตามการอัปเดตราคา JADE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JADE Protocol วันนี้ คือ 0.04611559 USD มูลค่าตลาด JADE เท่ากับ 16,470.3 USD ติดตามการอัปเดตราคา JADE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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JADE Protocol ราคา (JADE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JADE เป็น USD

$0.04610638
$0.04610638$0.04610638
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
JADE Protocol (JADE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:14:26 (UTC+8)

ราคา JADE Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน JADE Protocol (JADE) วันนี้ $ 0.04611559, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JADE เป็น USD คือ $ 0.04611559 ต่อ JADE.

JADE Protocol มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 16,470.3 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 357.99K JADE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JADE เทรดระหว่าง $ 0.04574756 (ต่ำ) กับ $ 0.04712746 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.397623 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.04567202

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JADE เคลื่อนไหว +0.46% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.53% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 238.58.

JADE Protocol (JADE) ข้อมูลการตลาด

$ 16.47K
$ 16.47K$ 16.47K

$ 238.58
$ 238.58$ 238.58

$ 19.28K
$ 19.28K$ 19.28K

357.99K
357.99K 357.99K

418,009.615109567
418,009.615109567 418,009.615109567

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JADE Protocol คือ $ 16.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 238.58 อุปทานหมุนเวียนของ JADE คือ 357.99K โดยมีอุปทานรวมที่ 418009.615109567 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 19.28K

ประวัติราคา JADE Protocol USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.04574756
$ 0.04574756$ 0.04574756
ต่ำสุด 24h
$ 0.04712746
$ 0.04712746$ 0.04712746
สูงสุด 24h

$ 0.04574756
$ 0.04574756$ 0.04574756

$ 0.04712746
$ 0.04712746$ 0.04712746

$ 0.397623
$ 0.397623$ 0.397623

$ 0.04567202
$ 0.04567202$ 0.04567202

+0.46%

-0.81%

-16.53%

-16.53%

ประวัติราคา JADE Protocol (JADE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา JADE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.000377100234813202
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JADE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0285696871
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JADE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ -0.0335773467
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา JADE Protocol เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000000107146111

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000377100234813202-0.81%
30 วัน$ -0.0285696871-61.95%
60 วัน$ -0.0335773467-72.81%
90 วัน$ +0.00000000107146111+0.00%

การคาดการณ์ราคา JADE Protocol

การคาดการณ์ราคา JADE Protocol (JADE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JADE ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JADE Protocol (JADE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JADE Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JADE Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JADE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JADE Protocol

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เกี่ยวกับ JADE Protocol

ราคาปัจจุบันของ JADE Protocol คือเท่าไร?

ซื้อขายที่ ฿1.4892782136592641260000 โดย JADE Protocol มีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -0.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา

การจัดสรรโทเคนส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของ JADE อย่างไร?

การจัดสรรโทเคนมีบทบาทสำคัญ: ด้วยจำนวนโทเคนที่หมุนเวียนอยู่ในระบบถึง 357994.438105531 ความขาดแคลนหรือภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อพฤติกรรมของราคาในระยะยาว

มูลค่าตามราคาตลาดของ JADE Protocol คือเท่าไร?

มูลค่าตามราคาตลาดของมันคือ ฿531899.493477849420000 โดยอยู่ในอันดับที่ #9203 ของโลก ซึ่งบ่งบอกถึงขนาดของการนำไปใช้งานในเครือข่าย

กิจกรรมการซื้อขายใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

JADE มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องและกิจกรรมของผู้ใช้งานในปัจจุบัน

ช่วงราคาใน 24 ชั่วโมงเป็นอย่างไร?

ราคามีการเคลื่อนไหวระหว่าง ฿1.4773928824518997840000 และ ฿1.5219560119061346440000 ซึ่งช่วยให้นักลงทุนประเมินแรงฉุดลากในระยะสั้นได้

JADE Protocol เข้ากับหมวดหมู่ Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Mobile Mining อย่างไร?

ในฐานะโทเคนประเภท Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Mobile Mining JADE แข่งขันกับสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงกันโดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอย การจัดสรรโทเคน การนำไปใช้งาน และแนวโน้มประสิทธิภาพ

แนวโน้มทางเศรษฐศาสตร์ของโทเคนในระยะยาวที่สำคัญมีอะไรบ้าง?

การปล่อยโทเคน การเผาโทเคน ตารางการปลดล็อก และรางวัลการเดิมพัน—ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ของ --—สามารถส่งผลต่ออุปทานในอนาคตและความเชื่อมั่นของตลาดได้

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JADE Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 08:14:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JADE Protocol (JADE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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